Autunno in montagna? Prova le spa degli hotel e dei rifugi di Cortina

Entrare in un mondo fatto di silenzio, quiete, bellezza, scandito dal ritmo lento della natura. E concedersi del tempo per prendersi cura di sé, con una pausa di relax in spa, magari dopo un’escursione lungo uno dei tanti sentieri dolomitici. Sono sempre più numerose le strutture che a Cortina (Bl) offrono un’area wellness dotata di vari comfort, dalla piscina alla sauna, al bagno turco, ai trattamenti di bellezza e benessere. Gli alberghi con servizi spa a Cortina d’Ampezzo sono 25, di cui 7 aperti al pubblico.

Bellevue Suites & SPA Wellness

Il Bellevue Suites & SPA Wellness ha una spa dotata di sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, doccia emozionale profumata alle essenze, angolo tisane, zona relax con pareti di sale tibetano che ionizzano l'ambiente e tre sale per trattamenti estetici eseguiti da esperti qualificati.



Faloria Mountain Spa Resort

Sublime l'esperienza di relax offerta dal cinque stelle Faloria Mountain Spa Resort, dotato di piscina riscaldata con idromassaggio, centro benessere con bagno turco, sauna, percorso kneipp, aree relax con tisaneria e frutta fresca.



Ciasa Lorenzi

Ciasa Lorenzi, hotel a conduzione famigliare situato nel cuore di Cortina, oltre a nuove stanze con bagno turco privato in camera e terrazzo con vista sulle Tofane, ha recentemente realizzato una piccola spa con sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce emozionali e ampio terrazzo annesso.



Hotel Columbia

Camere affacciate sulle Dolomiti e una nuova spa con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, vasca di reazione e terrazza panoramica: questi gli ingredienti per una vacanza di relax all’Hotel Columbia.



Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa

Il cinque stelle lusso Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa offre, nella Cristallo Ultimate Spa, una piscina panoramica, sauna e bagno turco, oltre alla possibilità di fare trattamenti beauty e benessere affidandosi a professionisti.



Dolomiti Lodge Alverà

Tra le tante novità per ospiti e non del Dolomiti Lodge Alverà (oltre al nuovo Chalet Serge con circa venti metri di terrazze panoramiche e un’area wellness con sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio, zona relax e doccia) nella spa del rifugio, a sauna, bagno turco e zona relax si aggiungono un’area per trattamenti estetici e massaggi, una nuova palestra e una piscina.

Dal tipico stile ampezzano, a pochi passi dal centro di Cortina, l’Hotel Menardi ha un’area benessere con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio.



Miramonti Majestic Grand Hotel

Il Miramonti Majestic Grand Hotel, storico cinque stelle della località, dispone di un centro benessere con piscina coperta panoramica (la vista, meravigliosa, è sulle Cinque Torri) e di una zona relax con tisane.

Imperdibili le “spa” dei rifugi

E poi ci sono i rifugi, con saune e vasche all’aperto, per un’immersione totale nella natura e nel relax. Imperdibile un bagno nella vasca botte all’aperto del Rifugio Scoiattoli: una botte in legno di abete della capienza di sei persone dove immergersi per godersi un bagno caldo in alta quota di fronte allo spettacolo delle Cinque Torri.



Al Rifugio Mietres, dopo una passeggiata nel bosco di larici si entra nella sauna finlandese all’aperto, per farsi abbracciare dal suo calore benefico. Ci si immerge quindi nella tinozza di acqua calda, posizionata nell’ampio terrazzo solarium, per un aperitivo insolito, affacciato sulla bellezza delle Dolomiti.



La sauna finlandese del Rifugio Croda da Lago è collocata tra il rifugio e il lago di Federa, in uno dei luoghi più incantanti di Cortina d’Ampezzo. Qui ci si può rilassare godendo del profumo della legna che arde e del calore che scioglie tutte le tensioni.



Ultimo ma non meno spettacolare, il Rifugio Lagazuoi apre la sua sauna ai visitatori, assicurando un’esperienza di benessere incorniciata dal lusso delle meravigliose Dolomiti Unesco.