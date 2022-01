Una dolce Epifania? Ecco le proposte delle pasticcerie di Roma e dintorni

Con il Natale ormai alle spalle, come da tradizione, il 6 gennaio è arrivato per chiudere in dolcezza il periodo delle festività invernali. Sì perché dopo i pranzi e i cenoni, i panettoni e i pandori degli ultimi giorni, c’è sempre un piccolo spazio per un goloso bon bon, magari da inserire nelle calze dei bambini di tutte le età.

Le più sfiziose proposte delle pasticcerie e dei locali di Roma e dintorni

Ecco allora le più sfiziose proposte delle pasticcerie e dei locali di Roma e dintorni. La Capitale, infatti, è tra le città italiane dove questa ricorrenza è molto sentita.



Grué (Coppedé)

Muffin di Grué

Le feste natalizie da Grué proseguono con l’arrivo della Befana, una data tanto attesa dai più piccoli (e non solo) per continuare a scartare, questa volta dolci. In occasione dell’Epifania 2022 Marta Boccanera e Felice Venanzi hanno realizzato dei muffin al cacao con cuore morbido al cioccolato, sopra decorati con crema al burro alla vaniglia e personalizzati con dei soggetti in cioccolato plastico che simulano le gambe della Befana a testa in giù, il cappello e la scopa o con i bastoncini di zucchero. Un carosello di piccoli e colorati lievitati a cui si aggiunge una torta a forma di calza con un pan di Spagna alla vaniglia e una bagna analcolica, strati generosamente accompagnati da una chantilly alla vaniglia con gocce di cioccolato. Immancabile è anche il carbone nero artigianale da infilare nella calza, un’antica ricetta che, a dispetto della fama che lo accompagna, fa gola a tutti i bambini, soprattutto quelli che sono stati più buoni!



Grué | Viale Regina Margherita 95 – 00198 Roma | Tel 06 8412220 | www.gruepasticceria.it



Madeleine (Prati)

Galette De Rois

Nel quartiere Prati Madeleine Salon Du Gastronomie si prepara a deliziare i palati dei suoi clienti con un dolce tipico dell’Epifania in Francia: la Galette De Rois. Si tratta di una deliziosa torta realizzata dalla pastry chef Francesca Minnella con due strati di croccante pasta sfoglia caramellati contenenti una gustosa crema frangipane di mandorle, profumata alla vaniglia e al limone.

Molto amata da adulti, ma soprattutto dai bambini, la Galette De Rois è legata a una secolare tradizione: al suo interno, infatti, è nascosto un oggetto (“fève” in francese, cioè “fagiolo”) con il potere di rendere “re della giornata” chiunque lo trova. Proprio per questo, la torta viene accompagnata da una corona di cartone. La Galette De Rois è disponibile su ordinazione.



Madeleine | Via di Monte Santo 64 – 00195 Roma | Tel 063728537 | www.madeleinerome.com



Pasticceria D’Antoni (Collatino)

Struffoli

Struffoli, calze e carbone. Sarà all’insegna della tradizione l’Epifania in casa D’Antoni. Dopo il grande successo di critica e pubblico per i panettoni sfornati nel corso delle festività natalizie, il pastry chef Andrea D’Antoni prepara un carico di golosità per riempire le calze il 6 gennaio. Immancabile il carbone dolce, realizzato artigianalmente, per far felici grandi e bambini con prodotti buoni e di qualità.



Di tradizione campana, ma ormai un must delle tavole delle feste di tutta Italia, gli struffoli: piccole pepite dorate ricoperte di miele e granella colorata. Un vero tripudio di bontà insieme ai torroni speciali, altro cavallo di battaglia di D’Antoni, al cioccolato fondente ripieno di gianduia, perle di lampone e ganache al passion fruit, o al latte con cremino al pistacchio, perle di cioccolato bianco e caramello, o fondente con cremino alla nocciola, perle al caramello e ganache alla fragola.



Pasticceria D’Antoni | Via Dino Penazzato 83H – 00177 Roma | Tel 06 259 3441 | www.dantoni1974.it



Divino (Aprilia)

Oggettistica e praline

Sarà all’insegna della golosità anche l’Epifania di Divino, la cioccolateria “bean to bar” di Aprilia guidata da Valerio Esposito e Jennifer Boero. Qui, in occasione del 6 gennaio, si possono trovare praline e dragées dai gusti variegati, tutti confezionati in piccoli e pratici sacchetti trasparenti, perfetti per esser inseriti all’interno della calza della Befana (da acquistare in negozio o da riempire a casa). Via libera a mandorle e nocciole ricoperte di cioccolato al latte, fondente e al lampone. E ancora cremini e piccoli torroni da 100 grammi (classici con mandorle e nocciole o al pistacchio e il gusto dell’anno “Vacanze Romane”), tartufini fondenti, al latte o con nocciole delle Langhe, bretoni e mendiants al pistacchio, al caramello e alla nocciola e, ovviamente, il preparato per fare in casa la cioccolata calda!



Divino | Via dei Lauri, 57 – 04011 Aprilia (Lt) | Tel 348 696 0986 | www.divinocioccolato.it