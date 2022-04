Byblos Art Hotel Villa Amistà, long weekend liberi dalla routine

Se le vacanze pasquali hanno dato un primo assaggio di libertà, per il long weekend del 25 aprile Villa Amistà, a Corrubbio di Negarine (Vr), in Valpolicella, è l’ideale per un soggiorno originale e fuori dagli schemi. Lo speciale pacchetto “Liberi dalla routine” prevede quattro pernottamenti in camera doppia “Art&Design” (con prima colazione inclusa), una cena per due persone al Ristorante Amistà (1 stella Michelin) con menu degustazione da quattro portate, l’accesso di un’ora in esclusiva alla spa in stile pompeiano “Espace Byblos” e un massaggio di 30 minuti (per persona).

Liberi dalla routine al Byblos Art Hotel Villa Amistà



Tre giorni tra arte, cucina e benessere

Tre giorni per intraprendere un viaggio che parte dalla straordinaria collezione permanente d’arte contemporanea dell’hotel (e che fa del Byblos Art Hotel un unicum in Europa), prosegue a tavola con la cucina dello chef Mattia Bianchi che esalta, tra ricerca e creatività, i sapori e le tradizioni del territorio veneto, e si conclude nel centro benessere o nel parco di ventidue ettari che circonda la cinquecentesca Villa Amistà.



Alla scoperta di Verona e della Valpolicella

Per chi volesse andare alla scoperta del territorio e di tutte le sue ricchezze, Verona, con i suoi monumenti e luoghi di interesse culturale, dista solo pochi minuti di auto; la Valpolicella offre la possibilità di scoprire vere e proprie perle enologiche come l’Amarone; e il Lago di Garda con i suoi borghi e le passeggiate nella natura è la meta perfetta per un turismo slow all’insegna del relax. Tra arte, relax, natura ed enogastronomia Byblos Art Hotel Villa Amistà è il luogo ideale per concedersi un lungo fine settimana all’insegna della libertà.



Prezzo: A partire da € 1.315 in camera doppia Superior. Le tariffe si intendono a camera e sono comprensive dei servizi descritti. Pacchetto valido per arrivi fino al 28 aprile 2022.



Byblos Art Hotel Villa Amistà

Il Byblos Art Hotel Villa Amistà è una realtà unica nel panorama dell’accoglienza di lusso a livello internazionale e si trova in Valpolicella, immerso in un parco di 20mila mq con giardini all’italiana, fontane e alberi secolari. Nato dalla ristrutturazione di una villa veneta del Cinquecento su progetto di Alessandro Mendini, l’hotel dispone di 58 camere (suddivise tra le varie tipologie): in ognuna di esse e nel grande salone d’onore, si trovano complementi e arredi dei più importanti designer internazionali (tra i quali Giò Ponti, Eero Saarinen, Philippe Starck, Ron Arad, Gaetano Pesce) che convivono armonicamente con la collezione d’arte contemporanea di oltre cento opere di artisti come Vanessa Beecroft, Lucio Fontana, Arnaldo Pomodoro, Marina Abramovic, Damien Hirst, Sol Lewitt, Anish Kapoor e altri artisti emergenti.

La spa in stile pompeiano



Fiore all’occhiello del Byblos Art Hotel è il Ristorante Amistà (1 stella Michelin) guidato dallo chef Mattia Bianchi e pensato per fondersi armoniosamente con l’hotel: luci soffuse e calde, toni pastello e una selezione di opere di artisti contemporanei a sottolineare l’unicità della location. Premiato nel 2019 a Londra ai “World Boutique Hotel Awards” quale Miglior Hotel di Design in Europa e al Mondo, il Byblos Art Hotel Villa Amistà fa parte del prestigioso brand internazionale Small Luxury Hotels of the World.



Byblos Art Hotel Villa Amistà

via Cedrare 78 - Corrubbio di Negarine (Vr)

Tel 045 68 55 555

www.byblosarthotel.com

www.ristoranteamista.it