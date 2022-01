Lunga vita alle spa! Scopri quelle in cui ritornare giovane

In epoca di Covid è tanta la voglia di curare la propria forma fisica, intesa non solo come aspetto esteriore ma anche e soprattutto come salute di tutto l’organismo. Nasce così un trend che negli Stati Uniti è già esploso da tempo, cioè la proposta di molte spa di programmi di longevità, con trattamenti olistici, terapie medicali, allenamenti per ogni età ed esigenza, consulti con esperti di salute, diete su misura. Obiettivo: insegnare uno stile di vita sano, che migliori i parametri di salute. Secondo gli esperti del Global Wellness Summit le longevity spa sono destinate ad aumentare nei mesi a venire. Ecco 12 medical spa dove il lusso si coniuga con il concetto di salute e benessere a 360 gradi.



Chenot Palace Weggis, Lago di Lucerna

Nuovo retreat di avanguardia nel cuore della Svizzera

Nuovo retreat di avanguardia nel cuore della Svizzera, sulle rive del lago di Lucerna, con vista sulle vette del Monte Rigi e Pilatus, in una regione famosa per le sue offerte di benessere. Un’oasi di salute, benessere e wellness dal design unico, realizzata tra il 2018 e il 2020, che comprende 97 camere, di cui 52 negli edifici preesistenti e 45 in uno nuovo. Il complesso di 20mila mq ospita il nuovissimo centro medico Chenot, la wet area dove si svolgono i rituali signature del Metodo Chenot, una spa panoramica e una palestra di ultima generazione.

Nel centro medico sono stati messi a punto tre programmi benessere integrati che includono uno screening medico completo e una serie di esami diagnostici all’avanguardia, gli Chenot Lifestyle Biomarkers. Ci sono anche un laboratorio metabolico e sportivo, uno di analisi, una camera criogena per esposizioni total body fino a -110 gradi centigradi, e una camera ipobarica che simula le condizioni ambientali in alta quota. L’obiettivo è rafforzare il sistema immunitario e i meccanismi di difesa e di auto-guarigione del corpo, prima di energizzarlo e favorire la rigenerazione cellulare grazie a trattamenti mirati ed innovativi come la Fotobiomodulazione.



Chenot Palace Weggis ospita al suo interno uno dei dipartimenti di Human Performance più avanzati d'Europa, offrendo una serie di trattamenti, ideali per chi pratica sport. Si passa dall’osteopatia, ossigenoterapia, crioterapia e fisioterapia, alla terapia Neurac, che si concentra sulla correzione dei punti deboli, riducendo la tensione sui muscoli in sovraccarico. Il trattamento mira quindi a ripristinare la muscolatura “locale” per poi andare a migliorare la funzione “globale” della catena cinetica in deficit.



Chenot Palace Weggis | Hertensteinstrasse 34 - 6353 Weggis | Tel +41 41 2552000 | www.chenotpalaceweggis.com



Laqua by the Lake, Piemonte

È la nuova casa al lago di Cinzia e Antonino Cannavacciuolo

È la nuova casa al lago di Cinzia e Antonino Cannavacciuolo, a Pettenasco (No), nel cuore della riviera ortese, a pochi passi da Villa Crespi, dimora storica in stile moresco, risalente a fine Ottocento, oggi magnifico resort che ospita il ristorante 2 stelle Michelin dello chef Cannavacciuolo.

Laqua by the Lake è uno spazio contemporaneo che si fonde perfettamente con il paesaggio, costituito da un corpo principale con una residenza di 16 appartamenti e due attici, un beach club con piscina riscaldata a sfioro sull’acqua del lago. un nuovo tempio del benessere in chiave anti-age, con un’areawellness di oltre 200 mq, pensati per offrire una vera esperienza di totale benessere e rigenerazione. Grazie all’innovativo metodo antiage the Longevity Suite che integra anni di ricerca scientifica e le più moderne tecnologie del mondo del wellness per migliorare il benessere quotidiano e ritrovare piena energia e armonia tra corpo, mente e spirito, utilizzando il potere del freddo e del detox. Grazie a diversi programmi personalizzati saràcosì possibile rallentare il processo di invecchiamento in maniera del tutto naturale, in pieno relax. Fiore all'occhiello sono i trattamenti di crioterapia, in versione total body e localizzata.



