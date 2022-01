San Valentino a Venezia: il classico senza tempo dell’Hilton Molino Stucky

Venezia è senza dubbio la città più romantica al mondo, con le sue calli, il placido scorrere delle gondole lungo i canali, l’atmosfera senza tempo densa di emozioni. Il luogo ideale per un San Valentino romantico è proprio l’Hilton Molino Stucky, collocato nell’affascinante isola della Giudecca, nel cuore della laguna veneziana ma fuori dai percorsi turistici tradizionali, dove godere di esperienze uniche e inusuali.

La favolosa Suite Presidenziale



Immersi nella storia e nella bellezza

Un lungo weekend di San Valentino all’Hilton Molino Stucky ha tutte le caratteristiche per essere indimenticabile. Nell’edificio, un antico mulino finemente ristrutturato e convertito ad hotel a 5 stelle, si trova la torre più alta di Venezia - seconda solo al campanile di San Marco- che ospita le famose Molino Tower suites, eleganti e riservate.



Dormire nella seconda torre più alta di Venezia

E la sommità di questa torre è riservata alla favolosa Suite Presidenziale, la suite più alta e più grande di Venezia, ideale nido d’amore per un soggiorno davvero speciale. La suite, distribuita su due piani, vanta il più suggestivo panorama sulla Serenissima, che si può godere a 360° dalla torretta o dal confortevole soggiorno il cui design senza tempo ha continue citazioni alla tradizione veneziana e alla maestria dei maestri vetrai, con oggetti contemporanei dalle suggestive forme scultoree e dettagli decorativi realizzati in tessuti pregiati.



Coccole nella spa privata

Ma la vera “chicca” di un San Valentino nella suite Presidenziale è l’esperienza di cui si potrà godere: la suite dispone di una vera e propria spa privata, in un’atmosfera ovattata sospesa tra cielo e acqua. Qui la coppia potrà festeggiare in perfetta privacy non solo con un bagno nella confortevole jacuzzi, ma anche con una sessione di fitness e il trattamento di coppia “Romanticismo Veneziano” da godere con il più bel panorama ai propri piedi. Il trattamento, realizzato con speciali oli essenziali profumati, garantisce un perfetto relax, anche grazie ai sapienti movimenti delle terapiste, che ricordano il gentile oscillare della gondola sull’acqua della laguna.



Cena speciale dello chef Luca Nania

E per coronare la giornata perfetta una cena speciale di San Valentino creata dallo chef Luca Nania, disponibile al Ristorante Aromi o in suite, che prevede, tra l’altro, il gambero rosso di Mazzara del Vallo crudo, caviale Siberian Classic, salsa olandese al passion fruit e zenzero ed elisir di gambero e termina con una perfetta tartelletta al fondente, caramello e frutti rossi accompagnata da Recioto La collina dei ciliegi.



La chicca: una visita al labirinto Borges

La Giudecca meraviglia i visitatori con veri gioielli nascosti, e l’Hilton Molino Stucky consiglia ai suoi romantici ospiti di visitare un luogo speciale: con una breve passeggiata a piedi dall’albergo lungo il fondaco e con un piccolo tragitto in vaporetto si può agevolmente raggiungere il labirinto Borges, luogo che parla di arte, di bellezza e soprattutto di amore. Un posto magico, realizzato dalla fondazione Giorgio Cini per volontà della moglie di Borges Maria Kodama, un labirinto botanico ispirato al racconto dello scrittore argentino “il giardino dei sentieri che si biforcano”, uno dei racconti più suggestivi dello scrittore, che lo sviluppò proprio come se fosse un misterioso e intricato enigma. Un “labirinto letterario” il cui tema è il tempo e il cui senso ultimo viene svelato nel viverlo, esattamente come in una grande storia d’amore. I visitatori potranno perdersi in un cammino che si snoda tra oltre 3200 piante di bosso alte novanta centimetri, con l’accompagnamento musicale di “Walking The Labirinth”, opera composta per l’occasione da Antonio Fresa, ed eseguita e registrata con l’Orchestra del Teatro La Fenice.

Il cocktail del bartender Gabriele Cusimano



Il tramonto sui canali

E dopo questo percorso di musica e natura non può mancare una lenta e suggestiva passeggiata in gondola o con un taxi privato, lungo i canali più celebri della città, per finire in bellezza con un aperitivo romantico allo skyline Bar, ammirando il tramonto e degustando il cocktail ideato per l’occasione dal bartender Gabriele Cusimano e caratterizzato dalle note morbide di rosa e vaniglia. Un romantico San Valentino, coccolati dall’eccellenza dell’Hilton Molino Stucky tra relax, gusto e divertimento alla scoperta nella città degli innamorati.

Disponibili anche pacchetti per le Molino Deluxe Room con vista su Venezia, un massaggio di coppia all’eforea spa, un signature cocktail presso lo Skyline Rooftop Bar, la cena speciale di San Valentino al Ristorante Aromi, e il tour romantico del Canal Grande in taxi privato. Prezzi a partire da 976 euro per due notti per due persone.



Hilton Molino Stucky Venice

Giudecca 810 – 30133 Venezia

Tel 041 2723 311

www. molinostuckyhilton.it