Comodi a Torino da NH Santo Stefano

NH Hotel Group è uno storico operatore multinazionale con radici spagnole, oggi una delle compagnie alberghiere urbane di riferimento soprattutto nelle due aree dell’Europa e dell’America Latina dove gestisce in tutto oltre 360 hotel. Dal 2019 il gruppo lavora con Minor Hotels per integrare le proprie offerte commerciali in un unico marchio alberghiero internazionale presente in più di 50 Paesi del mondo con più di 500 hotel suddivisi in otto diversi brand: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana e Oaks.

L’albergo NH Torino Santo Stefano è una realizzazione relativamente nuova del gruppo, essendo stato costruito 15 anni fa in occasione delle Olimpiadi invernali con un intervento architettonico non semplice e di grande spessore. La struttura è situata nel fabbricato che si sviluppa ad angolo tra via della Basilica e via Porta Palatina, rispettivamente con 4-5 piani fuori terra più un piano mansardato. I tetti in coppi alla piemontese sono a due falde con cornicioni orizzontali verso la via e verso il cortile, nonché abbaini sui due fronti.

All’incrocio dei due edifici un parallelepipedo a pareti prevalentemente chiuse funge da arioso e sorprendente atrio dell’albergo su più piani. La copertura in pannelli di rame è sormontata da una piramide vetrata: la vista panoramica dal quinto piano sui tetti di Torino è veramente da non perdere. All’interno, al piano terra, sono ospitate le sale riunioni dell’albergo. Il ristorante dell’hotel serve piatti tradizionali, accompagnati da un’ampia scelta di vini locali. Nei mesi estivi per il ristorante o per la prima colazione ci si può accomodare nel piacevole, fresco e silenziosissimo cortile interno; il bar-lounge aperto fino a mezzanotte è un luogo elegante e raffinato.

Certamente un punto di forza assoluto dell’albergo è la posizione centralissima, a pochi minuti a piedi dal Palazzo Reale. La cronica difficoltà di parcheggio nel centro storico è stata risolta dalla costruzione sotto l’albergo di un parcheggio sotterraneo multipiano con rampe di accesso elicoidali: qui l’albergo dispone di posti riservati che sono comodissimi per chi arriva in macchina. Per chi si muove in aereo è disponibile il servizio navetta per l’aeroporto di Caselle. Se all’epoca della costruzione l’albergo è stato premiato per il suo accurato intervento architettonico, in epoca più recente al termine di un percorso impegnativo ha meritato la certificazione ISO 14001 per l’impegno nella salvaguardia nell’ambiente.

Foto del servizio: Cynthia Beccari

NH Torino Santo Stefano

via Porta Palatina 19 - 10122 Torino

Tel 011 5223311

www.nh-hotels.it