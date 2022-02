Dolci di Carnevale a Milano: le bugne di Égalité e le chiacchiere di Peck

Carnevale fa rima con dolci! Tra croccanti frappe e castagnole dalle diverse farciture. Ogni regione ha le sue tipicità. In una festa che celebra colore, divertimento e allegria, i dolci sono per lo più fritti e non mancano le proposte in grado di rendere leggere anche le preparazioni più goduriose. Tra tecniche innovative, sperimentazioni all’avanguardia e originalità, a Milano gli indirizzi per eccellenza dove andare a fare il pieno di queste leccornie sono due: Peck ed Égalité.

I tortelli di Peck



Le bugne di Égalité

Come sempre la boulangerie di Porta Venezia porta in Italia prodotti e tradizioni d’Oltralpe. A febbraio, propone un’originale interpretazione delle “bugnes” francesi - un prodotto di Carnevale tipico del sud della Francia - fritte in olio di semi di girasole e ricoperte di zucchero. Le bugne sono disponibili anche per la consegna a domicilio sul sito Smart Food Bio, all’interno della sezione “Speciale Francia”, dedicata esclusivamente alle specialità della boulangerie milanese. Prezzo: 1 euro ciascuna.



Per info: www.egalitemilano.it



Tortelli e chiacchiere da Peck

Interamente artigianali, preparati ogni mattina nelle cucine di via Spadari, i tortelli di Peck sono proposti semplici o farciti con crema pasticcera o crema al cioccolato. Fritti in olio e ricoperti con zucchero semolato, si distinguono per il loro formato particolarmente grande, con un diametro che può arrivare fino agli 8 centimetri!



Anche le chiacchiere sono artigianali e preparate ogni mattina. Le chiacchiere di Peck sono fritte in olio e ricoperte con zucchero a velo.



Le chiacchiere e i tortelli possono essere acquistati in modalità delivery sull’e-commerce Peck (www.peck.it/it/peck-delivery), oltre che nei 3 negozi Peck di Milano: il Flagship di via Spadari 9; Peck CityLife in Piazza Tre Torri; Peck Porta Venezia in via Salvini 3. Prezzo chiacchiere e tortelli: 4,4 €/etto.

Per info: www.peck.it