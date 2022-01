Granbaita, il cinque stelle nel cuore della val Gardena

L’incanto delle Dolomiti innevate, la calda accoglienza tailor made di uno storico albergo di famiglia, la raffinatezza di un hotel a 5 stelle radicalmente rinnovato, i gusti di un ristorante gourmet dalla cucina inimitabile, il relax di una spa di oltre 2000 mq, la potenza rivitalizzante delle acque calde delle piscine interna ed esterna. A Selva di Val Gardena (Bz) l’Hotel Granbaita Dolomites, elegante 5 stelle in una posizione unica nel cuore del paese ma nello stesso tempo vicino agli impianti di risalita, accoglie gli ospiti nella massima sicurezza per offrire loro un’indimenticabile vacanza invernale.

Linee eleganti in legno, vetro e pietra, rievocando le Dolomiti

Gli ampi spazi (oltre 10mila mq di pura ospitalità), i rigorosi protocolli adottati in tema di Covid-19, la sanificazione continua di tutte le aree dell’albergo, comprese ovviamente la spa e le piscine, tutto concorre a rendere assolutamente sicuro e rilassante il soggiorno al Granbaita Dolomites, per giornate all’insegna del benessere, della vita attiva e degli sport bianchi. Lunghe discese nello splendido comprensorio sciistico del Dolomiti Superski (il più grande al mondo) e della Sellaronda (che, con i suoi 40 km di piste, parte proprio da Selva di Val Gardena) oppure ritempranti escursioni con le ciaspole lungo incantati tracciati fra radure e boschi, nel silenzio della natura. O ancora discese in slitta, pattinate, passeggiate su percorsi ben battuti: il tutto nella suggestiva cornice delle Dolomiti.

Innovazione e tradizione, contemporaneità e storicità

Nato nel 1961 dalle idee e dai sogni della famiglia Puntscher-Perathoner, è stato radicalmente rinnovato con un’impegnativa ristrutturazione che gli ha permesso successivamente di conquistare le 5 stelle. Il Granbaita Dolomites interpreta in modo contemporaneo l’ospitalità e lo stile altoatesini, accogliendo gli ospiti con i suoi ambienti ampi e luminosi, rifiniti con particolare cura dei dettagli. Linee eleganti di legno, vetro e pietra che rievoca le Dolomiti che si scorgono dalle ampie vetrate, focolari che invitano al calore familiare, tessuti caldi e naturali per un progetto firmato dall’architetto. Rudolf Perathoner che, grazie ad un attento studio delle forme e una ricercata selezione dei materiali, ha saputo interpretare al meglio l’idea di ospitalità dei proprietari, coniugando innovazione e tradizione, contemporaneità e storicità. Il progetto è stato insignito del Premio "In/Architettura 2020 Willis Towers Watson" conferito dall’Istituto nazionale di architettura quale risultato di un processo complesso che ha coinvolto tutti i passaggi della filiera produttiva. Con uno sguardo proiettato nel futuro ma senza dimenticare i valori della tradizione, la famiglia Puntscher - Perathoner da oltre cinquant'anni si dedica al genuino piacere dell’ospitalità. Fra le mura dell’hotel si respirano familiarità, autenticità e un senso di benvenuto a casa. Carmen e Raphael con i figli Marco, Alexander e Anna, curano personalmente ogni dettaglio per rendere la vacanza un’esperienza unica.

Immergersi nei profumi e nelle tradizioni tirolesi

Percorsi benessere che valorizzano gli elementi naturali delle Dolomiti



Immergersi nella natura, sciare e fare movimento ricaricandosi di energia nello scenario incomparabile delle Dolomiti innevate e potenziarne gli effetti benefici nell’avvolgente relax degli oltre 2000 mq della Savinela Spa, il centro benessere dell’hotel il cui nome è un omaggio ad un delicato fiore di rara bellezza della vicina Vallunga: questa è la possibilità che il Granbaita Dolomites offre ai suoi ospiti. Un percorso di benessere che valorizza i principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti, con ambienti di legno, pietra e fieno che rievocano i profumi e le tradizioni tirolesi, trattamenti che prendono spunto dalla tradizione alpina, prodotti naturali ricchi di preziosi principi attivi alpini, elisir di bellezza e salute. E poi, un mondo benefico di acque rivitalizzate secondo il metodo "Grander" per massimizzarne le caratteristiche naturali e gli effetti positivi: ne è cuore la grande piscina di 32 metri a 30°C, un continuum armonioso tra la grande vasca coperta e la piscina panoramica esterna dove si nuota circondati da candida neve. A rendere completo il relax, le frizzanti bollicine che accarezzano la pelle nei lettini integrati alla piscina e nelle vasche idromassaggio interne ed esterne. Il percorso prosegue con la doccia di neve e le saune, ideali per purificare il corpo, eliminare le tossine, rafforzare il sistema immunitario: un viaggio di piacere tra la sauna finlandese, il bagno turco aromatico, la grotta di neve, l’oasi salina (con grotta e piscina) e la sauna al fieno. A disposizione anche saune private.

