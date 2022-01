Ubriacarsi d'amore al Col Alto di Corvara

Nel cuore delle Dolomiti a sorseggiare un cocktail d'amore per immergersi un una nuvola romantica nel segno dell'alpine allure al Col Alto di Corvara (Bz). In questo albergo quattro stelle si vive un mix di glamour moderno e tradizione altoatesina, ingredienti che hanno reso questa struttura icona di ospitalità fin dal 1938. Ai piedi del Sassongher, in pieno centro a Corvara e vicinissimo alle piste di uno dei comprensori più belli del mondo, hanno preparato una delle idee per la "love escape": il pacchetto messo a punto dalla famiglia Pezzei per festeggiare San Valentino lontani dalla quotidianità e immersi in bellezza e natura. E in occasione della festa dell’amore il mixologist Domenico Barone, che firma il menù dei bar, ha realizzato il San Valentino Drink, una personale rivisitazione dell’Americano con ingredienti a "chilometro zero" e prodotti home made a casa Col Alto.

Love Escape

Dal 12 al 19 febbraio si può prenotare la design suite Marmolada a partire da 3.080 euro a persona con un pacchetto esclusivo dedicato agli innamorati, eccolo nel dettaglio:

7 notti nella design suite Marmolada

2 massaggi da 50 minuti

1 bottiglia di champagne in camera

mezza pensione gourmet

accesso al centro Wellness di oltre 1,000m metri quadrati

ski shuttle privato per gli impianti da sci (distano 400 metri)

Mixology dell’amore

L'ingrediente "speciale" è il pino mugo che Domenico Barone ha usato per la sua creazione, il San Valentino drink. La filosofia del bartender e mixologist dei bar del Col Alto è una vera e propria arte del bere che sapientemente miscela la tradizione dei classici drink con i sapori della montagna, spesso utilizzando ingredienti a chilometro zero e prodotti in casa Pezzei. Il San Valentino Drink è stato ideato da Barone espressamente per la festa dell’amore, è una reinterpretazione del classico Americano, ma con alcuni ingredienti particolari.

Ecco svelata la ricetta, che però gli innamorati potranno gustare solo al bar del Col Alto, perché è lì che si producono il vermouth al pino mugo e gli altri ingredienti speciali:

3 cl di Campari

3 cl vermouth al pino mugo (fatto in casa)

soda

top con spuma di nocciola e pera (fatta in casa)

cristalli di Campari (fatti in casa)

arancia disidrata

Struttura storica

L’hotel Col Alto di Corvara (4 stelle) è una struttura storica della valle altoatesina: aperto nel 1938, è cresciuto di anno in anno diventando un albergo a misura di sportivi e amanti della montagna, complice la vicinanza alle piste da sci e ai sentieri dell’Alta Badia. Un centinaio le camere, distribuite tra il corpo centrale e la vicina dependance Martagon, tutte recentemente sottoposte a restyling (tra cui 20 camere “Superior” rinnovate completamente nel 2019).

Tra le suite spiccano le Wellness, dotate di sauna privata e con vista sul gruppo del Sella e sul passo Gardena, e le due suite Sellaronda (50 mq), con due bagni per venire incontro alle esigenze delle famiglie più numerose. Inoltre, gli ospiti possono scegliere anche una delle otto suite Sassongher o la suite Panorama (100 mq) con la vasca whirlpool sulla terrazza, ma anche l’interno ha un’atmosfera molto romantica, con tanto di caminetto in sasso. Per quanto riguarda le aree comuni, a disposizione degli ospiti – anche esterni – c’è una accogliente cigar-lounge (ampia scelta di sigari, da abbinare a cioccolata, rum e liquori) e l’Iceberg Lounge, il bollicine-bar perfetto dall’aperitivo al dopo cena. Passando al wellness, l’hotel mette a disposizione una grande piscina coperta con idromassaggio ai sali marini, oltre a stube finlandese, bagno turco, grotta ai vapori di sali marini, laconium-tepidarium, percorso Kenia, docce emozionali, grotta del ghiaccio e due sale per il relax.

Completa l’offerta il ristorante dell’hotel, guidato dallo chef vicentino Andrea Bedin, che propone cucina improntata ai sapori della tradizione italiana, con molte incursioni nella cucina ladina e altoatesina (dagli immancabili canederli, proposti anche come aperitivo in una miriade di varietà, alla linzer torte con farina di nocciole (senza glutine), passando per gli sfiziosi cajincí aréstis (i ravioloni tipici della vallata) o ancora le fettuccine di grano saraceno servite con ragù di cervo.

Col Alto

Strada Col Alt 9 - 39033 Corvara in Badia (Bz)

Tel 0471 831100

www.colalto.it