J.K. Place Capri, rifugio bianco sull’isola azzurra

Per chi nella magnifica isola di Capri (Na) è alla ricerca di una “casa lontano da casa” il l’indirizzo perfetto è J.K. Place Capri che, con le sue 22 eleganti camere e suite fronte mare, offre la dimensione intima e l’accoglienza discreta di una residenza privata accompagnate da un servizio d'eccellenza. Unico albergo dell'isola ad avere accesso diretto alla spiaggia, J.K. Place Capri è strategicamente posizionato su un piccolo promontorio sopra Marina Grande che ripara gli ospiti dalla curiosità di occhi indiscreti, ma al contempo regala viste panoramiche ininterrotte sul Mar Mediterraneo, il Golfo di Napoli e il Vesuvio. La proposta gastronomica è curata dall' executive chef Andrea Cimino - con alle spalle esperienze nelle cucine di rinomati hotel 5 stelle lusso in Italia e nel mondo - che ha rivoluzionato l'offerta food&beverage al ristorante panoramico JKitchen e al J.K. Lounge Bar & Restaurant. Cura e attenzione per ingredienti locali e materie prime freschissime, nella cucina del cuoco non mancano il pesce e le carni e i latticini provenienti dai Monti Lattari. Fiore all'occhiello è la pasticceria che rispecchia ed esalta il territorio, la tradizione caprese e quella napoletana. Il boutique hotel è anche rifugio benessere d'elezione sull'Isola Azzurra grazie alla raffinata J.K. Spa, immersa nei giardini dell'hotel e affacciata sulla piscina privata. Il menu trattamenti include terapie ispirate al Mar Mediterraneo e i prodotti dell'isola, ideali per rigenerare mente e corpo.

Edificio del 1885

Seconda struttura del Gruppo J.K. Place inaugurata nel 2007, J.K. Place Capri nasce dal restyling dello storico hotel Palatium, aperto per la prima volta nel 1885 e rapidamente assurto a punto di riferimento per le famiglie nobili in vacanza sull’isola. La posizione privilegiata sul promontorio che sovrasta l’approdo di Marina Grande rende l’albergo destinazione ideale per un soggiorno di charme con vista ininterrotta sul Golfo di Napoli e il Vesuvio, garantendo massima privacy e assoluta tranquillità.



Unico albergo dell’isola con accesso diretto alla spiaggia e distante pochi minuti a piedi dalla celebre Piazzetta e dalle caratteristiche stradine puntellate dalle boutique dei più prestigiosi brand del lusso Made in Italy e internazionali, J.K. Place Capri è punto di partenza preferenziale per esplorare l’isola entrata nell’immaginario collettivo fin dai tempi dell’imperatore Tiberio e più recentemente grazie all’apporto di icone del 20° secolo come Jackie Kennedy e Curzio Malaparte, che ne hanno fatto il proprio buen retiro d’elezione.

Come sul ponte di una nave

Affacciato direttamente sul mare, l’edificio di tre piani che ospita J.K. Place Capri spicca con il suo bianco candore a mezza costa sopra la spiaggia di Marina Grande, a cui gli ospiti possono accedere direttamente da una passeggiata privata. Caratterizzato come le altre strutture J.K. Place da un lusso soffuso e avvolgente, più da casa privata che da albergo, vanta una terrazza panoramica al piano terra che da un lato svela la piscina riparata da occhi indiscreti grazie a lussureggianti alberi di limoni e palme, mentre dal lato del ristorante JKitchen si apre sulla Penisola sorrentina regalando viste panoramiche indimenticabili. L’illusione è quella di trovarsi sul ponte di un enorme yacht, dove l’impiantito di assi in teak e le sedute in midollino invitano alla meditazione sotto gli occhi di una sfinge bronzea di fine Ottocento che regala un tocco di stile assolutamente unico.



Lusso avvolgente in ogni dove

La planimetria interna si apre su un susseguirsi di salotti che costituiscono la lobby e la library. Una scala con balaustra d’ispirazione orientale disegnata da Michele Bönan conduce ai piani dove si trovano le camere e suite. All’interno dell’hotel Michele Bönan – deus ex machina di tutti gli indirizzi J.K. Place – ripercorre abilmente gli infiniti capitoli della memoria caprese: pagine di décor magistrale si accostano a suggestioni anglofile e citazioni che spaziano da Palm Beach agli Hamptons, seguendo un fil rouge ispirato dagli illustri habitué che negli anni ’50 e ’60 chiamavano Capri la loro casa. L’epoca di Emilio Pucci, Gracie Fields, Hubert de Givenchy, Lee Radzwill ed Enrico d’Assia torna in vita in ogni ambiente grazie alle fotografie in bianco e nero selezionate personalmente da Bönan. La palette di colori vividi e mediterranei, ispirati dal mare, i coralli e il sole che qui brilla tutto l’anno, accende le pareti contraddistinte da mondanature candide e accenni di capitelli facendo da contrappunto a bronzi e gessi pompeiani, che rievocano l’imprinting archeologico della destinazione, e al segno stilizzato dei mobili su misura disegnati dall’architetto fiorentino.