Un excursus del gusto fra ricerca e reinterpretazione dei sapori del Trentino-Alto Adige

A rendere indimenticabile un soggiorno al Granbaita Dolomites sono anche i gusti della sua tavola, che conduce gli ospiti in un viaggio fra prelibatezze della cucina tradizionale altoatesina, che puntano alla territorialità e alla freschezza delle materie prime locali, e l’esplorazione di gustose proposte della cucina mediterranea e internazionale. A guidarla con mano sicura dal 2011 è il talentuoso Executive Chef Andrea Moccia, che firma anche la tavola del raffinato ristorante Granbaita Gourmet, da poco inaugurato e già diventato uno degli imperdibili indirizzi della più sofisticata tavola della Val Gardena. Aperto anche agli ospiti esterni e caratterizzato da grandi vetrate che rendono l'atmosfera ovattata, il ristorante ha soli 7 coperti. Andrea Moccia e il suo staff propongono un excursus del gusto fra ricerca e reinterpretazione in chiave moderna dei sapori della tradizione del Trentino-Alto Adige. Si può scegliere fra il menu à la carte ed i menu degustazione "Gherdeina" (5 portate) e "Dolomites" (6 portate) o affidarsi a quello "a sorpresa", sinfonia a mano libera dello Chef, il tutto abbinato a succhi di mela Kohl oppure a pregiati vini della cantina dell’hotel, che vanta una collezione di oltre 500 etichette, custodite fra l’antica cantina di pietra e la moderna di vetro a vista. Sono firmati dallo chef Andrea Moccia anche i menu à la carte serali compresi nel trattamento della mezza pensione. Fra suggestioni altoatesine, italiane e internazionali e il menu "Vital" (con sole 500 calorie, per chi volesse seguire un regime detox), ciascun ospite può comporre a piacere la propria cena scegliendo fra una grande varietà di proposte che si rinnovano di giorno in giorno.

L'executive chef Andrea Moccia firma la tavola del ristorante Granbaita Gourmet

Vasta gamma di servizi per gli sciatori e non

L'Hotel Granbaita Dolomites offre una vasta gamma di servizi per gli sciatori, che hanno a disposizione un armadio nello skiroom sorvegliato per mettere al sicuro gli sci e una navetta che li porta gratuitamente in cinque minuti agli impianti principali Dantercepies e Ciampinoi. Lo skipass può direttamente essere prenotato alla reception dell'albergo e, se si ha bisogno di attrezzatura sciistica, si può fruire di uno sconto del 10% presso la scuola di sci 2000. Un’esperienza indimenticabile è lo Skisafari grauito, con un maestro che esperto accompagna in tour sciistici alla scoperta delle più belle piste delle maestose vallate delle Dolomiti. Per chi alla discesa preferisce altre attività sulla neve vengono organizzate varie iniziative all'aperto come lo sci di fondo, ciaspolate, noleggio di pattini allo stadio del ghiaccio adiacente l’hotel, slittate notturne e bicicliettate sulla neve. I clienti dell’hotel possono inoltre partecipare a prezzi ridotti ed in parte gratuitamente alle attività del programma "Val Gardena Active", che offre una grande varietà di proposte. Dal 19 marzo al 10 aprile 2022, con il pacchetto "Val Gardena Supersun" si avranno sette pernottamenti al prezzo di sei, oltre allo sconto per lo skipass (sei giorni al prezzo di cinque).

Hotel Granbaita Dolomites 1/3 La piscina esterna 2/3 Relax e benessere 3/3 Previous Next

Hotel Granbaita Dolomites

strada Nives 11 - 39048 Selva di Val Gardena (Bz)

Tel 0471 795210

www.hotelgranbaita.com