Quanto è bella la primavera a Vienna e all’Hotel Beethoven

Non serve un motivo vero e proprio per visitare Vienna, che più che una città è un’opera d’arte a cielo aperto, in grado di condensare culture di tutto il mondo pur restando inesorabilmente fedele a se stessa. E quando la primavera è alle porte si va al Prater, al Labirinto “Dedalo” di Schönbrunn, all’Agriturismo urbano per bambini, al Mercato di Pasqua e si soggiorna in una delle strutture che, come nessun’altra, incarna la vera anima di Vienna: dolce e irriverente, culturale e cosmopolita. L’Hotel Beethoven Wien – Vienna è perfetto per immergersi in questo caleidoscopio di bellezza.

Da casa di piacere a fascinoso design-hotel



Posizione strategica



Allocato nel cuore del 6° distretto di Mariahilf/Naschmarkt, super strategico, permette di visitare tutto ciò che di bello esiste semplicemente a piedi o con l’ausilio di qualche mezzo di trasporto. Centralissimo, ex casa di piacere, oggi è un fascinoso design-hotel dallo charme bohémienne: si trova a cinque minuti a piedi dai più importanti musei, dalle attrazioni della capitale austriaca e dal “MuseumsQuartier”, uno dei maggiori complessi espositivi al mondo. Attraversando la strada si arriva al “Kunsthistorisches Museum”, il museo delle belle arti e al “Naturhistorisches Museum”, il museo di Storia Naturale.



Il centro storico con la Cattedrale di Santo Stefano è a pochi passi dall’hotel così come il “Naschmarkt”, il mercato delle ghiottonerie, con oltre 120 bancarelle di frutta e verdura, spezie e curiosità da ogni parte del mondo, e tantissimi ristorantini gourmet. Ecco dunque 4 tappe imperdibili in primavera.



Una visita al Prater



Da marzo ad ottobre ci si immerge nel mondo fiabesco e variopinto del Prater. Oltre ad un (obbligatorio quanto gradevole) giro sulla storica Ruota panoramica (2,7 km/h) per godervi la vista della città da un'altezza di 64,75 metri, vi attendono 250 stand e attrazioni: dai giochi tradizionali come la giostra e la galleria degli orrori a veri gioielli della tecnica come l'ejection seat con la sua sfera a catapulta che schizza a più di 90 metri di altezza. I prezzi delle singole attrazioni: da 1 a 20 euro, l'ingresso al parco dei divertimenti è gratuito.



Il giardino con labirinto di Schönbrunn



Un tempo qui passeggiava la famiglia dell’imperatore. Oggi, il labirinto Dedalo di Schönbrunn, è un divertente angolo di questo grande parco ed è aperto a tutti. Esaminando attentamente il labirinto si possono scoprire i dodici segni dello zodiaco. Arrivati alla meta, si possono osservare dall'alto di una piattaforma gli altri visitatori alla ricerca impegnativa dell'uscita.



Fattoria didattica nella tenuta viennese di Cobenzl



Nella prima fattoria cittadina di Vienna tanto i bambini quanto gli adulti possono scoprire da vicino gli animali da cortile conoscendo e comprendendone la natura. Dalla primavera all'autunno il sentiero naturale interattivo offre ai visitatori un'esperienza per tutti i sensi: dalle aree profumate alle coltivazioni di alberi da frutto, dalle aiuole di erbe aromatiche ai cespugli di bacche e dai formicai a cupola ai mucchi di rifiuti organici per il compostaggio. Qui i bambini scoprono la natura in modo giocoso e molto divertente. Durante la vista guidata è anche possibile ammirare l'interno di un'arnia.



I mercati di Pasqua a Vienna



Trascorrere la Pasqua all’Hotel Beethoven Wien-Vienna offre l’occasione di scoprire una tradizione che pochi conoscono: quella dei mercatini di Pasqua. Decorazioni pasquali tradizionali e uova artisticamente dipinte, specialità culinarie e intrattenimento musicale vi aspettano dalla fine di marzo nei mercatini di Pasqua di Vienna. Per i piccoli visitatori il divertimento è sempre assicurato. Gli angoli più suggestivi di Vienna si animano di bancarelle con decorazioni e uova colorate. Tra i mercati pasquali più particolari e romantici c’è sicuramente quello alla Reggia di Schönbrunn.



