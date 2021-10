Kubla Khan, dove Oriente e Sudamerica si incontrano: da menu alla drink list

A Roma apre le porte un luogo visionario, che parla di mondi lontani, di viaggi e naturalmente di buona cucina: Kubla Khan. Il ristorante, nato dal progetto di Valerio Del Grosso, Matteo Roscani, Francesco Rosati e Andrea Malkam, propone una cucina fusion-contemporanea e un cocktail bar unico nel suo genere grazie a una “Dream List” tutta da scoprire.

L'entrata del Kubla Kahn

100 coperti a disposizione fra interno ed esterno

Nello spazio interno del Kubla Khan trovano posto 50 coperti dove i clienti possono godere di un’atmosfera esotica, etnica, tropicale e orientale. A livello di layout, sono le cromie dell’oro, del verde e del marrone naturale del legno a caratterizzare gli interni secondo il concept del designer Andrea Audino. Alla sala interna si aggiungono circa altri 50 posti esterni.

Sudamerica e oriente si fondono nel menu

Per quanto riguarda l’offerta, tutto ruota attorno a tre momenti: aperitivo, cena e dopocena. Ad allietarli, un menu che tiene insieme le influenze orientali e sudamericane per donare una nuova veste a sapori nostrani. Un approccio che si ritrova anche nei piatti, dai golosi starter ai tacos, disponibili anche in versione vegana. Si prosegue poi con i Kubla Roll, massima espressione della proposta culinaria del locale. Tra questi, obbligatoria una menzione per il Parmigiana Roll: un uramaki di parmigiana con salsa al basilico, cremoso al parmigiano e melanzane affumicate. Interessante, infine, anche la sezione Raw Bar dedicata alle tartare.

Aperitivo momento clou, anche per godersi la cocktail list

Per gustare al meglio tutto ciò, il momento migliore da prenotare al Kubla Khan è l’aperitivo: perfetto connubio delle diverse anime del locale. Dalle 18, infatti, è possibile gustare una serie di finger, assaggi dei piatti presenti in menu, su di un bellissimo tagliere in pietra, accompagnandoli con uno dei cocktail della drink list del Kubla, un altro punto di forza di questo format gastronomico. Al bancone ci sono infatti Nicholas Pelliccioni insieme a Eleonora Balzano, talentuosi bartender under 30, che hanno strutturato una carta dei cocktail che può esser definita emozionale: è chiamata “Dream List” e unisce dodici miscelati che rappresentano l’anima visionaria del Kubla Khan. Ogni cocktail è ispirato ad un diverso luogo del mondo, e per ogni creazione è stato scelto un termine significativo di una lingua straniera, come nel caso dell’ Ilinx, un pestato a base bourbon con Montenegro, lime, zucchero semolato, kiwi e zenzero.