ViVi: a Roma una pasticceria biologica che combina gusto e salute

Si può essere golosi e concedersi leccornie salutari? I due termini non sono in contraddizione e la risposta viene dalla pasticceria bio di ViVi – Piazza Venezia che, nel cuore della Capitale, offre in una location affascinante, le sontuose stanze di Palazzo Bonaparte un trionfo di carrot cake, tarte aux citrons, tartelette, macarons e cheesecake, muffin, pancakes e dolci di ogni sorta. Questo nuovo indirizzo, preso letteralmente d’assalto fin dalla recentissima apertura è l’ultimo arrivato in casa Vivi che, grazie ad altri tre indirizzi di culto, Le Serre, Villa Pamphili e Piazza Navona rappresenta l’approdo per chiunque desideri concedersi alta pasticceria e cucina con una attenzione salutistica e agli ingredienti senza rinunciare al gusto. Un trend che sta sempre più conquistando la clientela, romana e internazionale, di questo progetto nato dall’intuizione di Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo fondatrici e proprietarie del marchio ViVi.

La pasticceria biologica ViVi - Piazza Venezia, a Roma

Come è nata ViVi - Piazza Venezia a Roma

A svelarci i segreti di questa pasticceria, Francesca Cascia, la talentuosa pastry chef che quotidianamente sforna dolci biologici sempre freschi e fragranti: «La nostra pasticceria nasce dal bisogno di avere prodotti dolci di origine biologica. Quando sono arrivata da Vivi, dieci anni fa, mancava completamente questo lato dell’offerta salutistica, c’era soltanto il salato. Abbiamo deciso dunque di integrare la nostra offerta. E la scelta è stata vincente. Hanno riscosso successo sin dall’inizio. Abbiamo avvertito poi il bisogno di ampliarci prendendo attrezzature nuove, con una tecnologia 4.0 e forni molto grandi che ci aiutano allo sviluppo e alla creazione di dolci. È aumentata la squadra e nel laboratorio oggi opera un team di sette persone. Un impegno gratificato anche dal raggiungimento di certificazioni».

Francesca Cascia è la pastry chef della pasticceria ViVi - Piazza Venezia a Roma

«Per noi il bio è una scelta etica, un valore da trasmettere ai nostri clienti. E questo modus operandi ci garantisce una fidelizzazione di lunga durata. Abbiamo consumatori che ci seguono fin dalla prima apertura di Villa Pamphili. Anzi ha avvertito l’esigenza di portarsi a casa i nostri prodotti. Quando abbiamo proposto in degustazione i biscotti bio sono andati letteralmente a ruba tanto che abbiamo subito preparato delle confezioni da asporto».

ViVi è una pasticceria di Roma attenta al cliente

Sulla metodologia di lavoro Cascia non ammette deroghe: «tutte le nostre creazioni sono frutto di studi e innumerevoli sperimentazioni. Solo dopo che superano il vaglio di test gustativi vengono presentati al cliente. Abbiamo anche ampliato l’offerta con dolci tipici della pasticceria contemporanea che affiancano dessert classici. Sulla qualità però non si transige e con il bio non è facile perché la pasticceria attuale usa spesso semilavorati o preparati. Noi facciamo invece tutto partendo da zero, anche le glasse a specchio, altrimenti non ci distingueremmo dagli altri. Certo ci costa molta più fatica e denaro ma è una scelta obbligata. Sarebbe più facile per noi realizzare il contrario ma non saremmo più noi stessi. Oggi i dolci che vanno per la maggiore sono i cosiddetti classici: sicuramente la nostra crumble di mele, 100% biologica, la vegana al cioccolato, utilizziamo a tal proposito cacao al 70% provenienza Ecuador. Inoltre, abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo, fin dall’inizio alle intolleranze con estrema attenzione al senza glutine. Altro dolce di successo la nostra cheesecake e le monoporzioni, dalla delizia al lampone passando per tarte tatin. Abbiamo una linea inedita con tartelletta al cioccolato e rum, mentre al momento non abbiamo lievitati. Prediligiamo la mattina plumcake, pancake e altri dolci in luogo dei classici cornetti».

