Un paradiso sensoriale sul Garda: Spa Hideaway Cape of Senses apre le sue porte

È stato inaugurato Spa Hideaway Cape of Senses, una struttura a cinque stelle ad Albisano sopra Torri del Benaco (Vr), a circa 200 metri sul livello del mare. È un progetto della famiglia Margesin di Lana (Bz), già proprietaria dell'Alpiana Green Luxury di Foiana in Alto Adige. Da tempo cercava il luogo per creare una struttura particolare, differente dalle altre. Solo nel 2018 è riuscita a trovare il luogo ideale con un panorama mozzafiato sul lago di Garda. Così l’anno scorso sono iniziati i lavori di questa struttura, riservata esclusivamente a ospiti con un’età maggiore di 14 anni e pernottamenti di minimo tre notti. Torri del Benaco si trova sulla sponda Est del Lago di Garda, sulla strada Gardesana Orientale. Con poco più di 3mila abitanti, la città è una delle località più piccole della zona. Nei vicoli caratteristici si trovano negozi, boutique e ristoranti autentici. Questa piccolo paese dal fascino particolare deve il suo nome alle tre torri medievali, ciascuna con una forma e una struttura unica.

Spa Hideaway Cape of Senses, ove l'eccellenza sostenibile incontra la tranquillità

Cape of Senses vuole diventare un luogo dove rifugiarsi in mezzo alla natura, per ritrovare se stessi, attraverso una cura meticolosa del corpo e dell’anima, una cucina sostenibile ed eccellente. Ideale per una coppia che vuole passare il suo viaggio di nozze o il manager dove può trovare il luogo dove rilassarsi. Resterà aperto per undici mesi l’anno. Non si può che apprezzare i materiali usati, dal legno pregiato dei pavimenti alle sedie in corda che troviamo nei terrazzi. Nulla è lasciato al caso, dalle divise dei collaboratori agli asciugamani da usare in piscina, dalla sacca a righe in tela a disposizione della clientela alla produzione di energia sostenibile, dall’orto interno ai prodotti regionali selezionati accuratamente.

Cape of Senses è una struttura armoniosa immersa nella natura. Cape of Senses è riservata esclusivamente a ospiti con un'età maggiore di 14 anni. La Senses Spa di 2000 metri quadrati è un luogo di silenzio, dove ci si può ristabilire e riprendere la propria armonia spirituale. L'hotel si sviluppa su tre piani, integrandosi con l'ambiente circostante.

Cape of Senses è una struttura armoniosa immersa nella natura. Gli ospiti potranno scegliere tra: 22 Junior Suite vista lago, 22 Suite vista lago, 7 Signature Spa Suite vista lago, 2 Sky Suite vista lago con Jacuzzi, su una terrazza di 80 mq e una struttura mobile per dormire guardando le stelle e due Sky Pool Suite vista lago, con piscina privata in una terrazza di 100 mq e una struttura mobile per dormire guardando le stelle. L'hotel si sviluppa su tre piani, integrandosi con l'ambiente circostante, le grandi vetrate all'ingresso e nella zona bar hanno il compito di far immergere lo sguardo tra gli ulivi e il lago.

Gusti e panorami: i tesori gastronomici ai ristoranti Al Tramonto e La Pergola

All'ultimo piano troviamo i due ristoranti: Al Tramonto e l'osteria La Pergola che si alternano con menu e proposte culinarie diverse. La colazione viene servita sulla terrazza panoramica circondata da ulivi e sospesa sui giardini. La Senses Spa di 2000 metri quadrati è un luogo di silenzio, dove ci si può ristabilire e riprendere la propria armonia spirituale. I cosmetici utilizzati sono stati creati da Mei (Migliori erbe italiane), un’azienda veneta trevigiana che tratta principi attivi con oli essenziali privi di allergeni. I cosmetici sono realizzati solo con piante raccolte a mano attraverso una estrazione innovativa a gas inerte. Ne derivano prodotti e trattamenti speciali in grado di assicurare benefici immediati.

Spa Hideaway Cape of Senses

Località le Sorte - 37010 Torri del Benaco (Vr)

Tel 045 4301430