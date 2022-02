Business e piacere insieme all'hotel Il Corazziere

Boschi si alternano a campi coltivati, per un soggiorno di b-leisure ovvero business e piacere nel rural resort, Hotel Il Corazziere, sito in Lombardia a Merone in provincia di Como. Si tratta di una struttura alberghiera a conduzione famigliare del circuito Space Hotels, il rural resort è un dotato di un rinomato ristorante, un confortevole albergo quattro stelle, un’azienda agricola che produce delizie naturali, una bottega che valorizza il proprio territorio e persino un mulino ad acqua che ospita un museo dove ogni anno si recano scolaresche di bambini curiosi di conoscere il funzionamento della ruota, il cui movimento produce energia e di riscoprire attraverso di esso i valori della tradizione contadina e il rispetto per l'ambiente.

Prima il dovere, poi i piaceri

Natura e storia sono state generose con la location che ospita l’Hotel Il Corazziere; l’isola di Baggero sulle sponde del fiume Lambro, è una vera e propria oasi naturalistica, nonché sede dell’antico mulino, fondato nel 1722 dalle monache benedettine.

Il Corazziere dispone di quattro sale meeting, tutte con luce naturale, due delle quali ubicate all’interno del mulino. Trovarsi in un convegno con la consapevolezza di essere circondati da un’oasi verde dove, al termine della riunione, sarà possibile fare un tour in bicicletta o partecipare ad una lezione di yoga lungo il fiume, fa la differenza e rende meno stressanti gli impegni di lavoro, un po’ come unire l’utile al dilettevole.

Queste sono solo alcune delle iniziative pensate e proposte dalla famiglia Camesasca ai suoi ospiti. Si possono organizzare escursioni alle Cave di Baggero, visite nei campi dell’azienda agricola e un percorso rigenerativo in un’esclusiva Energy Island dove, a contatto con la natura, è possibile ricaricarsi e sentirsi in pace con l’universo. Tra i servizi benessere open-air: percorso Kneipp, sauna finlandese, pedana meditativa sul fiume, vasca idromassaggio con vista sul fiume.

Piaceri bucolici

Un discorso a parte merita l’azienda agricola, che offre prodotti agricoli di alta qualità a km 0, rendendo ancora più autentica l’esperienza alla Casa del Mulino. Tra questi non si può non ricordare l’Amaro di Baggero, le cui erbe ed essenze vengono coltivate ancora oggi nei campi dell’azienda agricola: valeriana, camomilla, achillea moscata, cardo santo, chiodi di garofano ed erba iva. Un amaro da degustare soprattutto a fine pasto, ma che impreziosisce anche secondi piatti e dessert.

Hotel il Corazziere

via Giuseppe Mazzini 4 - Merone (Co)

Tel 031 617181

Info: www.corazziere.it - www.spacehotels.it