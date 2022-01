Velt, la cioccolateria del futuro

Artigianato e tecnologia, in più la produzione giovane e tutta al femminile: è la ricetta della nuova cioccolateria Velt. A Roma, al numero 246 di via Oderisi da Gubbio, nasce la cioccolateria artigianale nel quartiere Marconi. Dalla passione al lavoro di cioccolatiera e patron, Livia Tommasino presenta la sua prima attività incentrata tutta sul cioccolato e una dedica speciale è per la famiglia, già sull'insegna del negozio.

Livia Tommasino con sua madre

Velt

Velt è l'acronimo dei suoi genitori, Vito ed Emilia, più le lettere del suo nome. Una questione d'amore racchiusa nelle quattro lettere di Velt che trova casa in uno spazio complessivo di circa 100 metri quadrati, così Livia Tommasino concretizza il suo sogno di diventare maître chocolatier, fin dai tempi in cui frequentava l'istituto alberghiero Vincenzo Gioberti a Trastevere. Appassionata di programmi sul cake design ma soprattutto legata in modo viscerale al mondo del cioccolato, si specializzata negli anni in queste lavorazioni. Dopo l'istituto alberghiero, ha frequentato il corso con Cast Alimenti, prestigiosa scuola di alta formazione e specializzazione dove ha educato il talento e affinato le competenze, Livia ha svolto uno stage a Torino presso Zuccarello prima di mettersi presto in proprio. Appena 22enne ha aperto un’impresa tutta al femminile la sua che, oltre a coinvolgere la mamma a contatto con il pubblico, per la parte produttiva conta su un'altra professionista conosciuta durante il percorso accademico a Brescia.

La stampante 3D

Velt è un laboratorio sartoriale e all’avanguardia dotato di una termoformatrice grazie alla quale si applica una tecnica di stampaggio di materie plastiche a caldo, una stampante 3D per dare tridimensionalità ai soggetti portando il cioccolato in una nuova dimensione e prossimamente anche una innovativa macchina che rientra nell’industria 4.0.

Monorigini e blend

Una gamma vasta di cioccolati, bianco, al latte e fondente dal 50% al 90%, blend e monorigini, Livia ha scelto di usare esclusivamenteper le sue linee e, a questo lavoro straordinario scandito dalle ricorrenze del calendario, si aggiunge l'intera produzione ordinaria ragionata su 12 praline (cocco e fondente; banana e passion fruit; caramello salato; caffè e sambuca; liquore al cioccolato; miele; lampone; griotte e lime; cremino al pistacchio; arachide; nocciola con paillettes; vaniglia). E ancora, frutta ricoperta di finissimo cioccolato fondente come nel caso dell’arancia oppure nella versione al cioccolato bianco per il limone. Poi, spalmabili alla gianduia o al pistacchio grezzo, dragées come gustosa alternativa ai confetti classici nelle varianti con frutta, quindi oliva, zenzero, nocciola o pistacchio e un liquore al cioccolato home made, sia venduto a scaffale che usato all’interno delle creazioni di Velt. Oltre a queste referenze, c’è l’angolo della biscotteria declinato in cookies, viennesi al cacao, cantucci con cioccolato al latte e arancia, quello delle cake al cioccolato, dalla cioccolato e arancia alla nocciola e carota e l’elenco delle monoporzioni, dalle gustose fette di grandi classici come la Sachertorte a esempi di pasticceria moderna con la tartelletta al caramello, namelaka al cioccolato bianco e nocciole sabbiate, quella al caffè con croccante di paillettes e crumble di pasta frolla o la apricot, base cake di albicocche, gelatina di lampone e cremoso al latte.

Il futuro

Una cioccolateria gastronomica: è l’idea di Livia è creare nuove sinergie tra la cioccolateria e la ristorazione, una sorta di joint-venture con gli chef dove il cioccolato si metta al servizio della cucina, mostrando la versatilità di questo ingrediente e le infinite declinazioni per gusto, colore e consistenza. Il cioccolato per lei sembra essere la risposta a tutto ed è questo l'odore che sogna di respirare ogni giorno, immaginando presto di compiere il suo primo viaggio nelle lontane piantagioni di cacao con l’obiettivo di arrivare un giorno a una produzione bean to bar, senza così usare massa di cacao già trasformata.

Cioccolateria Velt

via Oderisi da Gubbio 246 - 00146 Roma

Tel 06 86792292

www.cioccolateriavelt.it