San Valentino in città? Ecco cosa fare

È il momento perfetto per prendersi una pausa, fuggendo, mano nella mano, in un luogo romantico dove rifugiarsi. Quest’anno cade di lunedì, buon pretesto per allungare il weekend, e… buono a sapersi… ci sarà anche la luna piena. Il regalo migliore è una coccola condivisa, un mini-soggiorno da passare insieme in un posto speciale, magari con cena gourmet inclusa.

Amore in città

Può essere una buona occasione per visitare una città d’arte o, per chi non può allontanarsi da casa ma vuole vivere tutte le emozioni del viaggio, soggiornare in un hotel della propria città, godendo dei servizi che questo ha da offrire. Ecco 15 tra resorts e hotel italiani cittadini che propongono pacchetti per gli innamorati



Venezia

San Valentino a Venezia

In questa città, tra le più romantiche al mondo, il luogo ideale per San Valentino è all’Hilton Molino Stucky, sull’isola della Giudecca, nel cuore della laguna veneziana, fuori dai classici percorsi turistici. In questo antico mulino, ristrutturato e convertito ad hotel a 5 stelle, si trova la torre più alta di Venezia che ospita la suite presidenziale, la più grande di Venezia, ideale nido d’amore per un soggiorno speciale. Su due piani, con il più bel panorama sulla Serenissima, questa suite dispone di una vera e propria spa privata, sospesa tra cielo e acqua. Qui la coppia potrà festeggiare in perfetta privacy non solo con un bagno nella confortevole jacuzzi, ma anche con una sessione di fitness e il trattamento di coppia “Romanticismo Veneziano” da godere con il più bel panorama ai propri piedi. Il trattamento, realizzato con speciali oli essenziali profumati, garantisce un perfetto relax, anche grazie ai sapienti movimenti delle terapiste, che ricordano il gentile oscillare della gondola sull’acqua della laguna. Per cena, con un menu speciale creato dallo chef Luca Nania, si può scendere al Ristorante Aromi o, a scelta, farsela servire in suite.



Per informazioni: molinostuckyhilton.it



Lucca

Grand Universe Lucca, di Autograph Collection Hotels, nel centro storico di Lucca, proprio di fronte al famoso Teatro del Giglio, un tempo meta di artisti, poeti, filosofi e reali di tutto il mondo, ha riaperto recentemente con un nuovo look nel rispetto delle tradizioni, con raffinati elementi decorativi, arredi e tessuti che riportano quell'eleganza e il fascino sobri che sono sempre stati i marchi di fabbrica dell'hotel. Perfetta location per un soggiorno romantico, magari nella Maestro Suite, elegante camera su due piani con vista della città. Durante il giorno questo boutique hotel propone tour a piedi nel centro di Lucca, salendo sulla Torre dei Guinigi, curiosando fra le botteghe del Chiasso Barletti, visitando la basilica di San Frediano e prendendo un aperitivo in piazza Anfiteatro. Oppure, in bicicletta, fornita dall’albergo, a ridosso delle mura, volendo con un cestino da picnic, per fermarsi e gustare una pausa con vista su Palazzo Pfanner e i suoi magnifici giardini. E la sera, nulla di meglio che deliziare il palato con le specialità proposte dallo chef Alessandro Manfredini in una cena d’autore in cui traspare forte il legame tra la tradizione e l’innovazione.

