Il San Valentino del Bad Moos? Non un giorno ma un mese!

Un mese per gli innamorati! Febbraio è il periodo ideale per una vacanza romantica, tanto più quest’anno, visto che la festa di San Valentino il 14 febbraio 2022 cade di venerdì, situazione perfetta per dedicarsi un weekend lungo! Il Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto (Bz), nel cuore della Val Fiscalina, mette a disposizione pacchetti e trattamenti benessere per gli innamorati, momenti indimenticabili da vivere insieme per rendere davvero speciale la propria vacanza.

Sauna Bad Moos. Foto: Hannes Niederkofler



Giorni romantici per innamorati



Il Bad Moos – Dolomites Spa Resort si è sempre dedicato alla coppia con piccole attenzioni che riscaldano il cuore e riaccendono la complicità. Dalla scelta della camera al benvenuto per la coppia da far trovare all’arrivo, dai trattamenti benessere da vivere insieme alla cena a lume di candela. Gli innamorati che vogliono dedicarsi una vacanza speciale e romantica possono scegliere il pacchetto “Bad Moos Honeymoon”, valido per tutto il mese di febbraio 2022.



L’offerta comprende: 3 pernottamenti in Suite romantica con trattamento di mezza pensione, 1 bottiglia di spumante e fragole al cioccolato in camera, menu Feel Good, programma Move & Balance, libero accesso alla Spa Termesana. Inoltre, compreso nel pacchetto, Benessere per Lei e per Lui nella Private Spa Suite con 1 bagno romantico per due e 1 rilassante massaggio. Il tutto a partire da 865 euro a persona.



Solo per due



Sentirsi bene con sé stessi, raggiungere l’equilibrio del corpo e l’armonia interiore è fondamentale. Il secondo passo consiste nell’espandere questa sensazione di pace alla coppia. Per questo il Bad Moos – Dolomites Spa Resort propone l’evento “Solo per due”, qualcosa di veramente speciale da vivere col partner.



Un vero e proprio percorso che inizia nella piscina riscaldata esterna, circondati dallo splendore del paesaggio naturale. Successivamente, accompagnati da una musica rilassante, ci si sposta nella BioSauna per un primo delicato massaggio, immersi nel piacevole tepore. Nella suggestiva Relax Grotta Sulfurea, sul letto ad acqua, verrà eseguito un massaggio più profondo su tutto il corpo con olio di mandorle e rose. Infine, la coppia potrà rilassarsi nella Panoramic Sauna St. Valentin e nella Sala relax Old Stube, con prelibati stuzzichini e un calice di vino. Un rifugio seducente, riservato alla coppia, un luogo autentico, fuori dall’ordinario, curato e pieno di attenzioni per un piacere puro. L’evento, da prenotare alla reception, dura 5 ore, dalle 11 alle 16.

Evento speciale in sauna. Foto: Hannes Niederkofler



Nella tinozza di legno



In inverno, quando le temperature esterne sono particolarmente rigide, niente è tanto rilassante quanto un bagno caldo profumato. Al Bad Moos – Dolomites Spa Resort il rituale dei bagni si vive in coppia nella suggestiva Spa Suite Alpine, ispirata alla tradizione alpina, dove la musica di sottofondo e le luci soffuse creano l’atmosfera ideale per il relax nella tinozza di legno per due.



Si può scegliere il Bagno Romantico a lume di candela avvolti dal calore del fuoco del caminetto, con un buon bicchiere di prosecco e qualche stuzzichino. I profumi e le preziose essenze nutrono il corpo e la pelle, rilassando la mente e sciogliendo le tensioni (ca. 50 min. 60 euro a persona).



L’Alpine Dream è un insieme di trattamenti specifici pensati per ridare calma ed equilibrio al corpo. Due ore di assoluto relax con un trattamento di preparazione esfoliante, seguito da un bagno alpino e da un avvolgente massaggio rilassante. Il trattamento termina con un piacevole momento di relax nella stube accompagnato da invitanti stuzzichini (ca. 110 min. 175 euro a persona).



Chi ama i profumi alpini può affidarsi al Bagno alpino ai fiori di montagna: ci si immerge per 20 minuti in una tinozza di legno colma d’acqua nella quale è stata sciolta un’emulsione di fieno. Quindi ci si sdraia su di un materasso ad acqua riscaldato e si viene ricoperti con fieno di montagna. Il trattamento terminerà con il riposo e con un succo dissetante ai fiori di sambuco (ca. 50 min. 74 euro a persona).



Un sensuale rituale di coppia studiato appositamente per creare un’atmosfera di assoluta intimità è l’Alpine quattro stagioni. Un bagno caldo rilassante nella tinozza di legno e al termine del percorso, che si svolgerà in assoluta autonomia, il relax finale sarà accompagnato da piacevoli leccornie (ca. 80 min. 85 euro a persona).



Insieme sulla neve

Il resort è nel cuore della Val Fiscalina



Fuori dal Bad Moos – Dolomites Spa Resort il paesaggio innevato circostante è un vero incanto. Vale la pena seguire il sentiero che arriva fino in fondo alla Val Fiscalina, ai piedi delle imponenti Tre Cime, a piedi o con le ciaspole, nel caso ci si voglia addentrare nel bosco. Un'ampia rete di sentieri tracciati parte direttamente dalla stazione in quota della Croda Rossa, comodissima da raggiungere grazie agli impianti appena fuori dall’hotel.

Gli amanti dello sci hanno solo l’imbarazzo della scelta, grazie ai 115 km di piste perfettamente innevate del Comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti. Nella zona delle Tre Cime Dolomiti si trovano anche 200 km di piste da fondo, ben battute e collegate, di ogni grado di difficoltà.



Infine una proposta davvero romantica è il giro in slitta trainato da cavalli: avvolti nelle calde coperte, cullati dalla slitta, ci si gode il panorama innevato come in un sogno ad occhi aperti.



Bad Moos – Dolomites Spa Resort

via Val Fiscalina 27 - 39030 Sesto Moso (Bz)

Tel 0474 713100

www.badmoos.it