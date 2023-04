La Pasqua inaugura la stagione de La Plage Resort di Taormina

Un'altra stagione è alle porte. Con la Pasqua apre infatti i battenti il La Plage Resort di Taormina, in provincia di Messina. All’interno della riserva naturale, affacciato direttamente sulla spiaggia, La Plage Resort è parte di Ragosta Hotels Collection insieme all’Hotel Raito Amalfi Coast e al Relais Paradiso, entrambi a Vietri sul Mare, nonché Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, nel centro della Capitale accanto alle Terme di Diocleziano. Caratterizzato da bungalow in stile maldiviano, nascosti tra pini secolari, si trova a pochi passi dalla funivia che conduce direttamente al centro di Taormina.

La Plage Resort Taormina

La Plage Resort, le novità per la stagione 2023

La stagione 2023 inaugura con tutte le jacuzzi che dominano le terrazze private della suite rinnovate, molto apprezzate dagli ospiti per trascorrere momenti rilassanti nella privacy della propria abitazione affacciati sul mare. Per chi desidera un momento di totale benessere, palestra ed Expure spa, con profumi freschi e suoni melodici rilassanti, maxi jacuzzi, bagno turco, sala massaggi con trattamenti dedicati, area relax con angolo tisaneria e percorsi rigeneranti che uniscono ai benefici dell’acqua i bagni di calore.

I bungalow del La Plage Resort di Taormina 1/3 La Plage Resort di Taormina, location unica 2/3 Una delle stanze del La Plage Resort di Taormina 3/3 Previous Next

«Negli ultimi due anni abbiamo dato il via ai lavori di efficientamento energetico, anche con l’utilizzo di materiali ecocompatibili, in questo resort che è un tutt’uno con la natura circostante, nascosto tra il mare e la pineta, offrendo ogni anno novità agli ospiti», ha spiegato Giuseppe Marchese, amministratore delegato di Ragosta.

La proposta di chef Giovanni Puglisi

Particolare attenzione è rivolta anche alla proposta culinaria. A curarla è Giovanni Puglisi, che offre una cucina dedicata alla Sicilia e al Mediterraneo, da gustare al ristorante Fusion o al beach club, luogo perfetto anche per un aperitivo al tramonto o per un evento speciale.

Aperitivo con vista al La Plage Resort di Taormina

Per la Pasqua chef Puglisi propone un menu da gustare proprio di fronte al mare, per gli ospiti dell’hotel e non solo: come antipasto “l’evoluzione di una patata…” ovvero un tronchetto di patata croccante, spuma di ragusano DOP, tartufo nero ibleo; poi, linguine di grano duro siciliano Tenute Costa “arriminate” con broccoletto, uvetta disidratata, vellutata di zucca gialla, crumble ai pinoli; non può mancare il lombo di agnello cucinato con le erbe di montagna, cuore di carciofo alla brace, minestra di lenticchie e cicoriette selvatiche; la dolce conclusione è con il cannolo di ricotta di produzione della casa, marmellata di arance e gelato al pistacchio di Bronte.

La Plage Resort

Via Nazionale 107/A - 98039 Isola Bella ME

Tel 0942626095