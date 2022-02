Impara l’arte e mettila… in albergo

Che effetto fa svegliarsi guardando un muro affrescato? Oppure addormentarsi in una vera e propria opera d'arte? O ancora, fare colazione davanti a un quadro originale del grande Picasso? Ve lo diciamo noi: è qualcosa di unico. Anche in Italia sono sempre di più gli hotel che si “mischiano” con gallerie, musei, spazi espositivi. E sono una vera e propria chicca che un appassionato d'arte non può farsi scappare per nessun motivo al mondo. Si tratta di resort che regalano un'esperienza fuori dal comune, quella di muoversi tra istallazioni, opere preziose e oggetti di culto disseminati tra camere e corridoi, come in un’esposizione privata. In alcuni casi sembra di aggirarsi in un piccolo museo, in altri c'è la netta sensazione di dormire in una vera “opera d’arte” perché soffitti e pareti delle camere sono impreziosite da affreschi.



ApartSuites: dormire tra Copernico, Shakespeare o Cristoforo Colombo

Le storiche ApartSuites con vista. Foto di Fabian Leitner



Siamo a Palù di San Lorenzo di Sebato, a Bolzano, tra la Val Pusteria e la Val Badia. Maurn è una dimora storica della zona, le cui radici affondano nel Medioevo (il suo atto di nascita è datato 990). Questa residenza nobiliare è passata di mano in mano e oggi è di proprietà della famiglia Peintner che ha deciso di farla diventare una casa d'artista. Così sono nati otto ApartSuites, ognuna ispirata a un grande personaggio della storia come Niccolò Copernico, William Shakespeare, Cristoforo Colombo. Si dorme circondati da affreschi, dipinti autentici, pavimenti di legno originali. Inutile aggiungere quanto possa essere romantica e unica l'atmosfera qui.



Residenza Maurn | Strada Pliscia 39 - 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) | Tel 0474 835311 | www.maurn.it



Allo Sciliar per far colazione con un Picasso (originale)

Picasso, con lo sguardo sullo Sciliar. Foto: Infraordinario



Sembra incredibile, invece è proprio così: al Romantik Hotel Turm di Fié allo Sciliar, in provincia di Bolzano, sono esposte due opere del grande Picasso. Una è appesa nel locale del bar della struttura, così che tutti gli ospiti la possano ammirare magari davanti a un'abbondante prima colazione.



In questo hotel altoatesino, però, Picasso non è l'unica chicca messa a disposizione di chi sceglie di soggiornarvi: tra i corridoi e le stanze interne, che mescolano oggetti di design moderno con elementi storici è conservata una collezione unica, frutto della passione di Karl Pramstrahler, padre del proprietario Stephan, mecenate d’arte che ha lasciato al Romantik Hotel Turm circa 2mila dipinti a olio, acquarelli e litografie di Joseph Beuys, Oskar Kokoschka, Otto Dix, Paul Klee, Giorgio de Chirico, Renato Guttuso, solo per fare qualche nome. Insomma, vi sembrerà di pernottare in un grande museo europeo.



Romantik Hotel Turm | Piazza della Chiesa 9 - 39050 Fiè allo Sciliar (Bz) | Tel 0471 725014 | www.romantikhotels.com



Dalì, Guttuso e Ligabue al Cappella di Colfosco

Una vacanza che è un’opera d’arte



Il Romantik Hotel Cappella di Colfosco, sempre in provincia di Bolzano, si trova proprio sotto le pendici del Sassongher, in Val Badia. È fresco di restyling e fa parte del nuovo marchio di lusso Pearls by Romantik. È il regno della famiglia Pizzinini, che ha scelto di disseminare piccoli grandi capolavori tra scale e corridoi. In questa struttura, infatti, è possibile imbattersi in acrilici e oli, guaches e acquerelli di Dalì e Fiume, Campigli e Grosz appesi sulle pareti degli spazi comuni. Ci sono anche tantissime opere dell'artista locale internazionale Aron Demetz, disseminate per l'hotel. Gli intenditori trovano anche l’Art Gallery Renèe dove sono in esposizione opere realizzate dalle migliori firme dell’arte moderna e contemporanea (da Annigoni a Ligabue, da Cascella a Schifano, da Migneco a Guttuso...). E non è finita qua, perché perfino il ristorante Rollerstube, con dipinti di Alfred Roller, amico di Mahler e maestro di Schiele, riesce a trasformare cene e pranzi in un piacere estetico.



