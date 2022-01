Solo un Principe può offrire un San Valentino regale: le proposte dell’hotel milanese

Per San Valentino sognate di viziarvi con un esclusivo mini-break invernale? L’indirizzo perfetto per tutti gli innamorati è senza dubbio l’Hotel Principe di Savoia di Milano, l’emblema del lusso meneghino inserito nella Dorchester Collection, dove godere appieno di un soggiorno romantico.

Carpaccio di Baccalà ,marinato alla barbabietola con cime di rapa e stracciatella di bufala



Tra champagne, fragole e cena a lume di candela

All’arrivo gli ospiti saranno accolti con champagne e fragole di benvenuto e poi potranno cenare a lume di candela nella calda e avvolgente atmosfera del ristorante Acanto deliziando il palato con un menu creato dallo chef Alessandro Buffolino. Il pacchetto Fuga d’Amore è disponibile a partire da euro 430 in camera Classic e da Euro 710 in Junior Suite. La proposta è valida per soggiorni fino al 30 aprile 2022



Un menu afrodisiaco

Il San Valentino da Acanto è, infatti, caratterizzato da irresistibili tentazioni gastronomiche per una giornata speciale. Un prezioso menu studiato ad hoc dallo chef Buffolino per la serata più romantica dell’anno, nell’atmosfera unica e raffinata del ristorante Acanto.



Quattro portate dai sapori delicatamente afrodisiaci: per iniziare zucca mantovana con scampi siciliani, burrata e caviale; il primo piatto prevede risotto cacio e pepe del Madagascar con tartare di tonno rosso e a seguire vitello croccante con scorzonera alla vaniglia, spinacini, patate e salsa al tartufo nero; per concludere questa romantica esperienza di gusto una crema al frutto della passione e il dolce romantico. Il menu è offerto al prezzo di 270 euro a coppia, flûte di benvenuto, vino in abbinamento alle portate Capannelle Rosato Sangiovese - acqua e caffè inclusi. Per prenotazioni: Tel 02 6230 2026; acanto.HPS@dorchestercollection.com



Relax in due nella spa

Ma oltre al gusto cosa c’è di meglio di un Day Spa con panoramica dall’alto sulla nuova Milano per una pausa in coppia all’insegna del benessere? Il Principe ha pensato a due proposte. La prima: San Valentino Spa & Aperitivo: due massaggi rilassanti da 50 minuti e, per entrambi, un’esclusiva esperienza all’interno di Club 10 Fitness & Beauty Center; al termine, la coppia potrà usufruire di tutte le aree della struttura – il centro fitness, la piscina di 60 mq climatizzata e con vista panoramica su Milano. A seguire aperitivo per due al Principe Bar con flûte di champagne rosè e selezione di canapè dello chef. San Valentino Spa & Aperitivo è acquistabile dal 1° al 14 febbraio ad un prezzo di 330 euro. Il pacchetto ha validità di 1 anno.



La seconda proposta, invece, è San Valentino Spa & Chocolate Afternoon Tea. Due massaggi rilassanti da 50 minuti e, per entrambi, un’esclusiva esperienza all’interno di Club 10 Fitness & Beauty Center: al termine, la coppia potrà usufruire di tutte le aree della struttura – il centro fitness, la piscina di 60 mq climatizzata e con vista panoramica su Milano. A seguire il Chocolate Afternoon Tea per due a Il Salotto lounge con una selezione di dolci e biscotti al cioccolato, uno dei tè della lista, e un bicchiere di Marsala. San Valentino Spa & Afternoon Tea è acquistabile dal 1° al 14 febbraio ad un prezzo di 345 euro. Il pacchetto ha validità di 1 anno. Per prenotazioni: Tel 02 6230 4024; club10.HPS@dorchestercollection.com

Il Salotto



Dolce pausa a Il Salotto Lobby Lounge

Per una pausa in dolcezza perfetto Il Salotto lounge dove gustare un dessert speciale: il “cuore morbido”, una mousse al frutto della passione e cioccolato al latte in abbinamento a una flûte di Veuve Clicquot rosé. La proposta è valida nelle giornate del 12, 13 e 14 febbraio ad un prezzo di 35 euro - disponibile dalle ore 12.



Cocktail d’amore al Principe Bar

Per l’occasione il bar manager Daniele Confalonieri ha creato il cocktail “Love Affair”: liquore alla violetta Quaglia addolcito dal distillato di agave e botaniche di Sicilia Agalìa ed esaltato dalle note aromatiche della soda Italicus al rosolio e bergamotto.La proposta è valida nelle giornate del 12, 13 e 14 febbraio ad un prezzo di 25 euro.

Il cocktail Love Affair



Un regalo speciale: San Valentino Gift Card

Regala un’esperienza: la gift card permette di regalare un momento unico, da vivere all’interno dell’hotel, a scelta tra: Afternoon Tea per due persone a il Salotto Lobby Lounge; brunch della domenica per due persone o un tasting menu al ristorante Acanto; aperitivo per due persone al Principe Bar e diversi trattamenti a scelta, tra cui il massaggio rilassante di 50 minuti, presso il nostro Club 10 Fitness & Beauty Center.



Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection

Piazza della Repubblica 17 - 20124 Milano

Tel 02 91387010

www.dorchestercollection.com