Dormire nell’hotel più alto d’Italia? È il NH Napoli Panorama

Un hotel con subito due primati: NH Napoli Panorama, precedentemente conosciuto come NH Napoli Ambassador, nel cuore della città, si trova in uno dei primi grattacieli di Napoli – costruito tra il ’54 e il ’57- e, con i suoi 30 piani, è oggi l’hotel più alto d’Italia. È proprio da qui che si può ammirare un panorama mozzafiato sulla città e all’orizzonte l’isola di Capri. L’hotel partenopeo di NH Hotel Group unisce perfettamente la qualità dei servizi e i comfort unici che contraddistinguono il brand NH Hotels.

Quindici piani e 222 camere



Le 222 camere, appena ristrutturate, si sviluppano su 15 piani, a partire dal sedicesimo, e offrono scorci mozzafiato sulla città di Napoli e sul mare. Tutte le stanze, dalle standard alle superior, dalle premium fino alle nove meravigliose suite con vista panoramica, sono arredate in stile moderno, con tonalità calde e pavimenti in parquet. Le camere sono inoltre dotate di televisore e aria condizionata mentre il free Wi-Fi è stato ulteriormente potenziato, per poter rispondere ancora meglio alle esigenze di tutti gli ospiti.



Il meglio della cucina napoletana



Anche il ristorante e il Lobby Bar si ispirano alle bellezze della regione: NH Napoli Panorama vuole, infatti, raccontare la città con una proposta enogastronomica che esalta il meglio della cucina partenopea. Il ristorante propone un menu in linea con i sapori e i profumi della città, attraverso ricette della tradizione napoletana e italiana. Piatti a base di pesce e frutti di mare, specialità locali e piatti mediterranei, tutti preparati con ingredienti locali freschi e stagionali, arricchiti da un pizzico di creatività del cuoco, vi aspetteranno per regalarvi un vero assaggio d’Italia accompagnati da un ottimo bicchiere di limoncello. Il Lobby Bar dell'hotel, invece, è il luogo ideale per conversare davanti ad un caffè, leggere un giornale o semplicemente rilassarsi dopo una lunga giornata di impegni.

Palestra con vista



La palestra, situata al sedicesimo piano della struttura, offre agli ospiti la possibilità di ritagliarsi un momento di svago e mantenersi in forma anche lontano da casa, allenandosi mentre si ammira la splendida vista sulla città di Napoli.



A completamento dell’offerta, le 8 sale meeting, 2 delle quali sono dotate di luce naturale. Flessibili, modulabili e capaci di ospitare fino a 200 persone, le meeting room sono tutte personalizzabili e facilmente adattabili a ogni tipologia di evento e riunione. Per rendere tutti gli eventi indimenticabili, NH Napoli Panorama mette a completa disposizione uno staff altamente qualificato e una serie di servizi su richiesta tra cui interpreti, hostess e trasporti aeroportuali.



NH Napoli Panorama

Via Medina 70 - 80133 Napoli

Tel 081 4105111

www.nh-hotels.it