Casa Pautasso, nel menu natalizio sapori marocchini

Natale e Capodanno all’insegna dei sapori del Marocco, atmosfera compresa. È quello che propone Mehdi El Omari, chef patron di Casa Pautasso a San Secondo di Pinerolo. Marocchino di nascita, ma italiano anzi bergamasco di adozione, primo mentore proprio per Chicco Coria, chef della Nazionale Italiana Cuochi che ci ha lasciati di ricente. E proprio Mehdi è stato protagonista della cena a sei mani per ricordarne la figura. Per l’occasione ha recuperato una ricetta del suo maestro: una ricciola scottata servita su salsa al latte di cocco, un tocco di peperoncino, menta, concasse’ di pomodoro rivisitata con l’aggiunta di curry marocchino. Da anni in Piemonte prima a Torino e poi dal 2019 nel Pinerolese dove ha rilevato la storica locanda Casa Pautasso trasformandola nella sua casa.

Lo staff del ristorante

Il menu natalizio

Christmas Contaminato la sua idea per il pranzo di Natale con piatti gourmet e tante suggestioni rappresentate dalle spezie e dai sapori della sua terra, uno per tutti la farona farcita con datteri e frutta secca, pasta di salame e il suo fondo leggermente speziato. Tradizione mediorientale anche per Capodanno con una selezione di insalate marocchine (intrigante Cetriolo e acqua di rosa) e soprattutto una degustazione di tajin cucinate a fuoco lento nella pentola in terracotta, tra cui la tradizionale Pollo con limone ed olive. Il tutto servito in splendidi piatti di ceramica marocchina finemente decorati a mano. Attenzione particolare anche all’olio, rigorosamente di oliva, tra cui il cru Antiquo della tenuta agricola Santa Caterina di Pinerolo.

Mehdi è anche un appassionato di vini, la sua cantina ben fornita spazia tra Italia a Francia e di recente anche America del sud. Inoltre ai clienti è permesso di scendere in cantina a scegliere personalmente il vino per la serata.

Casa Pautasso

Via Delio Godino 17/A - 10060 San Secondo di Pinerolo (To)

Tel 389 831 8825

www.casapautasso.it