Per informazioni: www.granduniverselucca.com



Roma

La magia di roma all'Aleph Rome Hotel

Aleph Rome Hotel

Di Curio Collection by Hilton, nel cuore di Roma, a pochi passi dalle leggendarie piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Villa Borghese, ha preparato un programma speciale per festeggiare gli innamorati. Una cena a lume di candela, nella cornice del ristorante Sky Blu, su uno dei rooftop più “cool” di Roma. Il menu, creato per l’occasione dall’executive chef Carmine Buonanno prevede una declinazione di piatti ispirati all’amore. Alla Caveaux spa, con hammam orientale, prenotata in esclusiva, si può scegliere un trattamento rilassante californiano che consiste in un massaggio riequilibrante che agisce sia sul piano fisico che quello spirituale. Una vera e propria esperienza sensoriale, che si avvale anche dell’ausilio della musicoterapia e della cromoterapia, Inoltre si può stupire il proprio partner creando un profumo personalizzato e su misura in una boutique, scelta dal team dell’Aleph Rome Hotel, situata a pochi passi da Piazza di Spagna. Qui, la coppia potrà creare il proprio profumo su misura, assistita da veri maître parfumeur. All’interno della sala riservata alle consultazioni private, si comincia la conversazione e la selezione delle materie prime, fino alla realizzazione della fragranza finale, unica e irripetibile, che rappresenti al meglio l’essenza della coppia. Un profumato ricordo per suggellare il proprio amore con un’emozione olfattiva.

Per informazioni: www.hilton.com



Bettoja Hotels - Hotel Mediterraneo

Uno dei migliori esempi di Art Déco della capitale, situato nella centralissima Via Cavour, sulla cima dell’Esquilino, il più alto di colli di Roma, propone un originale pacchetto per San Valentino: A lezione di pizza. Si tratta di un'esperienza, da sperimentare in coppia, per scoprire la storia e l'origine della pizza e imparare a preparare l'autentico impasto napoletano. Dopo la lezione, che si tiene all'interno di una delle pizzerie più famose di Roma, è previsto il pranzo a base naturalmente di pizza e bruschette. Il consiglio per il soggiorno è di scegliere una delle suite più romantiche al decimo piano, con terrazza privata e meravigliosa vista sulle cupole di S. Maria Maggiore e i suggestivi tetti di Roma. Non può poi mancare un brindisi all’amore al Bar 21, trionfo di Art Déco, un posto unico e speciale.

Per inforamzioni: www.bettojahotels.it



Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Questo resort nel cuore di Roma, circondato da un ampio parco mediterraneo, con vista unica sulla Città Eterna, è pronto ad accogliere gli innamorati nel giorno più romantico dell’anno. In una fuga in cui ci si regala momenti di relax e intimità tra un massaggio anti-stress di coppia alla Grand Spa, uno sfizioso aperitivo al Tiepolo Lounge, e per finire, un ricco menù da gustare con la dolce metà nel comfort della camera. Inoltre il resort ha pensato a due proposte speciali per l’occasione. La prima, in collaborazione con l’Antica Manifattura Cappelli, riconosciuta bottega storica di Roma, dove gli ospiti possono scoprire i segreti della realizzazione di un cappello interamente fatto a mano. Poi si potrà scegliere modello, colore e materiale per creare un cappello Fedora personalizzato. La seconda è la Bubble Bath Experience, un bagno di bolle, con brindisi di bollicine, in una delle splendide suite dell’albergo, che dispongono di modernissime Jacuzzi. La vasca, preparata dalle terapiste della spa, alla temperatura ottimale, è riempita di acqua arricchita con olii essenziali, scelti in un prezioso cofanetto in 8 varianti, come la lavanda, il rosmarino o il patchouli. A seguire, nella suite si consuma un aperitivo, per continuare l’esperienza, assaggiando le bontà preparate appositamente per l’occasione.