LAQUA by the Lake | Via Legro 33 - 28028 Pettenasco (No) | Tel 0323 212121 | www.laquaresorts.it



Palazzo Fiuggi, Lazio

Nuovo tempio del benessere nello storico hotel termale

Nuovo tempio tutto italiano votato alla salute e al benessere, con una wellness medical spa appena premiata come World’s Best New Wellness Retreat 2021. Nasce nello storico hotel termale inaugurato nel 1913 per accogliere l’alta società che si rifugiava a Fiuggi (Fr) per ritrovare bellezza e benessere. Molto in voga tra le star della Dolce Vita anche per i suoi servizi (tra i primi hotel in Europa ad avere una piscina) ha mantenuto l’allure di un tempo con affreschi liberty, sale sontuose, lampadari di cristallo e camere principesche con vista sulla cittadina medioevale. Si trova in provincia di Frosinone, ad un passo da Roma, con 6mila mq di spa e centro medico, esperti a disposizione per accompagnare gli ospiti verso uno stile di vita più sano, con la cucina salutare firmata Heinz Beck.

Il programma Complete Life Rewind di Longevità e Bellezza, studiato per mitigare gli effetti dell’invecchiamento, è finalizzato a combattere i segni interiori ed esteriori dell’invecchiamento con un approccio olistico. Grazie a test specialistici, dopo avere individuato eventuali squilibri, si crea un programma personalizzato e incentrato su alimentazione, fitness e stile di vita, per conseguire risultati a lungo termine. Le terapie includono trattamenti di bellezza e anti-age per il viso, idroterapia detox, crioterapia ringiovanente, massaggi e tecniche di rilassamento avanzato e miglioramento del sonno. Terminato il soggiorno, il percorso benessere prosegue con un programma di follow-up completo per un rientro al trantran quotidiano senza perdere i benefici acquisiti.



Palazzo Fiuggi | Via dei Villini 34 - 03014 Fiuggi (Fr) – Tel 07 757661 | www.palazzofiuggi.com/it



Resort Terme di Saturnia, Toscana

Terme di Saturnia nasce intorno alla leggendaria Sorgente Termale

Dall’ingresso nell’hotel, circondati da 120 ettari di parco e campo da golf, comincia un’esperienza di trasformazione, avvolti nell'abbraccio terapeutico della natura. Terme di Saturnia nasce intorno alla leggendaria Sorgente Termale. Da qui da 3mila anni l’acqua termale sgorga ininterrottamente dal cuore della terra, all’interno di un cratere alla temperatura di 37,5 °C. Il suo continuo ricambio di 500 litri al secondo le permette di mantenere le sue caratteristiche benefiche, con un ricambio completo delle piscine ogni 4 ore. Per 40 anni viaggia sotterranea per poi emergere nella Sorgente naturale su cui affaccia il Resort.

L’acqua termale di Terme di Saturnia è sulfurea, carbonica, solfata e bicarbonato-alcalina-terrosa. I suoi effetti benefici agiscono sull’apparato cardio-circolatorio, respiratorio, muscolare e scheletrico. Inoltre, quest’acqua, unica al mondo, ha una forte azione protettiva, antiossidante e depurante; sulla pelle esercita una naturale azione di peeling con proprietà esfolianti, detergenti e idratanti. Nella Medical Spa la parola d’ordine come prima cura è “prevenzione”. Gli specialisti di medicina preventiva sono in grado di offrire soluzioni immediate, aiutando allo stesso tempo a rafforzare il corpo, per godere di enormi benefici a lungo termine. Dopo avere verificato lo stato di salute, gli esperti spa propongono il programma benessere più indicato o ne creano uno su misura, da abbinare a un soggiorno minimo di due notti. A seconda delle necessità individuali, è possibile trascorrere un'intera settimana con, ad esempio, il classico programma Rebalance di 6 giorni. Un vero e proprio percorso per ritrovare la forma fisica e mentale e gettare le basi per uno stile di vita sano, che integra attività fisica e regime alimentare equilibrato.



