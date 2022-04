Nei Mira Hotels & Resorts il matrimonio dura 3 giorni

Mira Hotels & Resorts viene incontro ai desideri dei futuri sposi, stranieri e italiani, che desiderano scegliere una location speciale e trasformare il giorno del matrimonio in una piccola vacanza memorabile di tre giorni, da vivere nel weekend o durante la settimana: la fretta scompare, i tempi si dilatano, l’accoglienza è più curata e su misura. Elemento chiave del micro-wedding è il numero degli invitati: la coppia si circonda delle persone a cui è legata - al massimo 50 o 60 invitati - e con loro condivide momenti indimenticabili.

Regista dell’operazione è la wedding planner Mira che il gruppo mette a disposizione degli ospiti: profonda conoscitrice di tutte le potenzialità dei resort, è capace di dare forma e sostanza ai desideri degli sposi, pianificando ogni dettaglio e costruendo intorno a loro un matrimonio indimenticabile.

Per un matrimonio da favola

Quattro resort per ogni esigenza

I quattro resort si trovano in alcuni dei più bei territori italiani, come il Salento, la Sicilia barocca, la costa maremmana e le Alpi, e permettono di ideare esperienze che ruotano intorno alla festa e alla cerimonia. Ogni struttura è immersa in un contesto naturale eccezionale, con una proposta beauty & wellness di alto livello e spa dotate di ogni comfort. Gli ospiti sono accolti da un welcome dinner informale, che incoraggia la creazione di un’atmosfera raccolta e conviviale, perfetta per riunire parenti e amici. L’indomani è dedicato alla festa, personalizzabile a piacere, mentre il terzo giorno si prolungano le celebrazioni con un “farewell brunch”, per rilassarsi con gli ospiti prima di salutarsi.

E se qualcuno desidera fermarsi di più, approfittando del soggiorno per scoprire il territorio in compagnia di amici e persone care, può contare sulla professionalità del Mira Experience Advisor, che suggerisce e pianifica esperienze che permettono di immergersi nell’anima vera e profonda della destinazione.

Il resort siciliano

Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & Spa di Siracusa è un luogo incantato nel cuore della Sicilia Barocca, tra agrumeti, palme, carrubi e ulivi, in una villa che fu prima monastero benedettino e poi dimora nobiliare, e ora ospita 102 camere e suite e un prestigioso golf club. La sua particolarità è il fatto di ospitare tante ambientazioni diverse, tutte molto suggestive. Ad esempio, si può organizzare la cena di benvenuto in perfetto stile siciliano, con street food e aperitivi, nella Club House che si apre su una corte romantica con porticato e lounge bar.

Il resort di Siracusa

Il giorno dopo si viene accolti nella villa antica e nella Piazzetta della Luna, patio dominato da un Ficus Benjamin secolare: qui, tra elementi architettonici suggestivi, come la scalinata e il balcone con vista mozzafiato, va in scena una festa in stile barocco, elegante e sfarzosa. Infine, il terzo giorno, ci si incontra al ristorante Il Tempietto, con fontana centrale, che ricorda l’atmosfera del riad, esotica e arabeggiante.

Il resort nel Salento

Anche Acaya Golf Resort & Spa, nel cuore del Salento, tra spiagge incontaminate e macchia mediterranea, propone ambientazioni molto caratteristiche. La struttura e il golf club sono stati recentemente rinnovati, per offrire un comfort ancora maggiore. L’edificio principale è in stile moderno, luminoso, molto adatto ad accogliere gli ospiti - troviamo 97 camere e suite - e completo di una grande Spa attrezzata e piscine. A poca distanza sorge la masseria San Pietro, cinquecentesca, dall’atmosfera tipica salentina: un set ideale per gli shooting, perfetta per una festa boho chic, con un’estetica elegante, creativa e legata alla natura.

Il resort salentino

Nelle immediate vicinanze troviamo, oltre al campo da golf, la riserva naturale Le Cesine, paradiso di biodiversità da attraversare per giungere alla spiaggia con sabbia scura, di origine vulcanica, e fondali trasparenti.

Il resort toscano

In Toscana ecco il Mira Riva Toscana Golf Resort & Spa, ospitato in un tipico casale ristrutturato tra la Maremma e il golfo di Follonica, il famoso golfo del sole, con vista sull’isola d’Elba e l’arcipelago toscano. Tutto intorno si estendono parchi naturali, pinete, colline e boschi, e spiagge dorate con acqua cristallina. È lo scenario perfetto per organizzare un matrimonio “tuscan style”, elegante e di campagna, attingendo a un immaginario cinematografico fatto di grandi tavolate in legno, ambientazioni eleganti e ricche di dettagli.

Il resort toscano

Gli ospiti si possono rilassare nelle piscine esterne e nella Spa progettata da Starpool. Per le sue dimensioni - 38 camere - il resort si presta ad essere comodamente prenotato nella sua integralità.

Il resort ai piedi del Monte Rosa

Infine si cambia radicalmente panorama: l’Alagna Mountain Resort & Spa è uno chalet ai piedi del Monte Rosa, frequentato dagli amanti della verticalità e della montagna estrema. Gli ospiti trovano 49 suite, piccoli appartamenti dal design alpino contemporaneo e dall’atmosfera fuori dal tempo, affacciati su una vista affascinante in ogni stagione. La cornice ideale per un microwedding a tema natural chic, per chi desidera sperimentare un contatto profondo con la natura – è un paradiso della neve in inverno, una vallata verdissima in estate.

Il resort alpino

Accrescono il fascino del resort gli elementi architettonici che richiamano la cultura Walser, in pietra e legno e la Spa dove rilassarsi tra trattamenti naturali, massaggi e sauna. All’esterno c’è la piscina riscaldata con vista sulle montagne, uno dei luoghi più “instagrammabili”.