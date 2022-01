Ecco Camplus Roma Centro: l’hotel dei giovani per i giovani

In un edificio rigenerato e restituito alla città ora c'è Camplus Hotel Roma Centro, un nuovo concept di ospitalità dedicato ai traveller, ai millennial e agli zoomer (nati dopo il 1995 circa, ndr). Una proposta ideata da Camplus, leader nel settore delle residenze universitarie, che in una posizione strategica, a soli 5 minuti da Roma Termini, offre un’accoglienza informale, giovane e personalizzabile. All’interno, spazi di design, ambienti modulabili e una vista eccezionale sul Chiostro di Michelangelo.

Una delle 57 camere



Un concept innovativo per i giovani

Camplus, il primo player italiano del settore delle residenze universitarie, presente in 13 città italiane e 2 spagnole con oltre 9mila posti letto, inaugura il suo primo hotel. Camplus Hotel Roma Centro segna l’ingresso, nel settore dell’hotellerie, di un concept innovativo: è una soluzione disegnata su misura per una generazione di giovani mobili e flessibili, secondo una visione che l’azienda ha maturato a contatto con gli studenti. Una struttura che valorizza la capacità di fare networking e stabilire relazioni che rappresenta il core business di Camplus, la bellezza della Città Eterna – le camere hanno una vista mozzafiato sul Chiostro di Michelangelo e le Terme di Diocleziano – e la posizione strategica, in via Montebello 8, a 5 minuti dalla stazione Roma Termini.



In hotel come a casa

«Il nuovo target di viaggiatori, composto da solo travellers, giovani lavoratori, studenti, è alla ricerca di un luogo dove dormire che possa anche chiamare casa - spiega Maurizio Carvelli, fondatore e ceo di Camplus, il primo provider italiano di alloggi per studenti universitari - Un ambiente che moltiplichi il valore generativo dell’incontro, della relazione, della bellezza della condivisione, che noi chiamiamo Fattore Camplus. L’hotel diventa un luogo dove poter conoscere la cultura urbana della città, perché ne fa esso stesso parte».



Gli ospiti possono vivere un’esperienza di ospitalità incentrata sulla relazione e la condivisione di spazi: Camplus Hotel Roma Centro fa tesoro dell’esperienza di Camplus Guest, formula ibrida di ospitalità per brevi soggiorni all’interno di collegi e residenze Camplus.



Palazzo di fine 800 con anima moderna

La struttura è un edificio di fine ‘800 che, completamente recuperato, custodisce ambienti fatti di elementi puri e linee essenziali, in stile contemporaneo, curate in ogni dettaglio dall’architetto Riccardo Roselli. Su una superficie di 2345 m2 trovano spazio aree comuni dedicate alla socialità, alla relazione, allo smartworking, e camere dotate di tutti i comfort, quasi sempre con vista sul Chiostro di Michelangelo.

Vista dalla terrazza



Come un salotto informale

I viaggiatori sono accolti in un’area lounge di relax e accoglienza, come l’ingresso di una casa. Arredi dalle linee pulite ed essenziali, pietra a vista: ogni dettaglio contribuisce all’atmosfera, disegnando un salotto informale e polifunzionale dotato – come tutta la struttura – di connessione wi-fi. Il piano terra si articola in spazi interni uniti da una corte esterna e riparata, dalla temperatura sempre piacevole, con una terrazza rinfrescata da piante, rivolta verso il Chiostro di Michelangelo. Si entra in un ambiente riparato dai rumori della città e ci si accomoda in un’area informale, destrutturata, con elementi architettonici che sembrano sculture, in acciaio crudo: richiamano l’atmosfera di una galleria d’arte, ma al tempo stesso sono funzionali e assecondano le necessità degli ospiti. Lo staff è a completa disposizione per ogni necessità. Non è legato a una postazione fissa, ma accompagna i visitatori in un’ottica di flessibilità che permette loro di sentirsi “a casa lontani da casa”.



