Dormire in una “casa” storica filippina? Succede al resort Las Casas Filipinas de Acuzar

Il resort Las Casas Filipinas de Acuzar a Bagac, nelle Filippine ha ricevuto il premio Historic Hotels Awards of Excellence dell’Asia e del Pacifico, dal programma Historic Hotels Worldwide che si pone come obbiettivo la promozione del patrimonio e dei viaggi culturali in prestigiosi tesori storici. Il resort filippino ha superato hotel celebri come il Deogarh Mahal Rajasthan, il Raffles Singapore, il Beijing Hotel Nuo, il The Fullerton Hotel Singapore, il Raffles Grand Hotel D'Angkor e il The Murray Hong Kong.

Hotel senza tempo

Las Casas Filipinas de Acuzar in Bagac, Bataan è uno degli oltre 300 hotel e resort al mondo riconosciuti da Historic Hotels Worldwide per aver preservato e mantenuto l’integrità storica e architetturale e l’atmosfera originale.



Sessantatré case storiche

L’hotel vanta l'eleganza senza tempo di 63 case storiche e 34 edifici di interesse. Le case, perfettamente restaurate, sono una fusione distintiva di architettura tradizionale e influenze moderne. L’hotel, di nuova concezione, è frutto del sogno visionario del proprietario Jose “Jerry” Acuzar che con la collaborazione di esperti artigiani, ha permesso un vero e proprio tuffo nel passato. La collezione di case storiche è stata salvata dalla totale rovina e abbandono, presentando il meglio dell'artigianato, dell'arte e delle abilità filippine, conferendo alla proprietà un aspetto distintivo e unico.

Las Casas unisce il fascino e il carattere del passato in un resort moderno sulla spiaggia, che vanta un’accoglienza eccellente ed un servizio estremamente personalizzato per ogni cliente. Las Casas Filipinas è la rappresentazione del passato delle Filippine, unico paese asiatico con un passato coloniale ispanico.



Un tuffo nel passato coloniale spagnolo

L’arcipelago ospita diversi siti storici riconosciuti Patrimonio dell’Umanità, come Vigan, la città coloniale spagnola meglio conservata di tutta l’Asia, o le tante chiese barocche disseminate in tutto il Paese.



Un tour del Paese permette di entrare in contatto con una cultura unica, in cui Oriente e Occidente si fondono in maniera singolare, unendo il meglio della cultura asiatica alla tradizione cattolica e l’atmosfera messicana alle barriere coralline del Pacifico.

Un paradiso chiamato Filippine

Le Filippine sono un paradiso tutto da scoprire nel Sud-est asiatico. La cultura locale fortemente cattolica e latina, legata ai 300 anni di colonizzazione spagnola, rende questo Paese, da un punto di vista spirituale, quasi più vicino all’Europa che all’Asia.



Le Filippine sono un meraviglioso arcipelago composto da 7.107 isole: un incredibile mosaico di lingue, tradizioni, paesaggi e umanità. Da sempre meta prediletta dagli appassionati di immersioni grazie agli splendidi fondali, questa destinazione è diventata anche un luogo d’elezione per le vacanze balneari. Vanta anche un entroterra lussureggiante e maestoso, con vette, vulcani, laghi e terrazze naturali di una bellezza mozzafiato.

Non manca la cultura, con un patrimonio storico ancestrale che si mescola armoniosamente con la tradizione cattolica, rendendo le manifestazioni filippine suggestive ed emozionanti.



Un’offerta alberghiera in continua crescita dal punto di vista qualitativo completa l’offerta turistica di questo Paese, la cui punta di diamante sta nell’ospitalità e accoglienza del suo popolo, tanto speciale da rendere le Filippine l’unica destinazione turistica che non si promuove per la bellezza dei suoi luoghi ma per le emozioni che scatena nel viaggiatore.



Las Casas Filipinas de Acuzar

Brgy Pag-asa, Bagac - 2107 Bagac, Filippine

Tel +63 917 872 9361

lascasasfilipinas.com