Per informazioni: www.hiltonhotels.it



Milano

San Valentino modaiolo da Armani

Armani Hotel Milano

Atmosfere uniche si combinano con l’avvolgente ospitalità del Gruppo, per creare il perfetto soggiorno nel centro di Milano. In un ambiente di raffinata bellezza, dove ogni elemento è stato disegnato personalmente da Giorgio Armani e riflette appieno la sua estetica. In occasione di San Valentino l’hotel propone un soggiorno in una delle sue esclusive camere o suite, la possibilità di passare la serata da Armani/Bamboo Bar dove brindare alla serata con due calici di Champagne Rosé e un aperitivo abbinato al Plateau di frutti di mare e caviale, osservando lo skyline della città. In alternativa si può scegliere di cenare all’Armani/Ristorante con menu speciale, firmato dall’Executive Chef Francesco Mascheroni. Durante il giorno la coppia può rilassarsi all’Armani/SPA panoramica, all’ottavo piano del palazzo. Per concludere in bellezza, nella Couple Suite, è previsto un trattamento di coppia. Una delicata esfoliazione detossinante con scrub ai semi d’uva sarà il preludio a un avvolgente massaggio con oli profumati.

Per informazioni: www.armanihotelmilano.com



Château Monfort

Un angolo da sogno nel cuore di Milano, Relais & Châteaux. Un Urban Castle a due passi dal centro di Milano in un’elegante dimora di inizio Novecento, gioiello liberty decorato dall’architetto Paolo Mezzanotte, accoglie gli ospiti in un’atmosfera fiabesca. Le camere si ispirano infatti alle favole e alla lirica. Quindi il posto perfetto per gli innamorati, che possono cenare mano nella mano al ristorante Rubacuori, con un menu speciale preparato per l’occasione dall’executive Chef che sceglie le migliori materie prime italiane, per valorizzare i piatti della tradizione ed esaltare le ricette tipiche milanesi con prodotti a Km 0, biologici e regionali. Inoltre, nella spa Amore & Psiche si può riservare in esclusiva la Spa Suite per una pausa piacevole e rilassante in un ambiente davvero unico.

Per informazioni: www.hotelchateaumonfort.com/it/



Mandarin Oriental, Milano

Love in Milan è la lussuosa proposta del Mandarin Oriental per San Valentino, che prevede il soggiorno per 2 notti (con upgrade garantito al momento della prenotazione), un’ottima prima colazione, servita, a scelta, nella privacy della camera o al Mandarin Bar & Bistrot. Ancora un massaggio a base di oli essenziali, in una delle sale per trattamenti di coppia della spa, 900 metri quadrati, con approccio olistico al benessere, con la più grande piscina coperta nel centro della città. Infine, un romantico aperitivo al Mandarin Bar & Bistrot. L’hotel si trova nel centro di Milano, a pochi passi dalla Scala, nel Quadrilatero della Moda. Il consiglio, per completare l’esperienza top, è di prenotare per la cena un tavolo al Seta, ristorante gourmet due stelle Michelin dell’hotel. Il menu è curato dallo Chef Antonio Guida che presenta un approccio creativo e contemporaneo alla cucina italiana, unendo in un perfetto equilibrio ingredienti tradizionali e tecniche innovative.

Per informazioni: www.mandarinoriental.it



Firenze

L'amore firmato Four Seasons Firenze

Per San Valentino il Four Seasons Firenze propone Olfactory Experience, un viaggio sensoriale di coppia che stimola olfatto e gusto nel giorno più romantico dell'anno. Nella suggestiva cornice della Cappella Rinascimentale privata del Four Seasons Hotel Firenze, costruita all'epoca dei Medici, oggi sconsacrata, gli ospiti sono invitati a scoprire i profumi esclusivi della linea Rephase abbinati ad una selezione di vini Allegrini. Il viaggio inizia con una degustazione olfattiva bendata di diversi profumi, durante la quale l'esperta Four Seasons propone le fragranze attraverso un ventaglio spiegandone le varie caratteristiche. A seguire, la coppia, attraverso un assaggio guidato, sceglie il vino selezionato dal Sommelier in abbinamento al profumo preferito, ricreando un perfetto connubio tra aromi e fragranze. Un percorso inebriante che grazie alle armoniose combinazioni, incuriosisce l'immaginazione, trasportando la mente in mondi inaspettati da condividere con la propria dolce metà. La cena si può consumare con un menu degustazione ad hoc presso il ristorante il Palagio o servito per l'occasione anche nella Royal Suite, un trionfo di bellezza, con soffitti a volta, pavimenti originali in ceramica nello stile delle maioliche di Capodimonte, affreschi del XVII secolo e vista sul parco, da ogni angolazione, situata in quelli che un tempo alloggio della nobiltà nel Palazzo della Gherardesca.