Nella piazza Freyung, una delle più antiche e belle piazze del centro storico della capitale austriaca, la Pasqua arriva sotto forma di una montagna da record di uova. Ogni anno si trova qui, nel mercato della Vecchia Vienna, la più grande montagna di uova d'Europa, che ne conta più di 40mila. Il Mercato di Pasqua Am Hof, nell’omonimo quartiere, è un altro interessante Ostermarkt, (Mercato di Pasqua): fiancheggiato da edifici storici è composto da stand tradizionali e non, con arti e mestieri, oltre a tante decorazioni e gadget pasquali. In più, qui c’è la possibilità di mangiare piatti tipici austriaci.

Cafe Drechsle



L’amina autentica della città in un hotel



All’Hotel Beethoven Wien la città stessa e la sua storia si respirano in ogni dettaglio. Ognuno dei 6 piani è declinato con un diverso tema legato alla tradizione e alla cultura viennese: i caffè letterari viennesi (primo piano), la Secessione (secondo piano), la musica e Ludwig van Beethoven (terzo piano), il teatro (quarto piano), personaggi celebri di Vienna (quinto piano), audaci donne viennesi di fine secolo (sesto piano). Oggetti e lampade di design, manifesti e wallpaper originali della Secessione, arredi curiosi e dettagli di stile provenienti da tutta l’Europa danno personalità agli ambienti e alle camere. La volontà della proprietaria, durante la ristrutturazione dell'hotel, è stata fin dall'inizio quella di imprimere a ciascuna camera una caratteristica di unicità, avendo sempre come priorità il comfort, il relax e la soddisfazione dei suoi ospiti, che provengono da tutto il mondo.



Oggi all’Hotel Beethoven Wien s’incontrano le persone più eterogenee: ci si sente accettati, benvenuti e coccolati dal primo istante. Indipendentemente dall’età e dalla classe sociale. Qui dove oggetti di design attuale sono accostati con maestria a mobili Biedermeier ci si sente a casa. Un equilibrio composto da un mix formale di taluni elementi della tradizione viennese rivisitati in chiave contemporanea e un’architettura minimale, enfatizzata da giochi di luce e colori, lampade dei più famosi designer, elementi dalla collezione privata della proprietaria Barbara Ludwig, viennese Doc, fusi con un sapiente uso di materiali e stili, che rendono il soggiorno all’Hotel Beethoven Wien, un’esperienza fuori da qualsiasi schema.

Le 47 camere assorbono al loro interno tutto il fascino elegante e un po’ ironico di Vienna



Quarantasette camere



Le 47 camere assorbono al loro interno tutto il fascino elegante e un po’ ironico di Vienna. Dislocate su sei piani si distinguono decisamente tra loro e sono così in grado di appagare i gusti della variegata clientela. Dalle sistemazioni vintage alle Classic Selection e Salon Zimmer. Luminose e tutte completamente rinnovate da cima a fondo, dispongono di ogni comfort: dai bagni con sanitari separati, bidet, docce extralarge, asciugacapelli professionale, cosmetici Magdalena’s – una linea esclusivissima creata da un farmacista tirolese a base di erbe e fiori.



Colazione austriaca



L’accoglienza è superlativa fin dal mattino con la ricchissima prima colazione tutta austriaca con prodotti selezionati da piccoli produttori servita nel mezzanino dell’hotel con vista privilegiata sulla porta di Papageno del Theater an der Wien, dove Beethoven debuttò per la prima volta con il suo Fidelio. Barbara, la proprietaria, conosce a menadito tutti gli indirizzi più trendy di Vienna e parla perfettamente l’italiano, suona il pianoforte per i suoi ospiti, e offre dritte e suggerimenti per rendere ogni soggiorno un momento unico.



Hotel Beethoven Wien – Vienna

Papagenogasse 6 - 1060 Vienna

Tel +43 (1) 58744820

www.hotel-beethoven.at