Hotel San Giorgio, un albergo a forma di nave da crociera

Porto Santa Margherita e l’altra metà del cielo di Caorle (Ve). Separato dal breve braccio dell’estuario del fiume Livenza, che proprio qui sfocia nel mare Adriatico, è una località moderna fatta di alberghi, condomini e villette intorno a una grande darsena con 800 posti barca. Per raggiungere Caorle con il suo notevole centro storico basta attraversare il fiume con il traghettino Caronte che trasporta anche le biciclette, così la sera è possibile vivere la bellezza di un centro storico intatto che ne fa un’allegra e colorita Venezia in miniatura con i colori e le architetture della laguna e un duomo antico di grande rilevanza artistica.

Proprio all’estremità orientale di Porto Santa Margherita, su un ampio spazio di terreno privato che comprende un’area verde di pineta e una profonda spiaggia di sabbia, negli anni ‘70 è stata edificata una costruzione per quei tempi avveniristica e che ancora oggi ha una linea modernissima, che sembra una grande nave bianca da crociera pronta a salpare dalla darsena interna verso il mare aperto. È l’Hotel San Giorgio gestito da Apogia Hotels, un gruppo alberghiero veneto in forte espansione.

Tanti servizi per soddisfare ogni tipo di clientela

Con 124 camere di ben 17 tipologie diverse, è un quattro stelle frequentato da turisti italiani e stranieri, spesso clienti abituali, ideale per le famiglie con bambini. I suoi punti di forza sono diversi, ma si riassumono nell’ampiezza degli spazi interni ed esterni, dove la pineta e la spiaggia non temono confronti con ombrelloni e gazebo ben distanziati, nonché nella qualità dei servizi, tra i quali un ampio parcheggio privato, una piscina olimpionica e una piscina triangolare per bambini, campi da tennis, quattro tavoli da ping-pong, due da bocce, un campo da calcetto, pallavolo e basket, un’area giochi esterna per bambini e un miniclub all’interno. Sono a disposizione anche biciclette, e-bike e monopattini elettrici per muoversi comodamente nei dintorni.

La ristorazione, con menu a quattro portate serviti al tavolo, si avvale di due grandi sale al piano terra, utilizzate anche al mattino per le prime colazioni. Il bar è itinerante, si sposta a seconda delle necessità e delle ore della giornata tra l’interno e l’esterno a fianco della piscina. Per la prossima stagione è in programma la costruzione di ulteriori 25 miniappartamenti prospicienti il lungofiume.