Terme di Saturnia | Loc. Follonata, Saturnia - 58014 Manciano (Gr) | Tel 0564 600111 | www.termedisaturnia.it



L’Albereta Relais & Châteaux, Lombardia

A L’Albereta il percorso nutrizionale più trattamenti in cabina a firma Henri Chenot

In Franciacorta, a L'Albereta Relais & Châteaux di Erbusco (Bs), uno spazio immerso nel verde dove provare il percorso nutrizionale più trattamenti in cabina a firma Henri Chenot. Tutto secondo i principi della biontologia, la disciplina scientifica che coniuga i principi della medicina cinese con le più evolute tecniche della medicina occidentale. In particolare, ci sono due programmi firmati Chenot, dedicati al mantenimento della migliore condizione fisica, della vitalità e dell’equilibrio tra il corpo e la mente. Grazie a questi, in un ambiente completamente rinnovato, corpo e mente raggiungono nuovi traguardi, con risultati prolungati nel tempo che favoriscono nuova salute, vitale benessere e splendente bellezza.

Il primo programma, che si chiama Detox Base Henri Chenot - 7 giorni, si basa sull’esclusivo Metodo Chenot che prevede l’azione congiunta di trattamenti personalizzati e piano dietetico per stimolare il corpo a liberarsi delle tossine accumulate nel tempo. Dopo aver eseguito un check-up bioenergetico iniziale allo scopo di valutare flussi e blocchi energetici, i trattamenti sono personalizzati in base alle esigenze individuali ed eseguiti con il monitoraggio costante da parte di personale medico specializzato. L’altro programma, Rigenerante Anti-age Henri Chenot - 7 giorni, favorisce il ripristino dell’equilibrio e delle funzionalità del corpo. Alla fase di diagnostica avanzata iniziale segue la determinazione dell’età biologica dei sistemi funzionali. Queste informazioni consentono al personale medico specializzato di identificare le esigenze individuali e di creare un programma efficace e personalizzato di trattamenti che innescano l'azione di prevenzione e rigenerazione. L’esclusivo Metodo Chenot affianca ai trattamenti e al piano dietetico protocolli di integratori alimentari anti-age e la somministrazione di soluzioni di vitamine.



L’Albereta Relais & Châteaux | Via Vittorio Emanuele 23 - 25030 Erbusco (Bs) | Tel 030 7760550 | www.relaischateaux.com



Eala, Lombardia

Esclusivo hotel cinque stelle lusso

Esclusivo hotel cinque stelle lusso a Limone sul Garda (Bs), affacciato sul lago di Garda. Un invito a sognare, immersi in una magica atmosfera, godendo di ogni comfort, in un percorso alla riscoperta del proprio sé e della propria bellezza interiore. Al suo interno si trova uno studio medico omotossicologico mirato a portare l’organismo al suo stato di benessere ottimale, liberandolo dalle omotossine, fattori tossici, attraverso la detossificazione e il drenaggio, agendo su reni, fegato, intestino, polmoni, pelle. Si stimola il naturale meccanismo di autoguarigione del corpo umano, incrementando una specifica risposta immunitaria.

Con la visita medica si individuano terapie personalizzate, mirate al ripristino dell’equilibrio e del benessere dell’organismo. Inoltre, allo scopo di recuperare nuova energia a corpo, anima e mente, il viaggio sensoriale di puro benessere continua nella Eala Luxury Spa, un’area di 1500 metri quadrati. Due le piscine interne, una infinity pool esterna, sauna mediterranea, sauna finlandese panoramica, criosauna, percorso kneipp, docce emozionali, sala relax. Nelle cabine dedicate si possono fare trattamenti unici, ideati per risvegliare il corpo, attraverso un approccio olistico, sensoriale e naturale nel rispetto e nella valorizzazione delle materie prime del territorio.



Eala - My lakeside dream | Via IV Novembre 86 - 25010 Limone sul Garda (Bs) | Tel 0365 954613 | www.ealalakegarda.com



Villa Paradiso, Lombardia

Villa Paradiso è da più di 30 anni rifugio di lusso per vip e jet set

Sulle rive del lago di Garda, con ampio giardino, piscina esterna e interna, Villa Paradiso a Gradone Riviera (Bs) è da più di 30 anni rifugio di lusso per vip e jet set. Caratterizzato da un’eccellenza di un’ospitalità a cinque stelle con l’atmosfera di casa. È uno dei luoghi più frequentati dai cultori del benessere, la cui filosofia è quella della Prevenzione. La sua mission, infatti, è un percorso dedicato alla cura di sé stessi, con attività sulla medicina preventiva, basate su programmi personalizzati, stilati da un'équipe medica, coordinata dalla direzione scientifica. Il concetto è quello di migliorare nell’immediato la qualità di vita, individuando eventuali “disfunzioni biologiche” e, conseguentemente ritardare o, ancor meglio, evitare l’insorgenza di patologie vere e proprie.