Per informazioni: www.fourseasons.com



Bari

The Nicolaus Hotel per un San Valentino a Bari

A poca distanza dal cuore storico di Bari, The Nicolaus Hotel è la coccola perfetta per chi ha voglia di passare un weekend romantico, circondato da un'atmosfera elegante ed accogliente. Per il giorno degli innamorati, l'hotel ha studiato il pacchetto La dolce Puglia @The Nicolaus Hotel Bari con protagonisti il cibo e il relax: la combinazione perfetta per un soggiorno da sogno. Per la cena si può scegliere tra il ristorante The Seasons o il rooftop con suggestiva vista della città dal 14esimo piano, in una location elegante ed esclusiva con musica live di sottofondo. In entrambi i casi il menu ricercato, a base di sapori della cultura gastronomica pugliese, rivisitati in chiave innovativa, renderà indimenticabile la serata. Inoltre per rilassarsi si può prenotare un trattamento di benessere alla spa, dotata di piscina coperta riscaldata, sauna, bagno turco.

Per informazioni: www.thenicolaushotel.com



Napoli

Innamorarsi a Napoli

Romance in Naples è il pacchetto proposto dal Grand Hotel Parker’s. È un’antica dimora partenopea nel cuore di Napoli oggi trasformata in un hotel di lusso, la cornice più romantica per festeggiare l’amore. La proposta comprende una notte in una delle sue camere o suite, dove si respira l’eleganza, la tradizione e tutto il fascino tipico di un’antica dimora partenopea, tutte con meraviglioso affaccio sul Golfo di Napoli. E una cena con menu degustazione al George Restaurant, dove c’è un’atmosfera intima ed elegante e una vista unica, che si apre sulla baia di Napoli. Qui i menu degustazione sono curati dallo chef stellato Domenico Candela che propone una cucina contemporanea che mixa la tecnica classica e la tradizione di un territorio unico come la Campania.

Per informazioni: www.grandhotelparkers.it



Torino

Torino Golden Palace

Cinque stelle lusso, vicino a Porta Nuova, Piazza Castello e il Museo Egizio, ha 92 camere tra cui 6 suite a tema, arredate in collaborazione con famosi brand italiani tra cui Maserati, Venini, Superga e Cioccolato Gobino. Per una fuga romantica c’è il pacchetto Suite Love che comprende un pernottamento in Junior Suite, con possibilità di upgrade in Suite, una cena romantica al Terrazza Golden, ristorante che propone una cucina multietnica, capace di coniugare qualità e semplicità, innovazione e tradizione, in cerca di proposte sempre nuove, con materie prime d’eccellenza, comprate quotidianamente al Mercato di Porta Palazzo. Inoltre, per rilassarsi, c’è l’ingresso alla Golden SPA.1.200 mq tra, tisaneria, zona relax con vasca idromassaggio, cromoterapia e cascate, docce emozionali, bagno turco, sauna, area trattamenti e area fitness. Tra i diversi percorsi wellness c’è Lovex2 che comprende un massaggio di coppia da 30 o 60 minuti.

