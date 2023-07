Un paradiso goloso nel centro di Parigi: la cioccolateria di Jade Génin

Volevo un negozio nel centro di Parigi, lontano dalle location di mio padre Jacques Génin, per segnare la mia indipendenza. Così esordisce la maestra cioccolatiera Jade Génin in un perfetto italianoe prosgue: «sono stata sedotta dalla facciata del locale e con la collaborazione del designer Khaled Kolsi abbiamo creato un luogo il cui scopo principale era quello di rispettare la materia prima del cioccolato: la sua magia con i colori bianco e oro». Nata nel mondo del cioccolato la giovane Jade ha abbandonato una brillante carriera di avvocatessa per deliziare i palati di parigini e turisti con le sue sfiziose creazioni a base del “cibo degli dei”.

La maestra cioccolatiera Jade Génin nell'omonimo locale a Parigi

La boutique di Jade Génin: dolci creazioni ispirate ai tesori parigini

Nelle sue golosità Jade, come il padre, pone l'accento sulla qualità e sulla sincerità. «I coloranti sono tutti naturali e nel mio laboratorio additivi, conservanti, aromi artificiali ed esaltatori di sapidità non varcheranno mai la porta - prosegue Jade - non vogliamo alterare la qualità del prodotto ma rispettarla».

L'esterno della cioccolateria di Jade Génin a Parigi 1/2 Alcune delle creazioni di Jade Génin 2/2

Nella sua boutique troviamo petit creazioni a forma di obelisco della Concorde e di piramide del Louvre, il cui gusto è arricchito da un equilibrato dosaggio di spezie, che lei stessa acquista in giro per il mondo. «Quando lavoro con il cioccolato, non ho più la nozione del tempo che passa - conclude Jade - dimentico tutto abbandono mani, mente e sensi si piegano alla sua nascita».

Jade Génin

33 Av. de l'Opéra 75002 Parigi - Francia

Tel +33 987071779