Un obiettivo che, attraverso la diagnosi e percorsi di cure personalizzati, ha portato al raggiungimento di risultati significativi nell’ambito di un benessere globale, sia dal punto di vista della salute che psicologico. Un lungo e positivo cammino che ha portato all’individuazione di un concetto ancora più attuale ed evoluto: la medicina di precisione che va a riconoscere ciascuna persona in modo individuale e ancor più specifico ma sempre associando la precisone tecnica dell’area medica alle necessità e caratteristiche dell’ospite. Nella sostanza la medicina di precisione si propone di individuare un percorso cure per l’individuo giusto al momento giusto.



Villa Paradiso | Corso Giuseppe Zanardelli 254 - 25083 Gardone Riviera (Bs) | Tel 0365 294811 | www.villaparadiso.com/it



Bagni di Pisa, Toscana

Bagni di Pisa è un luogo unico nella campagna pisana

Bagni di Pisa è un luogo unico nella campagna pisana all’interno del palazzo d’estate del Granduca di Toscana, parte della collezione di hotel di Italian Hospitality Collection. Le sue acque termali, ricche dei preziosi minerali e oligoelementi della falda dei Monti Pisani, erano conosciute per le loro virtù salutari già dagli etruschi e dai romani. Usate così come sgorgano dalla sorgente, hanno un’azione antinfiammatoria e rilassante, preziosa per la salute, che può essere potenziata dal tipo di applicazione. Come, ad esempio, il fango termale maturo che trasmette il calore e concentra gli oligoelementi con effetti analgesici, rilassanti e disintossicanti. In questo resort è stato creato Equilibrium Immuno, uno speciale programma per contrastare stress, rafforzare il sistema immunitario e combattere i disturbi causati dal lockdown.



Immuno si basa su 3 punti di forza: il recupero di un’alimentazione equilibrata, la cura del corpo e le tecniche antistress di rilassamento. Si inizia con una visita medica e una consulenza dietologica per la personalizzazione del percorso ed insegnare un nuovo stile di vita e di alimentazione, grazie ad una serie di incontri quotidiani con dietisti e medical coach. L’acqua termale con il suo potente effetto antiinfiammatorio e di immuno-modulazione, somministrata per via inalatoria, aumenta la produzione di anticorpi respiratori. I fanghi termali e i trattamenti estetici sono benefici per mente e corpo e le sedute nel bagno turco e i massaggi offrono relax e benessere. Infine, l’armonia tra corpo e mente si riscopre con l’attività fisica in piscina termale, le sedute di mindfullness e l’immersione nella natura, tra le colline punteggiate da ulivi del paesaggio toscano.



Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa | Largo Shelley 18 - 56017 San Giuliano Terme (Pi) | Tel 050 88501 | www.italianhospitalitycollection.com



Hotel Regina Isabella, Ischia

L'hotel è tra i più conosciuti dell’isola anche per le sue sorgenti termali

Punto di riferimento da decenni per il jet set dell'isola di Ischia (Na) è un cinque stelle lusso arredato con le maioliche della Costiera, mobili d’antiquariato mixati abilmente a pezzi di design e opere contemporanee sia negli spazi comuni che nelle camere dai colori mediterranei. Affacciato sulla spiaggia, l'hotel è tra i più conosciuti dell’isola anche per le sue sorgenti termali che appartengono alla classe Salso-solfato-bicarbonate, acque iperminerali e “ipertermali” perché sgorgano ad una temperatura di 56 e 77 °C. La loro peculiarità è la biodiversità che le caratterizza: per questo motivo sono chiamate “acque bioattive”, sia per la grande quantità di vita in essa contenuta, sia per i meravigliosi benefici in ambito estetico e medicale che apportano.