Pranzo con vista
La meraviglia del mare al tramonto
La magnifica visata sul Vesuvio



Ventidue le camere e suite

Le 22 camere e suite di J.K. Place Capri sono tutte differenti l’una dall’altra e vantano pavimenti in legno laccati di bianco, mosaici di marmo grigio e bianco nei bagni e una palette colori dei tessuti che spazia dal giallo-oro al blu marino, dal rosso corallo all’acquamarina. Ampia luce naturale entra dalle finestre che lasciano lo sguardo libero di perdersi in un panorama unico. La firma eclettica di Bönan riprende ispirazioni anni ’60 e ’70 tratte dal vocabolario decorativo di David Hicks.



La soluzione di partenza è rappresentata dalle due camere J.K. Classic affacciate sul Monte Solaro, che in 30 mq offrono agli ospiti tutti i comfort necessari: guardaroba all’ingresso, letto king size, sala da bagno in marmo dotata di doccia/vasca e wc separato. Al piano terra, la Hideway Superior Room è alcova perfetta per coppie in luna di miele che possono accedere alla stanza da un ingresso privato, godendo poi di una vista assolutamente unica dal patio di pertinenza sospeso sul mare. Le 5 JK Master, tutte dotate di balconi privati arredati con tavoli e poltrone, dispongono di eleganti salottini e letti a baldacchino; e sono caratterizzate da tocchi eccentrici come sgabelli in stampa zebrata che movimentano il décor interno. Fiori all’occhiello sono le stanze all’ultimo piano, fra cui spiccano le due JK Penthouse da 45 mq che vantano ampie terrazze private affacciate sul Golfo di Napoli e possono essere privatizzate in coppia in un’unica Penthouse Suite ideale per soggiorni di famiglia.



J.Kitchen, re della tavola il pescato del giorno

Posizionati al piano terra, il ristorante gastronomico J.Kitchen e il J.K. Lounge & Bar accompagnano gli ospiti in ogni momento della giornata: dalla colazione all’aperitivo in terrazza e fino al dopo-cena. A disposizione degli ospiti interni ed esterni, 50 coperti divisi fra la sala principale del ristorante e la terrazza; cui si aggiungono la table room privata per otto commensali nella Library e la Pagoda a bordo piscina che può accomodare fino a 20 persone.



Il menu studiato dal nuovo executive chef Andrea Cimino rivista con intelligenza e leggerezza la tradizione mediterranea proponendo una cucina semplice, che esalta la ricchezza di prodotti autoctoni e materie prime freschissime provenienti dalla regione. Grandi protagonisti sono il pescato del giorno, le carni e i latticini provenienti dai Monti Lattari, con un'attenzione particolare sulla pasticceria - regno del pastry chef Claudio Rossini, napoletano di origine che riesce a rappresentare al meglio la tradizione caprese e quella partenopea. A colazione la formula alla carta è sempre disponibile sia al ristorante sia in camera senza sovrapprezzo e include torte e brioche fatte in casa, yogurt a base di latte di bufala del territorio e un mix di proposte dolce/salato in grado di accontentare i gusti di tutti.



Il J.K. Lounge & Bar, che dispone di ulteriori 40 coperti, propone una carta basata prevalentemente su snack, panini e proposte fresche - dalle insalate al piatto signature Spaghettone Tiepido – più adatti ad accompagnare il pasto a bordo piscina; mentre al JKitchen la proposta differisce fra i servizi di pranzo e cena, concentrandosi su piatti di pesce durante la giornata e su un menu gourmet più completo la sera.



Essenze locali nei trattamenti spa

Oltre la piscina esterna riscaldata, in fondo al giardino, un padiglione esterno ospita la J.K. Spa aperta ogni giorno dalle 10 alle 19 e l’area fitness con accesso 24/7 su richiesta. Dietro arcate a specchio si nascono una sauna, un bagno turco, un’area reax, le docce cromoterapiche e le tre sale trattamenti (di cui una di coppia) con vista sul mare. Vero e proprio santuario di benessere, la J.K. Spa offre l’ambiente ideale dove rilassarsi e riconquistare la naturale armonia fra mente e corpo. Il menu trattamenti - una selezione dei quali può essere goduta anche sui lettini a bordo piscina - fonde tradizione mediterranea e tecniche moderne, utilizzando prodotti naturali a base di essenze e ingredienti locali ma anche terapie d’avanguardia a base di prodotti fitoterapici di lusso per garantire risultati eccezionali in breve tempo.

Il menu trattamenti fonde tradizione mediterranea e tecniche moderne
Nella spa si utilizzano prodotti naturali a base di essenze e ingredienti locali
Il bagno turco
La sauna



Workout personalizzato

L’aera fitness dispone di una palestra attrezzata con i più moderni macchinari Technogym, stereo hi-fi e una suggestiva vista sulla piscina che rende più dolce qualsiasi allenamento. Personal trainer qualificati sono a disposizione per consulti e sessioni di allenamento individuali, di coppia o di gruppo durante il soggiorno. Le lezioni di fitness includono jogging, workout personalizzato, pilates, yoga e stretching. J.K. Place Capri offre inoltre un inedito servizio di personal hiker, una guida capace di combinare allenamento aerobico e scoperta dell’isola in percorsi escursionistici che variano da un minimo di un’ora fino all’intera giornata.



J.K. Place Capri

Via Marina Grande 225 - 80076 Capri (Na)

Tel 0818384001

www.jkcapri.com