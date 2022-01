Dormire in un orologio a cucù e non solo? A Rotterdam è possibile

Una piscina verticale, una casa di pan di zenzero, un castello non castello e un orologio a cucù di legno. Questi sono i nomi di alcune delle 36 stanze, una diversa dall’altra, che compongono l’Hotel Not Hotel: un “albergo non albergo”, che ha da poco aperto i battenti nel centro di Rotterdam, sull’onda del successo ottenuto ad Amsterdam da analoga struttura dello stesso gruppo, di cui ricalca il concept.

La stanza Cuckoo Clock



Un hotel non convenzionale



Già il nome, Hotel Not Hotel, suggerisce che non si tratta di una struttura alberghiera come la maggior parte di quelle a cui siamo abituati. Basta varcare la porta d’accesso per rendersi conto che questo è molto di più di un semplice hotel. Certo, le camere ci sono, gli spazi comuni anche, come pure bar e ristorante. Ma le similitudini si fermano qui.



Stanze d’artista



Infatti, il sito internet dell’hotel avverte che «non siamo un hotel e non siamo neppure un museo ma, al tempo stesso, siamo entrambe le cose». Poi continua col dire che «pernottare in questa struttura è un’esperienza unica nel suo genere. Ogni stanza è un’opera d’arte, progettata e realizzata da un team di artisti. Le lobby, le aree lounge e altri ambienti sono ricolmi di opere d’arte, suppellettili originali e complementi d’arredo, anche bizzarri, che mai ti aspetteresti di trovare in un hotel».



Non un soggiorno, ma un’esperienza



«Nei nostri hotel – dice Bruno Bont, uno dei proprietari - miriamo a creare un’esperienza eccezionale per i clienti. L’esterno delle camere deve essere così speciale da dare l’impressione di entrare in un museo o in una mostra d’arte contemporanea, non in un luogo dove dormire». «Dopo Amsterdam, Rotterdam è stata la prima scelta per aprire il secondo dei nostri Hotel Not Hotel - prosegue Thijmen Receveur, l’altro titolare - Design e architettura moderna, emblemi della città, si adattano perfettamente al nostro concept, come pure lo spirito indomito e sensibile alle novità di chi ci abita».



Spettacolo artistico in forma di albergo



L’immobile che ospita l’hotel - in via Schaatsbaan 83 a 250 metri dalla avveniristica Station Rotterdam Centraal - è stato completamente ristrutturato e dotato di ogni comfort alberghiero. Completano l’offerta un ristorante messicano ed il cocktail bar Jesús Malverde, tutti situati sotto lo stesso tetto. Il concept è unico, per il carattere innovativo e per certi versi anche eccentrico, scaturito dalla collaborazione con diversi artisti e designer olandesi, molto conosciuti ed apprezzati in patria ed all’estero.



Infatti, nel team che ha progettato l’intera struttura erano presenti Arno Coenen, noto per aver realizzato, tra l’altro, l’immensa Horn of Plenty all’interno del Markthal di Rotterdam, il primo grande mercato alimentare coperto dei Paesi Bassi, Hans van Bentem, che ha lavorato con Viktor&Rolf ed annovera, tra i suoi clienti, la pop star Madonna; Sander Wassink, vincitore della Dutch Design Week, che ha progettato l’interno di tutte le camere, del ristorante e della terrazza e Jelle Mastenbroek, premiato al Salone del Mobile di Milano, che ha disegnato la piscina verticale che adorna gli spazi comuni.

La stanza Castle Not Castle 1/3 La stanza Secret Book Case 2/3 La stanza Candy House 3/3 Previous Next



Trentasei camere una diversa dall’altra



Le camere sono 36, tra cui tre suite con Jacuzzi privata. Sono realizzate negli stili più disparati ed hanno nomi particolari: da “Castle not Castle” a “Red Canvas Room”; da “Nice Stay” a “Candy House”(quest’ultima è ricolma di dolci tentazioni, quali finestre di biscotti e stucchi al cioccolato); da “Secret Book Case” (la camera a cui si accede da una libreria) a “Invisible Room” (la stanza invisibile che non è niente e tutto allo stesso tempo) fino alla Cuckoo Clock, che assomiglia ad un gigantesco orologio a cucù, dove sono state aggiunte, per creare atmosfera, due spade vichinghe giganti ed enormi chitarre heavy metal.



Dormire in un enorme orologio a cucù



«Quando mi è stato chiesto di creare qualcosa di unico, per Hotel not Hotel – sono parole di Arno Coenen, l’artista che ha progettato Cuckoo Clock - ho pensato che nessuna idea fosse troppo folle, nessuna invenzione troppo difficile da realizzare. Così ho disegnato un enorme orologio a cucù, che fa da facciata per diverse stanze».



Una piscina… verticale



Altri due particolari balzano subito agli occhi: il primo è che le porte di accesso alle stanze non si aprono su anonimi corridoi ma sono celate, quasi mimetizzate, dietro strutture artistiche di vario tipo. La seconda è legata alle due ampie corti dove gli ospiti possono incontrarsi e socializzare, ciò per testimoniare ulteriormente il carattere aperto della struttura. Un’altra chicca è la “Vertical Swimming Pool”, una camera che sembra una grande piscina… verticale.



Un intermezzo saporito al Jesús Malverde



Un’ala dell’hotel è dedicata a sala ristorante e cocktail bar. Il ristorante, intitolato a Jesús Malverde un personaggio messicano vissuto tra il 18° e 19° secolo, può ospitare 85 persone ed altre 90 all’esterno, sulla terrazza. Gli interni sono unici ed originali, quasi un’estensione dell’approccio artistico dell’hotel.

Il ristorante Jesús Malverde



Il menu è composto da una decina di piatti tipici della gastronomia messicana o meglio dello street food messicano, tra cui i gustosi tacos che il locale propone con ripieno di formaggio fuso, salsa piccante e speziata a base di fagioli e “guacamole”, un’altra salsa messicana con avocado già usata ai tempi degli Atzechi. Le indispensabili tortillas fresche sono fornite da un pastificio messicano presente in Olanda. Ristorante e cocktail bar sono aperti sette giorni su sette fino a mezzanotte, ovviamente fatte salve le possibili limitazioni dovute a prescrizioni sanitarie legate al Coronavirus.



Hotel Not Hotel Rotterdam

Schaatsbaan 83 - 3013 Rotterdam

Tel +31 10 268 8092

www.hotelnothotelrotterdam.com