Romantik Arthotel Cappella | Strada Pecei 17 - 39033 Colfosco (Bz) | Tel 0471 836183 |

www.romantikhotels.com



Arte diffusa nel borgo medievale

Arte diffusa nel borgo medievale. Foto: Francesca Bocchia



Se vogliamo dirla tutta qua già la location in sé è una vera e propria opera d'arte perché inserite nell'ambiente unico delle mura medievali di Campello Alto, a Perugia, aggrappato alle pendici del Monte Serano con vista sulla Valle Spoletana. Un posto che fece innamorare anche San Francesco d'Assisi, che scrisse che al mondo non c'era “niente di più bello”. Questo, infatti, è un borgo-gioiello, che vanta una storia ultra-millenaria e che al suo interno custodisce residenze e le dimore dei notabili e dei dignitari della piccola ma raffinata corte dei baroni Champeaux, che ressero il borgo per secoli.



È proprio qui, tra palazzi d'epoca belli da mozzare il fiato, che sono state ricavate le stanze e le suite del Relais Borgo Campello, tutte con travature originali, affreschi a impreziosire i soffitti, opere d'arte sparse qua e là. In altre parole, passare una notte in questo posto vi trasporterà indietro nel tempo. Con stile.



Relais Borgo Campello | Borgo Rovero di Champeaux 18 - 06042 Campello sul Clitunno (Pg) | Tel 320 4549321 | www.borgocampello.com/it



L’arte ambientale per l’albergo diffuso del Molise

L’arte ambientale che dipinge l’albergo diffuso del Molise



Castel del Giudice, in provincia di Isernia, un tempo era un luogo abbandonato. Oggi è un luogo di rinascita dove stalle e case sono diventate strutture ricettive. Un piccolo borgo nel Molisano che rappresenta l’emblema di una trasformazione e resilienza economica e sociale che oggi contraddistingue questa bellissima terra a livello nazionale per le sue iniziative virtuose di contrasto allo spopolamento e per lo sviluppo delle aree interne.



In questo posto a dare quel qualcosa in più - se mai ve ne fosse bisogno - ci pensa la Fanciulla del Borgo, l'ultima opera di arte ambientale del maestro Franco Summa posizionata nell'iconica piazza di Borgotufi. Un monumento urbano che si apre sull’Appennino molisano-abruzzese, frutto della visione di un maestro capace di costruire oggetti narranti, arcobaleni di colori, dando nuove forme ai luoghi abitati.



Borgotufi Albergo Diffuso | Piazza Borgo Tufi 80 - 86080 Castel del Giudice (Is) | Tel 0865 946820 | www.borgotufi.it



Al Rome Cavalieri tra un Andy Wharol e un Gian Battista Tiepolo

L’Hotel Rome Cavalieri è un vero e proprio museo



L’Hotel Rome Cavalieri è stato il primo in Europa a entrare nel circuito del brand di lusso Waldorf Astoria Hotels & Resorts. Perché? Semplice, perché questa struttura offre ai suoi ospiti la possibilità di vivere un soggiorno nella Capitale unico nel suo genere. L’Hotel Rome Cavalieri è, infatti, un vero e proprio museo che accoglie di una prestigiosa collezione d’arte, degna delle più prestigiose gallerie d'Italia.



In questo stupendo hotel c'è praticamente di tutto: mobili d’epoca, dipinti, arazzi, oggetti antichi e sculture, a cui fanno da padrone due meravigliose tele di Gian Battista Tiepolo provenienti da Palazzo Sandi. E poi i dipinti dei veneziani Nicolò Bambini e Giuseppe Zais, del mantovano Giuseppe Bazzani, del genovese Alessandro Magnasco, detto il Lissandrino.



