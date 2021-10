Aqualux, relax, ambiente green e ottima cucina da EVO

Aqualux è uno dei luoghi più iconici del lago di Garda non solo perché a bordo delle sue piscine termali spesso vengono avvistati noti personaggi del mondo del cinema e della televisione, ma soprattutto perché è la destinazione ideale per vivere una vera e propria experience all’insegna del benessere e dell’armonia rigenerante. E fra le mete non può mancare l'ottima cucina del ristorante EVO, aperto anche al pubblico. Come dire una vera e propria oasi in cui rifuguiarsi a bordo lago in questo inizio d'autunno.

In questo design hotel dall’anima green è la natura a farla da padrona: ha infatti dettato le regole fin dalla costruzione della struttura in termini di scelta di materiali bio-compatibili, nell’impiego di energie rinnovabili e nell’utilizzo di software gestionali che controllano il risparmio energetico idrico e l’insonorizzazione naturale certificata. Le 125 camere - di cui 18 suite -, dallo stile moderno ed essenziale, sfruttano i principi dettati dall’eco climatizzazione per la veicolazione dell’energia naturale senza utilizzo di radiatori e condizionatori.

Aqualux

L'acqua al centro di ogni proposta

L’elemento più importante di tutta la struttura è l’acqua, protagonista dell’AquaExperience una realtà impareggiabile con otto piscine interne ed esterne - 6 per adulti e 2 per bambini - con numerosi getti d’acqua, idromassaggi e aero massaggi: l’acqua termale scaturisce da una profondità di oltre 300 metri ed è ricca di calcio, magnesio e bicarbonati, apporta benefici alla pelle e dona una generale sensazione di benessere a tutto l’organismo.E in più ci sono i 1000 mq dell’AquaSpa&Wellness uno spazio dedicato alla bellezza con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, una Private SPA, saune, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna divano e bagno al vapore. Al momento sono chiusi (come in tutte le SPA) solo i bagni turchi per le disposizioni anticovid.

Oltre a piscine SPA c'è l'offerta della cucina di EVO

Se l'acqua è simbolo di benessere in assoluto, non da meno lo può essere la tavola, soprattutto se la proposta dei piatti è in linea con il luogo in cui ci si trova ed è all'insegna della cucina funzionale dello chef Simone Gottardello che punta ad una corretta e migliore nutrizione in termini energetici e di equilibrio psicofisico. La cucina funzionale proposta da Aqualux è supportata da una filosofia olistica e si pone come obbiettivo quello di migliorare e preservare il benessere fisico e mentale dei propri ospiti attraverso una giusta formazione rispetto alla combinazione degli alimenti, che vengono cotti secondo particolari tecniche per favorirne la digeribilità, e trasmettere loro tutta una serie di informazioni utili per mettere in pratica buone abitudini alimentari.

Simone Gottardello

Un scelta di cucina che vale anche per il ristorante Gourmet EVO Bardolino, aperto anche all'esterno (dal giovedì al sabato sera) e con un attenzione particolare ai prodotti biologici. L'elemento sempre centrale dei menu di Gottardello è comunque l'olio, di produzione della proprietà dell'hotel. Il risultati sono piatti per lo più creativi, che lasciano poco spazio all'idea di stuipire, ma puntano a soddisfare il gusto e rassicurare rispetto ad un mangiare sano. Bardolino, è aperto anche a tutti coloro che, pur non soggiornando in hotel, non vogliono lasciarsi sfuggire l’opportunità di assaporare piatti di alta cucina, con un’ ampia scelta di sapori, racchiusi in un esclusivo menù à la carte, curato dallo chef.

Capesanta alla Milanese

Sedersi la tavolo di EVO Bardolino è un po' come immaginarsi di gustare i sapori del Garda, senza rinunciare a tutto ciò che un'alta cucina può offrire con un'ottica da cuoco trentenne che, dopo le inziiali esperienze con un maestro come Giancarlo Pierangelini, è attento ai profumi e alle sensazioni che possono dare i suoi piatti. Composizione di maialino, gamberi e agrumi 1/5 Entrée di salmone 2/5 Tartare ai funghi 3/5 Filetto di Scottona e carote 4/5 Pappardelle di papate al ragù di anatre 5/5 Previous Next E poi ci sono i trattamenti da non perdere