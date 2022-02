La neve oltre il confine: ecco dove soggiornare e sciare in Austria

Sci o ciaspole? Piste infinite o sentieri incontaminati? Sauna o un trattamento con gli ingredienti della montagna? Sono questi alcuni degli ingredienti di una perfetta vacanza sulla neve austriaca, appena oltre il confine con l’Italia, dove ciascuno può trovare le condizioni perfette per uno stacco invernale all’insegna della rigenerazione totale di corpo e mente. Nel momento clou della stagione invernale, dunque, ecco tre strutture che presentano caratteristiche diverse per accontentare ogni personale esigenza in termini di “bianco”, adatte a chi desidera uscire dalla camera “con gli sci ai piedi” e ascoltare il silenzio, a chi desidera ciaspolare nei boschi incontaminati seguendo le orme degli animali o a chi sogna una divertente vacanza “al sole” con tutta la famiglia.



Astoria Resort Seefeld

L’Astoria Resort Seefeld fa parte dei 24 migliori hotel in Austria

Situato sull’altopiano di Seefeld, a poche ore dall’Italia, l’Astoria Resort Seefeld fa parte dei 24 migliori hotel in Austria: un mondo raccolto, immerso in un giardino ovattato, dove tutto eccede le aspettative, lusso compreso, pensato come luogo in cui rifugiarsi per pensare esclusivamente al benessere di corpo e anima. La sua posizione è perfetta per chi ama lo sci e, in particolare, lo sci di fondo, specialità sportiva per la quale la cittadina di Seefeld è conosciuta a livella mondiale. L’accesso agli oltre 240 km di anelli da fondo dista meno di 1 km dall’Astoria. L’Olympiaregion Seefeld offre un comprensorio raccolto ma molto glam, con 37 km di piste soleggiate e 34 impianti di risalita all’avanguardia, con sedili riscaldati e comfort di ogni tipo. Le piste sono ideali sia per i principianti che per gli sciatori provetti ma anche per chi ama praticare lo snowboard: i tracciati di Gschwandkopf e Rosshütte distano circa 600 metri dall’hotel.



Perché andarci ora: la collocazione dell’Astoria lo rende anche una base di partenza perfetta per lunghe ciaspolate nei boschi: seguendo le tracce di volpi e caprioli o transitando su uno degli innumerevoli sentieri molto ben segnalati, ci si può abbandonare al profondo silenzio e stare a contatto con la natura nella sua forma più pura.



E dopo lo sport, spazio al relax nei 4.700 mq di centro benessere della Spa-Chalet e Astoria Aktive Alpine Spa: qui la luce e le montagne che circondano il resort diventano parte degli ingredienti dei trattamenti proposti. La spa dispone di una piscina interna collegata a una esterna, entrambe riscaldate, una vasca esterna panoramica riscaldata, saune, bagno turco e bagni vapore. Nelle 82 sistemazioni di charme dell’Astoria l’accoglienza è di assoluto comfort tra ricchi tessuti, morbidi cuscini e immense vetrate che si aprono sul parco, sulle piscine e sul laghetto. Per un’esperienza di livello superiore sono disponibili le nuove Suite d’artista: 95 mq di accoglienza state-of-the-art studiati per regalare privacy, con bagni in marmo, sauna privata con vista panoramica, TV lounge.



Astoria Resort | Geigenbühelstrasse 185 - 6100 Seefeld | Tel +43 5212 22 72 0 | www.astoria-seefeld.com



Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

Il Gradonna celebra il benessere e gli sport invernali nella loro massima espressione. Foto: Gert Perauer



Immerso nel silenzio e circondato dagli spazi immensi della natura del Parco Nazionale degli Alti Tauri, il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotels celebra il benessere e gli sport invernali nella loro massima espressione: qui si parte e si torna in hotel direttamente con gli sci ai piedi dal momento che è collocato nel più esteso comprensorio sciistico del Tirolo orientale, a poche ore dal confine con l’Italia.



