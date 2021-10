La catena di pizzerie Vasinikò fa cinquina con l'apertura di Cremona

Arriva a Cremona la pizza verace e la cucina napoletana di Vasinikò. Il network di pizzerie e trattorie già presente a Milano, Bergamo, Lodi e Bologna inaugura così il suo quinto locale in Lombardia.

I pizzaioli di Vasinikò all'opera

Format vincente non si cambia. Nel menu, pizza e piatti tipici partenopei

Il nuovo locale si trova in via Palestro 11 e conferma il format vincente del brand napoletano fondato dalla famiglia Guido, ristoratori da oltre trent’anni, partiti da Napoli e oggi punto di riferimento in Lombardia ed Emilia-Romagna per i cultori della buona cucina partenopea. Il locale di Cremona, dal layout moderno e accogliente di ispirazione mediterranea, dispone di 200 coperti di cui 50 all’esterno. Come gli altri locali del network è pizzeria e trattoria con proposte di pizze classiche della tradizione e piatti di cucina tipica partenopea (anche gluten free) al passo con le stagioni.

L'entrata del locale di Cremona
L'interno del locale di Cremona
Pizzaioli in azione
La classica Margherita

Prossimo passo, Modena

«In controtendenza con la crisi che ha colpito la ristorazione, portiamo il nostro progetto di ristorazione avanti: apriamo ora a Cremona e presto sarà la volta di Modena dove contiamo di inaugurare un grande Vasinikò. Ci piace guardare con fiducia al futuro e ci piace pensare al 2021 come un giro di boa. Parallelamente alle nuove aperture stiamo investendo in qualità, servizi e comunicazione per poter migliorare la nostra offerta e la soddisfazione dei nostri clienti», spiega Nico Guido, 31 anni, seconda generazione oggi alla guida del network che conta oltre 60 dipendenti nei 5 locali.

Il basilico, re della pizza e all'origine del nome della catena

Nel nome del brand l'omaggio alle origini napoletane

Ma da dove deriva il nome della catena? La vasinicola è il basilico in dialetto napoletano, un termine antico che deriva dal greco vazilikon, che a sua volta si rifà alla parola vasilias cioè Re. Il basilico è il profumo principe e irrinunciabile della cucina mediterranea. Emblema di freschezza, di bella stagione, di profumo. Da qui il nome del brand, Vsinikò liberamente tratto dal termine dialettale, di cui condivide i valori di freschezza, napoletaneità e gusto.