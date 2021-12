Gnollhof, divertimento e relax sulla neve

L’Hotel Gnollhof è una meta decisamente diversa dalle altre, e le ragioni sono molteplici. Una vera e propria oasi di pace, situata a 1.160 m, immersa nel suggestivo bosco di abeti rossi di Gudon, una piccola frazione a pochi minuti da Chiusa, uno dei “Borghi più belli d’Italia” e cuore dell’Alto Adige - Südtirol, regione di piaceri e di sapori.

Il Gnollhof a pochi minuti da Chiusa

Il benessere forgiato dalla natura

Dalle attività outdoor sulla neve al relax in aree benessere circondate da boschi di abeti rossi, avvolti dal caldo secco della sauna panoramica finlandese o dal caldo umido del bagno turco, al Gnollhof è la natura a battere il tempo. Nelle 54 camere e suite puristiche con vetrate in grado di permettere alla natura di permeare l’ambiente della stanza e dove dedicarsi alla cura del sé, il benessere si instaura in maniera naturale. Dal 1888, al Gnollhof è possibile immergersi nella infinity pool riscaldata, da cui allungare lo sguardo sullo spettacolo delle montagne circostanti, abbandonarsi ai trattamenti a base di materie prime naturali e selezionate, concedersi ai piaceri della tavola e agli autentici sapori altoatesini. Nella Spa dell’hotel si trova la freschezza dell’aloe e delle erbe alpine dell’Alto Adige, racchiusa in rilassanti massaggi e trattamenti corpo-viso firmati Pharmos Natur Green Luxury, una linea vegana di cosmetici 100% naturali formulati sulla base di succo originale e biologico di aloe vera, che sostituisce l’acqua come eccipiente, in combinazione con piante curative, ringiovanenti e rigeneranti.

La struttura

Incastonato nel bosco, adagiato su un poggio panoramico che domina la valle d’Isarco, il Gnollhof offre il perfetto equilibrio tra rilassamento e attività sportive, con i suoi spazi relax, le piscine riscaldate, la sauna panoramica finlandese e alle erbe, il Vitarium, il bagno turco classico e il bagno turco ai sali marini, il campo da tennis immerso nel bosco e numerosi sentieri per chi desidera passeggiare all’aperto anche in inverno. Per chi lo desidera, l’hotel mette a disposizione una guida esperta che accompagnerà gli ospiti in escursioni sulla neve, con le ciaspole, sull’Alpe di Villandro, sull’Alpe di Siusi o sull’Alpe di Velturno.

Relax con vista

Profumi e sapori di un tempo

Coccolati dalle attenzioni dei fratelli Margit e Peter Verginer, albergatori appassionati, attenti e mai invadenti, si ha la possibilità di vivere racconti e abitudini di un tempo, con profumi e sapori che rimandano ad usanze contadine. Al Gnollhof anche la viticoltura ha radici profonde, come testimoniano i vini pluripremiati della tenuta di famiglia “Taschlerhof”. Con i suoi quattro vini della Valle Isarco (Sylvaner, Kerner, Riesling e Gewürztraminer), quella di Peter Wachtler è tra le aziende vinicole più apprezzate dagli amanti del vino.

Coccole food and wine

Divertirsi sulla neve

Il Gnollhof è una base perfetta per chi ama trascorrere lunghe ore di divertimento sulla neve, che si tratti di sci o snowboard. Nella zona della Valle Isarco c’è una buona offerta di comprensori sciistici. Il comprensorio sciistico Alpe di Siusi, a 16 km da Chiusa, mette a disposizione 23 impianti di risalita che coprono 60 km di piste da sci, adatte in particolare agli sciatori principianti e a chi muove i primi passi sulla neve. Chi non ama sciare può divertirsi sulle 6 piste per slittino, senza dimenticare i 60 km di anelli per gli appassionati dello sci di fondo. L’area sciistica Plose, distante una ventina di chilometri da Chiusa, offre circa 40 km di piste da sci e 9 impianti da risalita, oltre ad anelli per lo sci di fondo e tre piste per lo slittino. A 25 km dal capoluogo della Valle Isarco, il Corno del Renon è perfetto per chi ama lo sci di fondo, con i suoi 35 km di tracciato distribuiti su tre piste. Per gli appassionati di sci più esigenti, che amano trascorrere la giornata senza mai slacciare gli scarponi, non ha bisogno di presentazioni il comprensorio sciistico della Val Gardena, con i suoi 175 km di piste e ben 83 impianti di risalita, con la celebre e velocissima discesa della Saslong ma anche la Longia, Ciampinoi o Seceda. Grazie al bus navetta messo a disposizione gratuitamente dall’hotel è possibile raggiungere alcuni dei comprensori sciistici delle vicinanze, come la Val Gardena o l’Alpe di Siusi, senza la necessità di dover prendere la propria auto.

Tariffe a partire da euro 108 per persona con la pensione ¾ (prima colazione, spuntino di mezzogiorno a buffet con zuppe, insalate e dolci, cena di 4 portate), utilizzo del centro benessere e del campo da tennis.

Il Pacchetto Sogni in bianco, prenotabile dal 4 gennaio al 9 gennaio 2022 e dal 4 febbraio al 13 marzo 2022, comprende 4 notti con pensione ¾ per buongustai, con la possibilità di partecipare a escursioni guidate con le ciaspole attraverso paesaggi alpini innevati. Prezzi a partire da 460 euro a persona in camera doppia.

Il Gnollhof è aperto dal 22 dicembre 2021 al 13 marzo 2022.

Hotel Gnollhof

Gudon 81 - 39043 Chiusa (Bz)

Tel 0472 847323

www.gnollhof.it