Al Park Hotel Imperial c'è tempo fino al 12 dicembre per godersi un trattamento relax

Il Park Hotel Imperial 5 stelle lusso e il Centro Tao resteranno eccezionalmente aperti fino al 12 dicembre 2021, giusto in tempo per godersi un soggiorno autunnale a Limone sul Garda. Fra una camminata e l'altra lungo il lago (sfruttando magari anche la nuova ciclopedonale a sbalzo sullo specchio d'acqua), spazio a trattamenti dimagranti e detossinante di tre o sette giorni oppure a soggiorni relax all'interno della spa dell'albergo.

La piscina esterna del Park Hotel Imperial

Per chi ha a cuore la propria salute: Il Centro Tao

La salute è l’elemento cardine intorno al quale lavora da oltre 30 anni il Centro Tao, con i programmi volti anche a rinforzare le difese immunitarie in ogni stagione. Il Tao Salute è stato creato per chi vuole prendersi cura del proprio corpo e della propria mente rilassandosi, tonificandosi, dimagrendo ed eliminando le tossine con un metodo che fonde la moderna scienza della nutrizione con i rimedi millenari della medicina tradizionale cinese come l’agopuntura, la riflessologia plantare e il massaggio dei meridiani. Questo programma è ideale per chi desidera iniziare un percorso nutrizionale detossinante e/o dimagrante e apprendere un metodo pratico e interattivo di nutrizione sana ed equilibrata. Il pacchetto Tao Salute 7 giorni può essere integrato a piacimento attingendo dall’elenco dei trattamenti Tao Extra di Bellezza Tao e Medicina Tao. A partire da: 2.420 euro (7 giorni).



Il Tao Minicura è nato come soluzione per coloro che, per mancanza di tempo, non hanno la possibilità di ritagliarsi un’intera settimana Tao. Concentrando i trattamenti e le terapie, in soli 3 giorni, si è ottenuto un programma essenziale ed efficace, ideale sia come richiamo benessere, per chi ha già fatto la Settimana Tao, e sia come prima esperienza per chi entra nel mondo Tao e vuole coglierne l’essenza. Il pacchetto Tao Minicura 3 giorni può essere integrato con trattamenti Tao Extra di Bellezza Tao e Medicina Tao. A partire da: 1.260 euro (3 giorni).

Per chi si vuole tuffare nel benessere: Il Park Hotel Imperial

Concedersi una pausa autunnale a Limone sul Garda, immersi nell’eleganza di un hotel a 5 stelle lusso godendosi la piacevolezza di una spa nella magia di un piccolo borgo affacciato su uno degli angoli più suggestivi del Lago di Garda. Il Park Hotel Imperial lavora da mesi per garantire a tutti i propri clienti un soggiorno sicuro. Per questo la struttura non solo è molto attenta al rispetto delle normative previste ma garantisce ulteriori misure per permettere a tutti di godersi un soggiorno spensierato e rigenerante. I clienti possono scegliere se utilizzare la graziosa zona wellness, con piscina coperta, zona relax, idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, aromarium e docce tropicali, oppure provare la bellissima esperienza nella nuova spa, concedendosi ai benefici del percorso benessere che prevede Soft Sauna, Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp e Ice Fall, oltre a un’ampia e calda zona relax, affacciata su un giardino fiorito.

La spa, costruita utilizzando prevalentemente materiali locali, si sviluppa su un area di circa 2.000 mq e affaccia su un rigoglioso giardino, sulla piscina esterna e su un’ampia vasca idromassaggio riscaldata, sempre esterna.

La spa del Park Hotel Imperial

Camminata a sbalzo sul Lago di Garda

Incastonato tra le montagne, a strapiombo sulle acque del Lago di Garda, Limone è un posto unico e suggestivo, caratterizzato dal clima mite e gradevole, con tante opportunità. Un piccolo borgo sulla sponda occidentale del lago, un gioiello da scoprire in tutte le stagioni. Grazie al clima mite, è possibile godere dell’aria salubre del lago. Inoltre, dal 2018 è stata inaugurata la ciclopedonale a sbalzo sul lago, lunga quasi 3 km, che è considerata la più spettacolare d’Europa.