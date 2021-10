Gustare la Sardegna stando a Milano? Riapre Frades Porto Cervo

A Milano, nella centralissima via Mazzini, riapre (il 19 ottobre) Frades Porto Cervo, il ristorante con bottega e laboratorio di pasta fresca dedicato ai sapori della Sardegna. I fratelli Paddeu tornano sulla scena milanese con la loro idea di cucina non tradizionale e un’offerta rinnovata.

Frades Porto Cervo 1/5 Sala dei Murales 2/5 Bar 3/5 Il banco e i freschi 4/5 I prodotti tipici 5/5 Previous Next



Format in linea con un ristorante classico

«Siamo entusiasti di riaprire dopo una lunga pausa - commenta Roberto Paddeu, executive chef di Frades - e di trovare una Milano in fermento che ha ripreso a vivere. Torniamo carichi di energia dalla Costa Smeralda dove abbiamo appena concluso una fantastica stagione. Riapriamo con un format più in linea con un ristorante classico, pur conservando i servizi che la clientela milanese ha già avuto modo di apprezzare».



Cucina e bottega

La formula vincente resta, infatti, invariata: ingredienti e prodotti di altissima qualità selezionati tra i piccoli produttori dell’isola e reinterpretati da Roberto con gusto contemporaneo. Cucina e bottega si completano a vicenda: il laboratorio di pasta fresca, il banco di salumi e formaggi e l’enoteca raccontano una Sardegna ricca di produzioni d’eccellenza, spesso ancora poco conosciute, che si possono acquistare e portare a casa.



Imperdibili la fregula e i culurgiones

L’offerta si concentra sul servizio di pranzo e cena, con un menu che cambia a seconda di ciò che di meglio offre il mercato. Ecco che alcuni imperdibili classici, come la fregula e i culurgiones, sono proposti in maniera sempre diversa nelle varie stagioni.

Roberto Paddeu. Foto: Andrea Cherchi 1/5 Culurgiones al tartufo nero di Laconi 2/5 Culurgiones arrosto 3/5 Sashimi di ricciola, prosciutto crudo di Fonni, fichi e teriyaki al mirto 4/5 Tartarre di tonno e panzanella di pane Civraxiu 5/5 Previous Next



La Sardegna anche nell’arredo

Intorno, arazzi e cuscini realizzati a mano a Villamassargia e Samugheo, il granito giallo gallurese e gli arredi in ferro e juta creano la giusta atmosfera per vivere la Sardegna rivisitata dai tre fratelli di Orani.



Per chi desidera maggiore privacy e riservatezza c’è il tavolo imperiale che ospita fino a 12 persone nella Sala dei Murales, spazio da riservare in esclusiva per eventi privati o aziendali. Qui è possibile avere lo chef tutto per sé in uno show cooking dedicato, e accedere direttamente alla cantina, una collezione di etichette pregiate provenienti da tutta l’isola.