Per informazioni: www.allegroitalia.it



Royal Palace Luxury Suites

Situato a pochi passi da Parco del Valentino, dispone di sole 6 suites in una cornice da sogno, Palazzo Luserna Rorengo. La struttura, vincolata dalla Soprintendenza delle Belle Arti, si distingue per i suoi soffitti affrescati e gli arredi d’epoca e offre, inoltre, in esclusiva ai propri ospiti una piccola SPA interna, con sauna, doccia emozionale e bagno turco. Gli ospiti del Grand Royal Hotel hanno a loro disposizione per tutto il soggiorno un maggiordomo che soddisfa ogni richiesta e possono usufruire anche del Room Service Bistrot Carlo&Camillo. Per San Valentino è possibile prenotare massaggi di coppia nella spa presa in esclusiva e organizzare una cena con lo chef stellato Fabrizio Tesse.

Per informazioni: www.royalpalacesuites.it



Bologna

Romantica celebrazione all’interno di un palazzo cinquecentesco

Per festeggiare l’amore nella città dotta il Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, propone una romantica celebrazione all’interno di un palazzo cinquecentesco che quest’anno festeggia 110 anni. Nei decenni qui hanno soggiornato miti e icone del passato e del presente, ospiti internazionali, star, celebrità hollywoodiane: da Frank Sinatra a Clark Gable, da Elton John a Lady Diana. Durante il soggiorno romantico di una notte, si brinda all’amore, concedendosi un break in città, tra torri, portici e stradine medievali. Oppure, in alternativa, ci si regala un pomeriggio originale, nella cornice art déco del Café Marinetti per un tè pomeridiano, curato da Etiquette Academy Italy. Per la cena a lume di candela e note di musica romantica diffusa si va al Ristorante i Carracci, ospitato all'interno di un magnifico salone, il cui soffitto è interamente dedicato ai meravigliosi affreschi della scuola dei fratelli Carracci, da cui il nome. Il menu speciale per San Valentino profuma di mare. Ogni portata è abbinata a un particolare vino, per esaltare l’esperienza gastronomica. Nel pacchetto c’è anche un massaggio romantico per due nella Majestic Health & Wellness, piccolo angolo di benessere che offre bagno turco, sauna, doccia emozionale con cromoterapia.

Per informazioni: www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com



Verona

Nella romantica città di Romeo e Giulietta, l’Hotel Indigo Verona Grand Hotel des Arts, offre il pacchetto San Valentino a Verona che include il soggiorno di una notte con tanto di sorpresa in camera, ricca colazione e visita alla cantina dell’azienda vinicola Tommasi Family Estate, con degustazione di 4 vini, alla scoperta della tradizione enologica della Valpolicella. Questo boutique hotel 4 stelle, situato a pochi passi dall’Arena, in uno splendido edificio storico dei primi del 1900, lontano dal caos cittadino, è un ottimo punto di partenza per visitare il centro. Il consiglio, per l’occasione, è di seguire l’itinerario sulle tracce di Romeo e Giulietta proposto dal blog dell’hotel.

Per informazioni: www.ihg.com



Palermo

Afea Art & Rooms è una struttura ricettiva e un incubatore artistico, di 10 camere decorate, affrescate, personalizzate da artisti del pennello e street artist che hanno risposto a una open call. La perfetta sintesi di creatività ed ospitalità, di accoglienza e street art, di calore ed interattività. Soggiornare all’interno di un’opera d’arte è la proposta ricettiva di Afea dove gli ambienti sono caratterizzati da una personalità forte e avvincente con storie che si sviluppano su pareti, armadi, cuscini e oggetti d’arredamento. Ogni artista ha impresso uno stile ed un racconto, fatto di immagini, esperienze tattili e visive, culminanti in un tripudio di colori, in una formula emozionante e condivisibile attraverso un’app e l’installazione di QRCode al di fuori di ogni stanza. Per San Valentino Afea propone un tour notturno alla scoperta del grande amore in questa città delle passioni proibite, delle coppie che fanno sognare, di donne bellissime, di unioni indissolubili, rimaste impresse nella memoria. Si parte da Porta Felice e si arriva a Piazza Pretoria, con le guide di Alternative Tours Palermo, camminando per due ore.

Per informazioni: www.bbafea.it