Un’altra particolarità sono i fanghi a base di argilla, raccolta nelle cave naturali di Ischia, posta in maturazione per sei mesi nell’acqua termale, da cui assimila le proprietà minerali e le virtù officinali, fino a trasformarla in fango termale bioattivo. Un prodotto naturale dalle molteplici applicazioni in campo estetico, fisioterapico e dermatologico. La sinergia tra la vera tradizione termale e le più moderne analisi medico-scientifiche hanno portato alla creazione di un modello di intervento unico nel suo genere: il Metodo Regina Isabella, che garantisce risultati immediati e duraturi nel tempo grazie all’applicazione di tre Fasi (detox, antinfiammatoria e rigenerante) che viene proposto in ogni singolo trattamento e nei programmi termali. La prima fase mira a liberare l’organismo da agenti inquinanti e tossine, al fine di garantire un’azione dedicata e priva di interferenze esterne.

La fase antinffiammatoria è una conseguenza della naturale stimolazione immunitaria che avviene applicando acqua e fanghi termali bioattivi del Regina Isabella Thermal Spa e tecniche manuali. Si attiva così il sistema immunitario attraverso la pelle, vero e proprio “radar” del corpo, che sviluppa il rilascio di molecole antinfiammatorie. Grazie al Metodo RI si stimola il sistema immunitario a riparare il danno, trattando e prevenendo patologie e inestetismi. L’ultima fase di rigenerazione consiste nel recupero funzionale e nel miglioramento dello stato di benessere generale. Dopo aver riparato il danno, grazie a questa, l’organismo ripristina le funzioni cellulari, fino a quel momento compromesse dall’infiammazione.



Albergo Regina Isabella | Piazza Santa Restituta 1 - 80076 Lacco Ameno - Ischia (Na) | Tel 081 994322 | www.reginaisabella.com



Hotel Adler Terme, Bagno Vignoni, Toscana

Hotel Adler Terme, Bagno Vignoni è un resort con interni di design

Tra le colline della Val d’Orcia, Hotel Adler Terme, Bagno Vignoni è un resort con interni di design, tutti in legno e ampie vetrate che circondano anche le camere. È il posto giusto per chi cerca una pausa a stretto contatto con la natura. La sua spa è apprezzata per la bellezza, la modernità e un ricco menù di trattamenti che sfrutta le proprietà delle acque termali della zona. In questo periodo di lockdown secondo il team medico dell’Adler Terme ci sono da rispristinare i fattori primordiali: Respiro, Alimentazione, Movimento, Accudimento e Riposo. Una riprogrammazione respiratoria con attivazione delle vie antiinfiammatorie e una alimentazione personalizzata e antiinfiammatoria sono la base di partenza. Una linea di integratori esclusivi, nati per colmare le carenze, attivare i processi di detossificazione, migliorare la digestione e la flora intestinale, ritrovare il piacere di un sonno ristoratore, contrastare, fare il pieno di energia, costituiscono il secondo passo verso il benessere totale. Inoltre, speciali terapie mediche come le Flebo rivitalizzanti e la Biostimolazione rendono unico il percorso. Sono entrambe terapie di accudimento, che sostengono e promuovono i naturali processi di rinnovamento cellulare, aumentano le difese immunitarie, ritardano i processi di invecchiamento, migliorano la qualità della pelle e la lucidità mentale. I rimedi utilizzati nella biomesoterapia sono in grado di emettere energia elettromagnetica sotto forma di biofotoni, con benefici immediati sia a livello locale che generale.

La costante ricerca di terapie innovative e validate scientificamente culmina con la possibilità di “curare” l’ospite con l’ossigeno-ozonoterapia. L’ozono è un gas presente in natura, prodotto anche dal corpo umano. È un potente antibatterico, antivirale, con azione antiinfiammatoria, decontratturante e rigenerante. Promuove l’eliminazione di sostanze tossiche dall’organismo e riequilibra il sistema immunitario, migliora la circolazione sanguigna, scioglie le adiposità localizzate e riduce la cellulite.