Cinquantasette camere

I sei piani dell’edificio ospitano 57 camere, molte delle quali offrono una vista privilegiata sul Chiostro di Michelangelo del Museo Nazionale Romano-Terme di Diocleziano, vero punto di forza dell’hotel. Varie le tipologie: le camere sono Singole e Doppie Standard, Doppie Deluxe (con balcone), Singole e Doppie Executive. Le suite - Junior Suite, Suite Deluxe, Suite Executive – sono dotate di minibar e di una terrazza. Il design moderno e funzionale rispecchia l’anima dell’hotel. Le camere sono estremamente luminose, e presentano elementi architettonici che modulano creativamente il motivo conduttore dell’hotel, con riquadri e cornici a bassorilievo nei toni bianchi, abbinate alle note più scure dei mobili e delle boiserie.



So-stanza, il concept dedicato al food

È Carmine Renzulli, resident manager, il regista di So-stanza, il concept dedicato al food che trova posto al piano terra, dopo l’ingresso. Un’idea sviluppata dalla società di consulenza Idea Food & Beverage, e che segue un preciso mantra: accoglienza, informalità, calore. So-stanza dà vita a una formula che rispecchia le esigenze dei viaggiatori, dalla colazione, servita fino alla tarda mattinata, al pranzo, l’aperitivo con cocktail, il dopo cena – adattandosi alle tempistiche e ai desideri di ognuno.



So-stanza è un bistrot che declina il meglio del Made in Italy e del territorio in una serie di proposte veloci, light meals con un’anima italiana e romana, senza dimenticare le opzioni vegane. In menu tutti i piatti della tradizione, oltre a una selezione di proposte internazionali. La carta dei vini è ugualmente connotata in senso territoriale, con un’ampia scelta di etichette nazionali.

Una vista eccezzionale



Una reception… dinamica

La reception non è un luogo fisico, ma un’estensione dinamica del concetto stesso di ospitalità: al momento dell’ingresso si viene accolti dalla direzione, uno team attivo 24/24, con soluzioni tecnologiche che riducono i tempi di attesa. Lo staff accoglie gli ospiti e li accompagna nel loro soggiorno, restando sempre a disposizione: è composto da giovani, tutti under 35, a partire dal referente di Camplus Roma Francesco Rombolà, responsabile della programmazione.



Il personale è pronto a dare il benvenuto con un caffè, una bevanda, un sorriso, informazioni e consigli sui tour da fare in città e sulle varie iniziative in calendario. Un’accoglienza calorosa e coinvolgente, personalizzata, che crea un senso di connessione immediato.



Perfetto per lo smartworking

L’hotel è l’ideale per lo smartworking, grazie alle postazioni sempre accessibili, regolabili in altezza, modulabili, utilizzabili singolarmente o meno, perfette per isolarsi come per lavorare in piccoli gruppi. Negli spazi comuni una speciale parete attrezzata, come una libreria, racconta gli aspetti food & beverage dell’hotel, e delimita il corner dedicato al caffè, all’acqua, ai drink.

L'hotel è ideale per lo smart working



Attenzione alla sostenibilità

La scelta dei materiali è legata a criteri estetici e funzionali, e al tempo stesso risponde alla necessità di ridurre l’impatto ambientale. L’attenzione per la sostenibilità si manifesta nell’uso degli spazi e soprattutto nella parte impiantistica, che consente risparmi ed ottimizzazioni energetiche. Le pompe di calore assicurano il raffrescamento e il riscaldamento, il ricambio dell’aria è gestito tramite sensori che verificano il corretto scambio termico. L’intensità dell’illuminazione è attivata da sensori che permettono di regolare la luminosità a seconda dell’utilizzo degli spazi, evitando sprechi di risorse energetiche.



Roma Camplus Hotel Roma Centro

Via Montebello 8 - 00185 Roma

Tel 0640418544

www.camplusguest.it