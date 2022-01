Al Grand Hotel Parker’s di Napoli San Valentino dura di più

Non ci si stanca mai di festeggiare l’amore. Tutti attendiamo frementi il giorno più romantico dell’anno per dichiarare il nostro amore, ma poi tutto svanisce nel tempo di una cena. Non quest’anno, non a Napoli, non al Grand Hotel Parker’s. L’hotel più antico di Napoli lancia #parkersromance, una serie di proposte dedicate a San Valentino che iniziano dal weekend precedente e coinvolgono i due outlet ristorativi. Romanticismo, qualità, tradizione e la vista più bella sul golfo di Napoli sono gli ingredienti scelti per trascorrere dei momenti indimenticabili, perché l’amore è la cosa che, soprattutto in questo periodo della nostra storia, può salvare non solo il cuore.

Cena al George



Romance in Naples



Weekend di una notte, dal venerdì o dal sabato, in camera classic vista mare o duplex suite e cena al George Restaurant con la cucina dello chef Domenico Candela, una stella Michelin, per due persone. In camera vista mare 500 euro, in suite 700 euro. Si potrà scegliere il menu degustazione, bevande escluse, e sarà inoltre compreso turndown romantico, prima colazione e garage 24h.

Soggiorno romantico nell'hotel più antico della città



San Valentino con vista



Domenica 13 febbraio un tradizionale pranzo napoletano alla carta al ristornate panoramico Le Muse.

E per la notte di San Valentino Romancing the star dalle 19:45 al ristorante stellato George con menu degustazione di 9 portate a 170 euro con bevande escluse oppure That’s Amore! al ristornate Le Muse dove lo chef Vincenzo Fioravante ha creato un apposito menu, con bevande incluse, in cui fonde tradizione territoriale e romanticismo stagionale. La serata con inizio alle 20 sarà accompagnata da musica dal vivo.



Parafrasando il grande poeta William Shakspeare “se per baciarti dovessi andare a Napoli... lo farei” e a Napoli non c’è location più romantica del Grand Hotel Parker’s.



Grand Hotel Parker's

Corso Vittorio Emanuele 135 - 80121 Napoli

Tel 0817612474

www.grandhotelparkers.it