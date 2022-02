Zolfo delle meraviglie al Bad Moos

Acqua termale solfata: è il dono di bellezza e salute che che ci si regala scegliendo un soggiorno al Bad Moos - Dolomite Spa Resort di Sesto, Bolzano in Alto Adige. In questo resort il concetto di bellezza si fonda sui benefici dell’acqua termale solfata, riconosciuta ufficialmente per l’utilizzo nella balneo-fangoterapia. Antiche tradizioni e tecniche innovative si fondono insieme per disintossicare l’organismo, sciogliere le tensioni, migliorare il tono della pelle. Un tesoro naturale da impiegare in bagni, inalazioni e trattamenti benessere nella Spa Termesana.

Acqua è salute

L’acqua termale del Bad Moos – Dolomites Spa Resort è stata riconosciuta ufficialmente per l’utilizzo nella balneo-fangoterapia per il trattamento di patologie artroreumatiche e vascolari periferiche. Dal 1765 vengono tramandate le forze rigeneratrici della sorgente solfata dei Bagni di Moso. La sorgente sgorga ai piedi della Croda Rossa a 1370 metri sul livello del mare e da qui scorre fino alla Spa Termesana: la sua acqua è classificata come altamente mineralizzata, è ricca di zolfo, fluoro, magnesio, calcio ed altri rari sali minerali.

Benessere per tutto il corpo

Le sue proprietà benefiche si riflettono su tutto tutto il corpo. Si parte dall’apparato digerente, con effetti sul sistema gastro-enterico, favorendo la funzionalità digestiva e assimilativa. Nell’apparato respiratorio grazie a proprietà mucolitiche antiinfiammatorie, nell’apparato locomotore con azione decontratturante muscolare, analgesica ed anti-infiammatoria articolare. Recenti studi hanno dimostrato un effetto positivo di queste acque sul danno cartilagineo in corso di osteoartrosi. Queste acque favoriscono a livello cutaneo la riattivazione del microcircolo e il rinnovamento cellulare cutaneo, con miglioramento del tono capillare ed effetto fortemente detossificante. Infine, grazie all’elevato contenuto di fluoro, è un’acqua ideale per la prevenzione delle carie nei bambini, per questo indicato anche nelle donne in gravidanza. Risulta essere un elisir per la salute, a seconda dell’effetto benefico l’acqua può essere bevuta, inalata o impiegata in balneocosmesi.

Zolfo delle meraviglie

A dare inizio al percorso salutare e di benessere, proprio all’ingresso della Spa Termesana, si trova una fonte d’acqua solfata da bere pura o con l’aggiunta di pietre preziose e minerali. Un ambiente tra i più suggestivi della Spa Termesana è la Grotta Solfata, dove il vapore dell’acqua termale mescolato ai sali minerali dà beneficio alla pelle e alle vie respiratorie. il trattamento è indicato per disfunzioni cutanee come eczemi, psoriasi, acne, dermatiti, disfunzioni delle vie respiratorie e difficoltà dell’apparato muscolo-scheletrico (30 min. 35 euro).

Il trattamento per eccellenza del Bad Moos è il bagno di zolfo, da fare da soli nella vasca di pietra (25 min. 40 euro) o in coppia nella tinozza per due (25 min. 65 euro). Quello originale è un bagno nell’acqua sulfurea purissima senza essenze, ma numerose sono le varianti. Ci sono pacchetti e bagni mirati dal trattamento desotossinante a quello drenante o con le alghe, tutti combinati con oli essenziali mirati a ottenere effetti potenziati. Un esempio? Il bagno di zolfo rilassante con oli essenziali di pino, lavanda, arancio amaro, santoreggia e cirmolo favorisce la distensione di muscoli e tessuti tesi.

Protagonista del benessere, l’acqua solfata del Bad Moos rientra nei pacchetti "Sulfate" che sfruttano le proprietà benefiche dello zolfo. Si declinano in diversi trattamenti mirati per viso e corpo. Se è vero che l’intestino è un secondo cervello, fondamentale è il Sulfate Visceral, un impacco depurativo alle erbe ed acqua solfata, seguito da un massaggio viscerale manuale che ridonerà al corpo equilibrio e armonia (75 minuti 50 euro).

Fanghi minerali

Infine, non potevano mancare i fanghi. Detossinante e rilassante, ma anche drenante e riattivante è il fango minerale Bad Moos. Dopo aver effettuato una piacevole nebulizzazione d’acqua solfata sulla pelle vengono applicati, a seconda delle esigenze, una serie di impacchi che uniscono le proprietà benefiche dell’alga a quelli dell’argilla e i benefici cosmetici e aromaterapici di diverse miscele di oli essenziali. Il trattamento di 30 minuti costa 48 euro, mentre quello di 50 minuti nella vasca a vapore costa 60 euro.

Bad Moos - Dolomites Spa Resort

Via Val Fiscalina, 27, Moso, Sesto (BZ)

tel. 0474 713100

www.badmoos.it