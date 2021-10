Al ristorante mangiando sano: spopola il menu benessere del Datterino

Cambiano le abitudini, cambia lo stile di vita a tavola, tanto che al ristorante sempre più spesso la scelta ricade su alimenti biologici e piatti sani. Sintomo che mangiar sano e con gusto si può. Otto commensali su dieci, infatti, scelgono il Menu Benessere proposto al ristorante Datterino a Noto (Sr). Lo speciale menu nasce dall’idea del vice presidente nazionale Euro-Toques Italia e presidente dell’Accademia nazionale Italcuochi, Maurizio Urso, in collaborazione con l’associazione Artoi (Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate), in particolare col dottor Salvatore Bonanno.

Un piatto del Menu benessere

Un menu con tecniche e cotture particolari

Il menu, nato nel periodo di lockdown e proposto dall’inizio della scorsa stagione estiva, è rivolto non solo a soggetti con patologie specifiche, ma anche a chi ha voglia di mangiare sano, con tecniche e cotture particolari. Una parte del ricavato del menu Benessere è devoluto all’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate.

Sempre più persone vogliono mangiare sano

Dalle interviste, in particolare, emerge come la gran parte degli ospiti ammetta di fare molta attenzione ad assumere una dieta bilanciata, a condurre uno stile di vita sano e a ricercare un’alimentazione più corretta anche quando si concede una cena fuori casa. Si tratta, evidentemente, di un cambiamento culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della popolazione perché, si osserva un’accresciuta attenzione ad aspetti specifici dell’alimentazione legata alla salute come origine delle materie prime, ma anche apporto calorico, vitaminico, proteico e di minerali.

Prodotti dall’orto biologico

La cucina firmata chef Urso punta a un'alimentazione sana e naturale, realizzata con prodotti di stagione che provengono dall’orto biologico della Cooperativa Sociale “Si Può Fare” Onlus. «Da circa 1 anno e mezzo – spiega chef Urso - ho voluto perfezionare una linea e una filosofia che già mi vedeva impegnato sin dal 1993 quando già apprezzavo la cucina macrobiotica, del benessere a tavola. Il Menu del Benessere nasce grazie all’intuizione del dottor Salvo Bonanno e alla conoscenza del professor Massimo Bonucci. È stato proprio il dottor Bonanno, durante una cena presso il Datterino, ad avere l’idea: lui percepisce nei miei piatti una particolare attenzione alla salute, sia per la tecnica di cottura sia per le materie prime utilizzate. È stato incisivo lo scambio di informazioni tra cuoco e medico, guardando il cibo come materia prima essenziale sia per la prevenzione delle malattie sia per il benessere in generale».

Maurizio Urso

A breve la realizzazione di un piccolo mulino

Urso anticipa la realizzazione di un piccolo mulino, all’interno del Datterino, in uso per la prossima stagione estiva «Così – dice - da molire e panificare o pastificare con il grano o i cereali appena ridotti in polvere». A Roma è in programma una tre giorni, dal 12 al 14 novembre 2021, dedicata alla X International Artoi Congress.