La collezione d’arte che ospita la struttura comprende anche preziosi mobili francesi di Luigi XV e Primo Impero, come la commode del 1745 del Re di Polonia acquisita dalla famiglia Rothschild, prima di giungere a Roma.



Numerose pure le opere della modernità: i dipinti di Andy Wharol, Robert Indiana, Mario Schifano, Roberto Crippa, Alfredo Chighine, Victor Brauner e i divani del designer Karl Lagerfeld.



Hotel Rome Cavalieri | Via Alberto Cadlolo 101 - 00136, Roma | Tel. 06 35091 | www.romecavalieri.com



A Verona il museo in cui puoi dormire

L’hotel ospita le opere dei maggiori protagonisti della scena artistica attuale



Non definire “museo” il Byblos Art hotel Villa Amistà sembra quasi impossibile. Già, perché questo lussuoso hotel circondato dai vigneti della Valpolicella e immerso in un grande parco poco fuori Verona raccoglie alcuni dei migliori pezzi di arte contemporanea del mondo.



L’edificio, originariamente disegnato dall’architetto Michele Sanmicheli, è stato rilevato dalla famiglia Facchini, proprietaria del marchio di moda Byblos e grande collezionista di arte contemporanea, e restaurato dal celebre architetto Alessandro Mendini per l’intero progetto d’interior design. Si tratta di una villa veneta del XVI secolo che è stata trasformata in un albergo-galleria con esposizioni permanenti d’arte contemporanea.

Ospita, infatti, le opere dei maggiori protagonisti della scena artistica attuale: da Murakami a Marina Abramovic, da Mimmo Rotella a Mat Collishaw, da Damien Hirst a Piero Manzoni e a Luigi Ontani, da Vanessa Beercroft a Sandro Chia. Insomma, buon vino, opere d'arte pazzesche e panorama mozzafiato: cosa chiedere di più?



Byblos Art hotel Villa Amistà | Via Cedrare 78 - 37029, Verona | Tel 045 6855555 | www.byblosarthotel.com



Aleph Rome Hotel arriva Tancredi Fornasetti

L'Aleph Rome Hotel è da diverso tempo sede di prestigiose mostre



L'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, raffinata struttura nel cuore di Roma, premiato come miglior luxury design hotel in Italia dal prestigioso World Luxury Travel Award, è da diverso tempo sede di prestigiose mostre di arte contemporanea, in un programma curato dalla gallerista Gabriella Perna. Dopo il successo delle mostre di Tommaso Cascella, Giuseppe Modica e di Pino Procopio, l’Aleph Rome Hotel inaugura, fino al 19 aprile, la mostra “Untitled”, personale di Tancredi Fornasetti.



I quadri in mostra, in tutto 12, sono fedeli alla tecnica pittorica intellettuale e astratta dell’artista. Danno spazio a forme geometriche colorate con tonalità brillanti e luminose, che si incastrano dinamicamente fra loro, esaltando la plasticità della composizione. Tali strutture solide sono costruzioni notevolmente moderne e all’avanguardia, tra di loro scorrono fiumi e nascono giardini, in un paesaggio cittadino raccontato come se fosse visto dal volo alto di un "drone".



Le opere di Tancredi Fornasetti, artista primordialmente scenografico che potrebbe essere definito "architetto decoratore di quadri", sembrano fiorire naturalmente nella suggestiva cornice della lobby dell’albergo. I toni chiari dei preziosi marmi che la decorano, il cantare discreto dell’acqua della fontana di Onice che si staglia sulla parete centrale del salone e il profumo gradevole che accoglie il visitatore creano una suggestione emozionale perfetta, che completa l’esperienza della mostra con quella piacevole accoglienza che da sempre distingue l’Aleph Rome Hotel, eccellenza internazionale dell’ospitalità di lusso.



Aleph Rome Hotel | via di San Basilio 15 - 00187 Roma | Tel 06 4229001 | www.alephrome.com