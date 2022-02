Lefay Resort & Spa Lago di Garda, tra le novità il ristorante Gramen e la Sky Suite

Dopo la prima fase di restyling avvenuta nel 2021, Lefay Resort & Spa Lago di Garda riaprirà nella primavera 2022, al termine della seconda fase attualmente in corso, grazie alla quale verranno presentati agli ospiti ambienti completamente ripensati che rinnoveranno l'esperienza di Benessere globale Lefay. Il progetto di restyling 2021 ha interessato l'area delle suite, lobby e la lounge del resort, rinnovandole con colori dalle sfumature calde e arredi realizzati con materiali naturali locali. Quest'anno la riapertura inaugurerà una serie di nuove aree, svelando una nuova categoria di camera denominata “Sky Suite”, l'area benessere “Adults only Spa”, e una proposta Lefay Vital Gourmet rinnovata, che includerà il ristorante “La Limonaia”, e il debutto del ristorante gastronomico “Gramen”.

Adults Only Spa



Dormire in una Sky Suite



Le tre nuove Sky Suite sono il rifugio ideale per chi desidera un’immersione totale tra cielo, lago e natura circostante, con una vista senza paragoni. Gli ampi spazi (134 mq) coniugano ambienti privati e benessere profondo grazie ad un salotto, una sauna privata e la Jacuzzi esterna situata in una terrazza panoramica da cui ammirare l'orizzonte ad ogni risveglio.

Il letto e la vista dalla Sky Suite 1/2 La terrazza della Sky suite 2/2 Previous Next



Adults Only Spa, paradiso dei relax



L’ampliamento di Lefay Spa prevede la revisione dell’area fitness, che includerà l’esclusiva linea Technogym Artis, il rinnovamento del Pool Bar esterno e la realizzazione di un'area interamente dedicata agli adulti. La Adults Only Spa offrirà un’oasi di pace dove rigenerarsi in spazi luminosi dalla vista unica. L’idromassaggio panoramico sarà il centro dell'esperienza in cui rilassarsi prima di proseguire il proprio percorso/trattamenti oppure ritrovare la calma profonda all'interno dell'adiacente sauna finlandese affacciata sul lago.

La sauna dell'Adults Only Spa



La Limonaia, il nuovo nome del ristorante del resort



Il ristorante principale di Lefay Resort & Spa Lago di Garda cambierà nome, diventando La Limonaia: il punto di riferimento per colazioni, pranzi e cene, unicamente dedicato agli ospiti del resort. Le proposte nel menu saranno focalizzate sulla rivisitazione in chiave mediterranea dell’eccellenza della cucina tipicamente italiana, con l’introduzione di nuove e originali ricette Lefay Spa.

Il ristorante La Limonaia



Un nuovo ristorante: Gramen



La grande novità Lefay Vital Gourmet 2022 sarà l'apertura di un ristorante di nuova concezione, creativo e innovativo: Gramen, nome latino che richiama il mondo vegetale, definisce l'esperienza gastronomica che rappresenterà la filosofia di sostenibilità e benessere Lefay, celebrando le caratteristiche naturali di ogni ingrediente, stagione dopo stagione.

L’offerta benessere e quella gastronomica verranno ulteriormente svelate nell’arco dei prossimi mesi per presentare agli ospiti momenti sempre più ricercati per soddisfare ogni desiderio nascosto nell’anima.



Lefay Resort & Spa Lago di Garda

Via Angelo Feltrinelli 136 - 25084 Gargnano (Bs)

Tel 0365 241800

lagodigarda.lefayresorts.com