Adler Spa Resort Thermae | Strada di Bagno Vignoni 1 - 53027 San Quirico d'Orcia (Si) | Tel 0577 889000 | www.adler-thermae.com



Villa Eden, Alto Adige

Villa Eden è il luogo ideale per godersi un soggiorno all'insegna del benessere

Immersa in un parco secolare, situato nella più esclusiva zona residenziale di Merano (Bz), della collezione Leading Hotel of the World, con sole 29 suite, Villa Eden è il luogo ideale per godersi un soggiorno all'insegna del benessere a tutto tondo. Spa Retreat e centro di longevità tra i migliori d’Europa, Villa Eden è gestita dalla famiglia Schmid che, da oltre 38 anni, si occupa del benessere degli ospiti.

Nel Longevity Medical Center si persegue il raggiungimento di un equilibrio ideale tra la condizione fisica, mentale e spirituale. Lo si fa tramite un cammino verso la rigenerazione e la bellezza autentica, che sia reale immagine dell’io interiore e percorsi di salute e trattamenti beauty, nel rispetto della natura circostante, con cui tornare a stabilire un rapporto di simbiosi perché un’armonia autentica passa anche tramite la stretta connessione con l’ambiente in cui si vive. Villa Eden coniuga tutto ciò attraverso trattamenti e percorsi di salute di straordinaria efficacia realizzati dall’équipe medica in sinergia con esperti del benessere e del fitness.

Il programma di trattamenti personalizzati, partendo da precise basi diagnostiche, comprende terapie volte a realizzare un ideale di sana longevità, applicando i principi della medicina naturale ed energetica, nonché della cronomedicina, dando alla prevenzione un ruolo preponderante. Anche i programmi alimentari si basano su una sana cucina detox in grado di coadiuvare la perdita di peso e assicurare una migliore qualità della vita. Siccome una sana alimentazione è la base dello star bene, Villa Eden ha adottato la Healthy Gourmet Cuisine, dell’Eden’s Park – The Mindful Restaurant, dove ogni pietanza è una delicata emozione. Si usano solo prodotti freschi e di altissima qualità, cucinati in maniera sana e leggera, al fine di garantire tutti i nutrienti fondamentali nonché un’ottima digeribilità.



Villa Eden | Via Winkel 68,70 - 39012 Merano (Bz) | Tel 0473 236583 | www.villa-eden.com/it



Il Centro Tao, Lombardia

Il Centro Tao si trova nel cinque stelle Park Hotel Imperial

Il Centro Tao si trova nel cinque stelle Park Hotel Imperial di Limone sul Garda (Bs). Da oltre trentacinque anni questo centro offre percorsi terapeutici, ritagliandosi uno spazio unico nell’area della terapia del benessere e del mantenimento della salute. Il suo metodo di cure originali si basa sulle potenzialità terapeutiche della Medicina Tradizionale Cinese integrate con la Scienza Medica Occidentale, Attraverso il Metodo dei Tre Riequilibri Tao: Il Nutrizionale, con menu dietetico personalizzato, oltre a un vero e proprio corso di apprendimento nutrizionale; L’ Energetico, con una serie di terapie che stimolano i meridiani e i punti di agopuntura della medicina tradizionale cinese; Il Fisico, con un programma di rieducazione respiratoria, motoria e posturale, personalizzato.



Si intraprende così la “Via del Benessere”, un vero e proprio percorso che permette a ciascuno di vivere in armonia e salute. Tra i diversi trattamenti che vengono insegnati al Centro Tao, molto interessante è “L’incontro con l’energia”. Questa pratica di Qi Gong dinamico rientra nel panorama delle pratiche millenarie della Medicina tradizionale cinese che, attraverso esercizi integrati di movimento, postura, respirazione e visualizzazione, hanno lo scopo di migliorare la circolazione dell’energia vitale nei Meridiani, rafforzare lo stato di salute e favorire la serenità interiore, diminuendo quindi i livelli di stress psicofisico, le rigidità articolari e le tensioni muscolari. Non si tratta quindi di una semplice “ginnastica”, ma di un vero e proprio auto-trattamento di medicina preventiva, perché sciogliendo e prevenendo il blocco della circolazione energetica e quindi di quella sanguigna, è possibile prevenire le malattie.



Park Hotel Imperial | Via Tamas 10/b - 25010 Limone Sul Garda (Bs) | Tel 0365 954591 | www.centrotao.it