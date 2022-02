A Carnevale ogni dolce vale: ecco le proposte delle pasticcerie di Roma e dintorni

Il Carnevale è in arrivo e al palato risultano familiari la croccantezza delle frappe e la golosità delle farciture che riempiono le castagnole. In una festa che celebra colore, divertimento e allegria, i dolci sono per lo più fritti e non mancano le proposte in grado di rendere leggere anche le preparazioni più goduriose. Tra tecniche innovative, sperimentazioni all’avanguardia e originalità, le dolci idee pensate per il Carnevale 2022 sono tutte da scoprire. I laboratori dei maestri pasticceri attenti alla qualità sono al lavoro e mixano con sapienza ricette della tradizione a metodi nuovi, guardando anche alle idee che provengono da lontano ma che ben si sposano con il trionfo di leccornie che adornano i banconi delle pasticcerie di Roma e dintorni in questo colorato periodo dell’anno.

Castagnole di Grué



Pasticceria Grué: fritti golosi in leggerezza a Carnevale



Il Carnevale conquista il bancone della pasticceria Grué a Roma e lo fa attraverso un trionfo di fritti golosi e leggerissimi. Nel laboratorio di Marta Boccanera e Felice Venanzi la parola d’ordine è qualità, a partire dalle raffinate tecniche utilizzate per mettere a punto i dolci tradizionali: se è vero infatti che la festa più colorata dell’anno vede protagoniste castagnole e frappe, il segreto del successo delle proposte Grué sta tutto nella frittura, realizzata con l’utilizzo del Frigoloso, un avanguardistico olio ottenuto da un mix di oli di semi di girasole al 100% italiano. Questa tecnica conferisce ai prodotti un’impagabile croccantezza, insieme alla freschezza donata dalla presenza di olio essenziale di bergamotto. Il risultato, elegante al palato e al naso, è ulteriormente nobilitato dalla leggerezza dei pezzi, fritti in piccole quantità così da assorbire il 30% in meno d’olio.

Sul fronte farciture, non resta che sbizzarrirsi: da un lato le castagnole, realizzate con un impasto leggero proprio in vista della frittura, ripiene di crema pasticcera alla vaniglia, crema chantilly alla vaniglia, crema al cioccolato fondente e crema al pistacchio verde di Bronte Dop certificato; e ancora, tra le farce sono presenti quella allo zabaione, con crema arricchita con Marsala Terre Arse invecchiato 15 anni della cantina siciliana Florio, fino alle golose castagnole al tiramisù, con ripieno a base di cremoso mascarpone e caffè espresso. Le frappe sono invece presentate in due tipologie, classiche con zucchero a velo oppure ricoperte con strisce di cioccolata fondente, caratterizzate da un impasto molto delicato e sottilissimo a base di buon burro e tanta vaniglia, croccanti e irresistibili. Ma la novità del Carnevale 2022 sono le ciambelline fritte, preparate a partire da un impasto simile a quello del bignè e proposte nelle varianti vuota o ripiene con crema pasticciera.



Grué | Viale Regina Margherita 95 - 00198 Roma | Tel 06 841 2220 | ordini@gruepasticceria.it



Pasticceria D’Antoni: i churros di Carnevale e i dolci della tradizione

Frappe fritte con miele di D'Antoni



La tradizione è di casa alla Pasticceria D’Antoni a Roma, dove la bontà si tramanda da generazioni. Qui non possono mancare le proposte sfiziose legate al Carnevale e alla sua storia, con guizzi innovativi che guardano lontano, per consentire al palato di provare nuovi stimoli super golosi. È il caso della novità di quest’anno che, nel periodo in cui i dolci fritti regnano sul bancone, lascia scoprire ai romani tutta la bontà dei churros. Realizzati con un impasto a base di patate e senza uova, questi dolci fritti si accompagnano con salse tutte da provare: si sceglie tra quella al caramello, la versione al cioccolato o quella alla crema.



