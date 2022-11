Garda Foodie, il Natale si fa dolce all’Astoria Resort

«Suso in Italia bella giace un laco, a piè de l'Alpe, che serra Lamagna sovra Tiralli, c'ha nome Benaco. Per mille fonti, credo, e più, si bagna tra Garda e Val Camonica e Pennino de l'acqua che nel detto laco stagna... là dove 'l trentino pastore e quel di Brescia e 'l veronese segnar potrìa se fesse quel cammino». (Dante, XX Canto dell'Inferno). Ci sono molti modi di vivere il lago di Garda. Il versante trentino porta con sé il fascino di un paesaggio di rara bellezza che sfuma nell’abbraccio delle Piccole Dolomiti con il dolce clima mediterraneo del Benaco. Ed è proprio qui che Astoria Resort con la Pasticceria "Garda Foodie" si offre come rifugio ideale per vivere le emozioni dell’autunno e la magia del Natale.

Alcune creazioni di Garda Foodie



La magia dell’avvento a Riva del Garda

A Riva del Garda (Tn) il periodo dell'Avvento è davvero magico e lo sa bene Vanessa Miorelli che assieme al marito Christian, proprietari dell'Astoria Resort, gestisce, organizza e anima il tempo e lo spazio con il suo stile

coinvolgente e inconfondibile.



A pochi passi dal lago, immerso in un parco di 15 metri quadrati che negli ultimi mesi dell’anno esplode nelle calde tonalità dell’oro, Astoria Resort si offre come struttura ideale per conciliare esigenze e aspettative diverse sì, ma con un comune denominatore, quello di sentirsi a casa.



Così, chi ama lo sport, dopo un ricco buffet allestito con frutta di stagione, yogurt dei piccoli caseifici trentini, marmellate artigianali, prodotti bio e senza glutine, semi di ogni genere, estratti e centrifughe, formaggi e salumi tipici, può iniziare la giornata con la giusta energia.

La sede di Garda Foodie



Momenti di relax e peccati di gola per gourmet e wine lover

Biking lungo la costa attraversando scenari sempre diversi, precorsi in mountain bike per sentieri che attraversano borghi suggestivi fino alle cime dove ammirare straordinari panorami, vela, surf o kite, i venti del Garda Trentino sono una meraviglia per costanza e intensità.

Per wine lover e appassionati del buon cibo, da non perdere la visita alle cantine del Trentino dove si potranno degustare grandi vini e le eccellenze enogastronomiche di piccoli produttori locali, artigiani del cibo, vivere tradizioni e riti che si perpetuano nei paesini delle valli.

Astoria Resort



Stuzzicanti aperitivi di finissima pasticceria dolce e salata

Al rientro, per loro, un goloso pasticcino con il thè o stuzzicanti aperitivi con la finissima pasticceria dolce e salata (per gli aperitivi) di "Garda Foodie", laboratorio aperto anche agli esterni, ultima creazione di Vanessa Miorelli.



E a proposito di peccati di gola, durante il periodo dell'Avvento e del Natale sarà possibile degustare i tre nuovi panettoni della produzione Christmas 2022 presentata nei giorni scorsi a Milano assieme alla linea esclusiva dei dolci peccati di gola di "Garda Foodie": il panettone tradizionale, il panettone Gianduia e albicocca, il panettone con i limoni canditi e le olive del Garda.



Ai super romantici la suite sull'albero con sauna privata

Le coppie e i romantici potranno godere di lunghe passeggiate pied-dans-l’eau o godere del parco per gli ultimi bagni di sole, rifugiarsi nella Spa dove troveranno la piscina riscaldata ed esperti operatori per cure e trattamenti che prediligono tecniche corporee manuali come medium per il raggiungimento di un generale stato di benessere. Ai super romantici è dedicata la suite sull’albero con sauna privata, un luogo magico dove sentirsi più vicino alle nuvole e alle stelle.



Per la famiglia un gran vantaggio, quello di poter scegliere come spendere il tempo, se tutti insieme o affidando i bimbi alla coinvolgente energia delle animatrici che sapranno intrattenerli con giochi, laboratori di cucina e pasticceria, piccole gare per premiare i campioni.



Astoria Resort

Viale Trento 9 - 38066 Riva del Garda (Tn)

Tel 0464 576657

https://www.astoriaresort.it