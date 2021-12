La sauna più grande del mondo è all’hotel Cape East in Svezia

“In sauna veritas”, recita un popolare motto nordico. La sauna finlandese - luogo di socialità, di scambio di opinioni e trattative d’affari - rappresenta un concentrato di benessere e l’Unesco nel 2020 l’ha annoverata tra i beni culturali immateriali. All’hotel Cape East di Haparanda - cittadina lappone che, con la sua gemella finlandese Tornio, è situata sul Golfo di Botnia, sul confine tra Svezia e Finlandia - troviamo la sauna più grande al mondo. Un’esperienza unica che alterna le temperature calde-caldissime al freddo ghiacciato.

L’edificio si snoda su tre livelli e può contenere sino a 150 persone. Il piano superiore accoglie un’ampia terrazza e una piscina riscaldata dove, avvolti da un piacevole calore, lo sguardo spazia sul confine finlandese; al livello intermedio l’area umida con il vapore che raggiunge il 100% e infine la sauna a 40°C; ma, se si vuole aumentare la temperatura, si sale di un gradino fino a raggiungere i 100°C nella postazione più alta. Poi, per rinfrescare il corpo e raffreddare la mente, basta tuffarsi nel ghiaccio oppure, per una sferzata di energia, sostare nella doccia a cascata con acqua gelata, of course. Da non perdere il tradizionale rituale finlandese: con morbidi ramoscelli di betulla si “frusta” il proprio corpo o quello di qualcun altro, inebriati dal profumo sprigionato dagli oli essenziali. Infine, nella sala relax, adagiati su comodi lettini, si può sorseggiare una tazza di tè o un corroborante shottino.

Nella struttura che ospita l’albergo l’arredamento delle camere, delle suite e degli spazi comuni, firmato da noti interior designer, rispecchia lo stile scandinavo: essenziale, funzionale e armonico. La Mansion suite, ad esempio, ha travi e pavimento in legno locale e un ampio bagno dotato di doccia e vasca Jacuzzi.

Mansion Suite

Trattamenti per il benessere di corpo e anima

La spa offre una serie di trattamenti per la cura del corpo e dell’anima. Nel massaggio Hot Stone il calore sprigionato dalle pietre, ricche di minerali che nutrono la pelle, produce benefici effetti sulla muscolatura, scioglie le tensioni e riduce lo stress. Il massaggio Midnight Sun, invece, rilassa in profondità tutto il corpo. Face and Body è un trattamento combinato viso-corpo: prima un peeling al corpo, poi l’applicazione di un siero per reidratare la pelle ed infine un massaggio rilassante; a seguire la pulizia del viso, l’esfoliazione per togliere le impurità, un leggero massaggio al décolleté quindi si lascia in posa una maschera e, al termine, si applica una crema nutriente.

Spa

La cucina valorizza i prodotti del territorio

Il ristorante dell’hotel offre piatti della cucina tradizionale sapientemente rielaborati dallo chef. L’utilizzo, ove possibile, di materie prime del territorio, fresche e di stagione sono le linee guida per la composizione di piatti sani e gustosi. Come antipasto suggerito il coregone, pescato nel fiume Torne, messo in posa per due ore in un misto di sale e zucchero, qui servito con salsa di yogurt, cavolo rapa in salamoia e con uova di coregone. Deliziosa la zuppa di astice con gamberi sgusciati a mano, brunoise di verdure e pane bianco all’aglio. Il filetto di renna è accompagnato da crocchette di patate mandorle, purea e chips di topinambur, salsa al vino rosso e cavolo cappuccio fritto. Per chi ama il pesce di acqua dolce è suggerito il rotolo di pesce persico servito con mousse di salmone, purè di pastinaca (coltivata in Svezia prima della patata), verdurine e salsa al vino bianco.

In abbinamento al filetto di renna si suggerisce la birra Malmtåg, una lager scura, mentre con il pesce persico una sour chiamata Pussen-hoppy, entrambe prodotte dal locale birrificio Bottenvikens Bryggeri. Soffici i brownies con cioccolato al latte e panna cotta serviti con gelato al lampone home-made e guarniti con frutti di bosco. Deliziosa la torta di barbabietole e cioccolato, accompagnata da gelato, da una mousse al cioccolato bianco e sciroppo di barbabietola.

Non solo relax: attività per tutti i gusti, a contatto con la natura

Esperienze uniche sul ghiaccio a stretto contatto con la natura come un giro in motoslitta sul mar Baltico, una passeggiata nella foresta innevata con gli sci da fondo o con le ciaspole, oppure la pesca in una buca nel ghiaccio, secondo l’uso locale. Si può visitare un allevamento di husky e con questi magnifici cani, trainati da una slitta, correre a gran velocità. Dare il cibo alle renne entusiasma i più piccoli visitatori. Le renne, che in inverno i Sami della comunità di Liehittäjä portano sull’isola di Seskarö, si raggiungono con un trenino delle nevi che, trasportato da una motoslitta, parte dalla terraferma e attraversa il mare ghiacciato fino all’isola.

Indimenticabile la crociera su un rompighiaccio nel Golfo di Botnia: lo scricchiolio dei blocchi di ghiaccio che si infrangono sulla chiglia della nave rompe la silenziosa navigazione. Una sosta in mezzo al mare per una passeggiata sulla banchisa mentre i più coraggiosi, protetti da una speciale muta termica, possono provare la piacevole sensazione di galleggiare nelle acque gelide. Una curiosità: a Haparanda-Tornio il Capodanno si festeggia due volte, basta passare il confine nella piazza Victoriatorget che separa i due Paesi. Prima si brinda sul lato finlandese e, un’ora più tardi, su quello svedese.

Cape East Hotel & Spa

Sundholmen 1 - 953 33 Haparanda (Svezia)

Tel +46 0922 800790

www.capeeast.se