Immancabili, poi, le classiche frappe carnevalesche, nelle varinati fritte o al forno: le prime possono essere arricchite da una leccorniosa colata di miele e impreziosite da zuccherini colorati che ricordano lo spirito della festa in maschera; mentre le seconde sono rese ancora più invitanti da una copertura a base di cioccolato fondente. E per restare fedeli alla tradizione, ecco apparire tra le proposte anche le castagnole, leggermente bagnate al rum.



Originali le frittelle venete realizzate a partire da un impasto per bignè e aromattizzate al rum o al marsala, con un ripieno a base di uvetta macerata nel rum e cubetti di mela. Infine, per chi è in cerca di un ricco assaggio di dolcezza, da non perdere le mezzelune di pasta frolla ripiene di ricotta e uvetta oppure nella variante a base di ricotta e gocce di cioccolato fondente.



Pasticceria D’Antoni | via Dino Penazzato 83 – Roma | Tel.: 06 259 3441 | www.dantoni1974.it



Madeleine: il gusto del Carnevale d’Oltralpe

Castagnole di Madeleine



Il Carnevale di Madeleine promette un viaggio alla scoperta della tradizione francese, che nelle preparazioni del bistrot di ispirazione parigina del quaritere Prati incontra la cultura italiana, per una proposta ricca e attenta a ogni esigenza. Da questo gemellaggio di usanze, sono nati dolci tutti da provare, partendo dalle morbide castagnole, che possono essere ripiene di ricotta, ma anche di crema di nocciole, nella versione con quella pasticcera o con la marmellata. E per questo tour di Carnevale tra i sapori, Madeleine fa fare un salto oltralpe, nella zona di Lione, dove le “bugnes” sono i dolcetti del periodo.

Prendono il nome di una parola che deriva da “buny”, con cui s’ intende questo dolce che ricorda una ciambella fritta. Leggende narrano che possano essere le antenate delle chiacchiere italiane. A Saint Étienne, le “bugnes” si preparavano solo in occasione del Martedì Grasso per decretare la fine dei festeggiamenti in maschera e l’inizio della quaresima di Pasqua. Queste frittelle sono realizzate a partire da un impasto a base di lievito di birra, che deve lievitare fino a 12 ore per garantire dei dolcetti simili ad anelli che, una volta fritti, acquistano volume e una invitate doratura. E rimaniamo in Francia con le tipiche girelle, che derivano da un impasto lievitato e poi spianato e arricchito da spennellate di burro fuso. Una volta arrotolato, viene tagliato fino a ottenere delle vere e proprie rondelle, aromatizzate con agurmi o spezie, e poi fritte.



Madeleine | via Monte Santo 64 – Roma | Tel 06 372 8537 | www.madeleinerome.com



Divino: cioccolato in maschera per il Carnevale 2022

Il cioccolato di Carnevale di Divino



Come un’ode al cioccolato e alle emozioni che regala al palato, le creazioni di Divino celebrano il cibo degli Dei e si arricchiscono di proposte a tema con l’arrivo del Carnevale. La cioccolateria artigianale di Valerio Esposito e Jennifer Boero, ad Aprilia (Rm), traveste il suo bancone con opere di dolcezza a base di cioccolato che celebrano il periodo, come le maschere veneziane tutte da assaggiare, realizzate attraverso la lavorazione delle tre tipologie di cioccolato (fondente, al latte e bianco). E mentre lo sguardo spazia, ecco che dalle vetrine si avverte forte il richiamo dei coloratissimi orsetti di cioccolato, originali praline realizzate in diversi gusti tutti da scoprire. Non manca poi la pralina dedicata al Carnevale, che celebra la festa con preparazioni che rimandano alla tradizione pasticcera di questa ricorrenza: per questo speciale omaggio, è ripiena di una ganache al miele e crumble di frappe.



Divino | via dei Lauri 57 – 04011 Aprilia (Rm) | Tel 348 6960986