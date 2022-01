Hyatt Centric Murano, alla scoperta di un'altra Venezia

Sembra difficile immaginare di poter vivere un’esperienza autentica e da sogno al tempo stesso al di fuori di Piazza San Marco e il Canal Grande, ma si può. Ne esiste un’altra, fuori dall’ordinario, ancora inesplorata e segreta, poco distante dalla più celebre piazza cittadina, per chi vuole cercare angoli di pace e confondersi tra i veneziani. Una Venezia insolita e inattesa, da esplorare a ritmo lento, quella delle isole della Laguna come Murano. A sole due fermate di vaporetto dal centro della città dei Dogi, ci si trova immersi nella vera dimensione della famosa isola del vetro, la seconda più grande tra quelle della laguna veneziana. Grazie alla sua storia e alla sua posizione, Murano è la location ideale per potersi regalare un soggiorno unico alla scoperta del vero stile di vita.

La Lounge



Un’altra Venezia

L’approdo del vaporetto è proprio di fronte all’Hyatt Centric Murano Venice, la dimora ideale per immergersi in una dimensione very venetian. Per chi arriva invece dall’aeroporto, l’Hyatt Centric Murano Venice offre un servizio di transfer con motoscafi di proprietà realizzati da Cantieri Navali Vizianello, caratteristica di servizio estremamente rara tra le strutture della laguna e che permette agli ospiti di calarsi da subito nella tipicità di questa splendida destinazione.



Un retreat urbano in una fornace storica

L’hotel, recentemente ristrutturato, è il primo all’interno di una fornace storica, luogo identitario dell’isola, e offre una posizione strategica per conoscere i tesori meno noti dell’arcipelago lagunare oltre che della Serenissima.

Un retreat urbano dove si incrociano tradizione e modernità, eleganza contemporanea e maestria artigianale, arte e relax. Una prospettiva inaspettata che regala la possibilità di sintonizzarsi sulle frequenze della laguna a diversi livelli per un’esperienza immersiva, dal cibo locale alla degustazione del cocktail più famoso al mondo, lo spritz.



Centodiciannove le camere

L’hotel, ristrutturato e aperto nel 2013, conta 119 camere di cui 31 Duplex Suite 3 Junior Suite e 2 Premium Suite tutte arredate con elementi progettati appositamente: dalla carta da parati alle lampade in vetro create da Venini, fino ai raffinati specchi in stile veneziano di Barbini o altra oggettistica realizzata dagli artigiani dell’isola ma ispirati allo stile cosmopolita del luogo.



Il ristorante in una serra

Il ristorante Osteriva, allestito in una serra bioclimatica, offre una cucina territoriale presentata in modo contemporaneo, mentre Rivalonga Bar + Lounge, proprio di fronte alle acque del Canal Grande di Murano, che si apre verso Venezia, è un angolo di relax dove gustare, oltre ai cicchetti, tipici piatti veloci della cucina italiana sia all’aperto sia nell’atmosfera intima della parte indoor collegata con l’hotel. Non può mancare un cocktail o un distillato da sorseggiare allo Spritz & Fizz, il bar della lobby, dove il barman è a disposizione per masterclass di mixology e fine drinking per un’esperienza degna dei migliori bar della laguna, comodamente seduti sui divani o sugli sgabelli del lungo tavolo in legno, luogo di aggregazione e condivisione.

Cocktail Bar Spritz and Fizz 1/4 Una delle suite 2/4 Rivalonga Bar Lounge 3/4 Alessandro Cocco 4/4 Previous Next



Piccolo e autentico mondo veneziano

L’Hyatt Centric Murano Venice è un punto di riferimento a livello internazionale per chi vuole conoscere in prima persona la variegata ricchezza della laguna e delle sue isole e al contempo vivere la bellezza di Venezia nella tranquillità di un luogo autentico e contemporaneo. Un lifestyle hotel che mantiene intatta la magia della luce lagunare e l’atmosfera d’altri tempi che questi luoghi ancora emanano. Un rifugio confortevole e ricco di bellezze da cui partire alla scoperta di isole come Sant’Erasmo, l’isola delle Vignole e tutte le altre della laguna in un giro panoramico in barca o avventurarsi tra le bellezze senza tempo nella città della Repubblica Serenissima.







Un’esperienza di soggiorno rilassante e allo stesso tempo interessante in grado di far vivere esperienze alla scoperta dell’arte vetraria dei grandi maestri, attraverso una visita esclusiva presso l’atelier di Venini o partecipando direttamente alla creazione di una perla di vetro personalizzata in uno dei laboratori artigiani che si incontrano nei campi muranesi. Murano è sempre stato un luogo autonomo e custode indipendente di un piccolo mondo veneziano e ancora oggi ne mantiene il fascino accogliendo a suo modo la modernità della nostra epoca e dei viaggiatori contemporanei.



Hyatt Centric Murano Venice

Riva Longa 49 - 30141 Murano

Tel 0 41 2731234

https://www.hyatt.com