La vegana al cioccolato di ViVi, a Roma

ViVi a Roma, una pasticceria biologica nel segno della contemporaneità

Le nuove tecnologie e il mondo dei social stanno anche cambiando però l’approccio del cliente con la pasticceria. «Vedo che le richieste discendono sempre più dalle immagini sbirciate su Instagram - evidenzia Cascia - Le torte di compleanno o per altre ricorrenze vengono scelte sui social media, anche se con le tradizionali non si sbaglia mai. Oggi conta molta più l’estetica rispetto a prima, il millefoglie per quanto buono sia attira sempre meno rispetto ad una volta. Sul pubblico paga l’appeal inferiore nei confronti di una cream tart iper-colorata con macarons e meringhe. La chiedono addirittura per le feste di 80 anni!».

La tarta alla frutta di ViVi

ViVi: un'offerta all day in un locale retrò a Roma

Non solo pasticceria nel nuovissimo ViVi Piazza Venezia ma un’offerta all day in grado di soddisfare i palati più esigenti tra i visitatori e non che frequentano Palazzo Bonaparte. Un locale caratterizzato da sfumature retrò che richiamano i caffè letterari anni Venti di Parigi. Le tre grandi sale di ViVi caratterizzate dal blu napoleonico delle pareti, non passano inosservate grazie a dettagli creativi come le stanze adornate da specchi dorati, i paralumi realizzati con Ikat colorati, banconi di recupero e piatti e oggetti frutto di una ricerca nei mercati a cui viene ridata nuova vita. L’architetto Andrea Magnaghi firma questo progetto così come per gli altri locali ViVi, collaborando con un team di donne creative come la interior decorator Anna Aliprandi, la restauratrice Sabrina Oliva e la flower designer Antonia Incalza fondatrice di “Antonia Flowers Roma”.

La strategia per il futuro della pasticceria ViVi a Roma

A svelarci le strategie presenti e future Cristina Cattaneo: «a noi piacciono le sfide e ci piacciono i posti belli. Quando ci è stata presentata la possibilità di aprire un punto vendita in un palazzo nobiliare, in Piazza Venezia, in uno dei posti più iconici di Roma non abbiamo avuto alcun dubbio. Siamo da sempre interessati al binomio arte e cultura con gastronomia. Desideriamo creare dei salotti dove si viene accolti con gusto e qualità dell’offerta gastronomica. Un cibo allegro fatto con cura con ingredienti biologici. E solitamente nei posti molto affollati dai turisti c’è una offerta mordi e fuggi che privilegia altri aspetti. Quindi abbiamo scelto di portare la nostra qualità non solo per i turisti ma anche per i romani. Riportare questi ultimi a mangiare e riappropriarsi dei loro luoghi. E la scelta è stata vincente, grazie anche ad una diversificazione dell’offerta. Nel cuore di Roma è un trionfo di carboidrati, pizza, gelati. Noi abbiamo voluto dedicarci a chi magari preferisce qualcosa di differente come insalate, pokè, proposte healthy con qualche piatto della tradizione romana rivisitata con il nostro stile. Inoltre, attenzione posta anche sulle intolleranze alimentari. Nella capitale siamo stati dei pionieri, con prodotti senza glutine. Man mano che la richiesta è diventata esponenziale, l’abbiamo ampliata con creazioni vegane o prodotti senza lattosio. Quest’ultima è ormai diventata molto diffusa. La clientela cambia molto a seconda del punto vendita, il centro storico è diverso dalle Serre o da Villa Pamphili. Il trait d’union che è per il 60% è femminile. Le donne si ritrovano nell’atmosfera, piacciono i dettagli, il particolare, l’attenzione maniacale al servizio. Certo la materia prima è importante ma per noi anche l’estetica».

Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo sono le fondatrici del marchio di pasticceria ViVi

ViVi si aggiunge a un'offerta ristorativa di Roma giovane e professionale

Infine, uno sguardo allo sviluppo della ricettività capitolina. «La qualità dell’offerta ristorativa romana – conclude Cattaneo - negli ultimi anni si è davvero alzata, c’è meno provincialismo. Una nuova generazione di ristoratori, cocktail bar, cucine fusion che strizzano l’occhio a Milano e alle Capitali europee. Con l’assegnazione dell’expo sono certa che si avrebbe un booster. Anche la molteplicità di aperture di alberghi luxury è un segnale di un grande rinnovamento. Abbiamo pensato anche di posizionare una nuova apertura a Milano e non è detto che prima o poi lo realizziamo. Ci sono anche altre idee su Roma, magari nel quadrante Sud. Noi personalmente più di due anni ferme non riusciamo a stare, abbiamo voglia di concretizzare sempre qualcosa di nuovo».

Pasticceria biologica ViVi - Piazza Venezia

Piazza Venezia, 5, 00187 Roma RM

Tel. 06 6922 8769