Perché andarci ora: Chi ama lo sci ha a disposizione 45 km di piste dai diversi gradi di difficoltà, servite da 17 impianti di risalita all’avanguardia in grado di accontentare i neofiti e gli sciatori più esigenti. Alcune sono riservate al carving e sono presenti zone di freerider. E i bambini sciano gratis fino a 5 anni. Proprio di recente è stato inaugurato un nuovo impianto a Kals, collegato con le piste che si snodano attorno all’hotel, raggiungibile sci ai piedi dalla struttura. Per gli amanti dello sci di fondo, a pochi metri dall’hotel è disponibile un comprensorio di 21 km di piste, dotato persino di uno spazio ad hoc per gli slittini.



Il Gradonna è un luogo magico, devoto alla sostenibilità: strutturato come un albergo diffuso, è composto da un corpo centrale che ospita le camere e da 41 chalet distribuiti nel bosco. Una torre di vetro di 12 piani, invece, ospita 12 suite. La cucina offre prodotti rigorosamente a km 0 e piatti che sono una gioia dei sensi e del palato, con molte specialità tipiche del Tirolo Orientale. La meravigliosa Spa del Gradonna propone trattamenti e linee cosmetiche top, come la Magdalena’s – Made in Tyrol, 100% vegana, creata dal farmacista Lukas Schultz, figlio della proprietaria. La spa occupa una superficie di 3.000 mq e dispone di 4 piscine interne di cui una specifica per i bambini, ma anche saune, bagni di vapore, zone relax, centro fitness, palestre di bouldering e arrampicata.



Gradonna Mountain Resort | Châlets & Hotel Gradonna 1 - 9981 Kals am Grossglockner | Tel +43 / 4876 / 82 000 | https://www.gradonna.at/it/



Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

È Il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian è situato a soli 4 chilometri dal confine con l’Italia



In Alta Pusteria, affacciato sul panorama innevato delle Dolomiti, c’è una struttura che è diventata un punto di riferimento indiscusso tra i family alpine resort, perfetta per divertirsi sulla neve con tutta la famiglia. È il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, situato a soli 4 chilometri dal confine con l’Italia, proprio ai piedi del pluripremiato comprensorio sciistico dell’Alta Pusteria, il più soleggiato d’Austria.



Perché andarci ora: La neve qui è a portata di mano, anzi, di sci: la struttura accontenta gli amanti dello “ski in-ski out” dal momento che è collocata direttamente sulle piste da sci a cui si accede comodamente tramite la funivia Hochpustertaler Bergbahnen: l’area sciistica, raccolta ma ben attrezzata, è strutturata in modo da eliminare le code e le attese e offre 22,5 km di piste ottimamente preparate per la maggior parte di media difficoltà. Uno Snowpark situato a 2.130 m promette divertimento a tutto spiano a snowboarder e freeskier, principianti o esperti.



Diversi anelli da fondo, invece, partono direttamente dall’hotel, con 200 km di suggestivi percorsi tra i boschi, perfetti per chi predilige attività più slow. Dopo lo sport ci si può immergere nella accogliente spa di 3.000 mq dell’hotel: oltre a una grande piscina interna e a una esterna riscaldata, con area idromassaggio, c’è un’altra piscina riservata i bambini con tanto di scivolo e tunnel. E non mancano oasi relax, saune, bagno di vapore, docce emozionali, vasca Kneipp. Allo Sporthotel Sillian tutto è studiato ad arte per rispondere in modo impeccabile alle esigenze di tutta la famiglia, bambini in primis: l’Häppi Päpi Kinderklub, aperto dalla domenica al venerdì dalle ore 9 alle 21, è un vero e proprio parco divertimenti per bimbi dai 3 anni in su, assistiti da personale altamente specializzato. Il family resort, oltre alle classiche camere in stile alpino, offre anche le lussuose Premium Suite Deluxe, dal design caldo e contemporaneo, dotate di cabina a raggi infrarossi o di un’area spa privata con sauna finlandese panoramica affacciata sulla valle innevata.



Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian | Sillian 49d | 9920 Sillian | Tel. +43 / 4842 / 60110 | www.sporthotel-sillian.at/it/