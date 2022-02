Viviana Varese ha creato “Io sono Viva”: dolci, gelati e inclusione sociale

Dolci, gelati e inclusione sociale. È la ricetta del nuovo progetto della chef stellata Viviana Varese. Si tratta di "Io sono Viva", la nuova gelateria artigianale con pasticceria inaugurata lunedì 31 gennaio, all’interno del Mercato Comunale Isola in piazzale Lagosta 7 a Milano. Oltre alla qualità dell'offerta, Varese, come sua abitudine, si dimostra ancora una volta attenta agli aspetti sociali. È così che all'interno del suo nuovo locale lavorano donne provenienti dalla Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano (Cadmi).

Viviana Varese, tra cucina e impegno sociale

La chef Viviana Varese, da sempre attivista a favore della comunità LGBTQ+ e, più in generale, sostenitrice dell’inclusione sociale, sin dal suo esordio si è battuta per affermare il ruolo delle donne che lavorano nell’ospitalità. Testimonia il suo impegno il recente riconoscimento conferitole da “Champions of Change”, la nuova iniziativa di 50 Best – organizzazione internazionale che premia i 50 migliori ristoranti del mondo – che nel 2021 l’ha scelta fra i tre “eroi non celebrati” nel mondo della ristorazione, che attraverso le loro azioni guidano un cambiamento positivo all’interno della propria comunità. Ed è così che nasce "Io sono Viva", dolci e gelati, la nuova gelateria artigianale con pasticceria.

"Io sono Viva", non solo dolci e gelati

"Io sono Viva", che sorge al Mercato Comunale di piazzale Lagosta, è uno spazio di 24 metri quadrati e sarà gestito solo da donne. La squadra, formata in collaborazione con Cadmi, è stata formata dal personale di Viva Viviana Varese a gestire un’ampia proposta gastronomica, sia dolce che salata. L’obiettivo del progetto è quello di ridare dignità e indipendenza economica attraverso il lavoro.

Per ogni chilogrammo di gelato venduto inoltre, verrà donato un euro a Cadmi a sostegno dei suoi progetti. Si tratta del primo centro antiviolenza aperto in Italia 36 anni fa e rappresenta il punto di riferimento per le donne che hanno vissuto violenza sia essa fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking.

Ingredienti di qualità e Presidi Slow Food

Gli ingredienti e le materie prime utilizzate per i gelati, le granite, gli impasti di pasticceria e tutti i prodotti gastronomici proposti - marmellate, creme spalmabili, canditi e tante altre produzioni del team di Viva, sono di primissima qualità, tra cui alcuni Presidi Slow Food.

Le basi del gelato e della pasticceria verranno prodotte presso Viva Viviana Varese, il ristorante al secondo piano di Eataly Smeraldo, e il gelato verrà mantecato presso il punto vendita. Il cliente potrà concedersi una pausa golosa in tutti i momenti della giornata, dalla colazione al pranzo e alla merenda, con torte monoporzioni, waffel dolci e salati e galette sino all’aperitivo degustando i vini della cantina di Viva Viviana Varese.

In programma un'altra apertura

All’apertura della bottega del Mercato Comunale Isola, seguirà a marzo quella di un’altra Gelateria in via Kramer, angolo via Nino Bixio a Milano. Il progetto parlerà sempre il linguaggio dell’inclusività, integrazione sociale e integrazione delle donne nel mondo del lavoro.

Io sono Viva, dolci e gelati

Piazzale Lagosta, 7, 20124 Milano MI

info@vivavivianavarese.it

vivavivianavarese.it