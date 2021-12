Natale a Milano? Ecco i ristoranti dove mangiare

Per molti Natale è la festa da passare assolutamente in casa, ma per altri è l’occasione di riunire le persone care intorno al tavolo del ristorante (con il super green pass, naturalmente). E così anche a Milano, ristoratori e chef fanno a gara con le nonne per i migliori tortellini delle feste (e non solo). Ecco una selezione di ristoranti dove celebrare le feste a Milano divisi per tipologie!

I ristoranti per il Natale a Milano



Fine Dining

Ristorante Berton

Il Ristorante Berton è aperto il 24 dicembre per la cena della Vigilia e il 25 dicembre per il pranzo di Natale con due speciali menu degustazione. Il 31 dicembre lo chef Berton si sposta al SuperG di Courmayeur proponendo un menu di Capodanno.



Ristorante Berton | Via Mike Bongiorno 13 - 20124 Milano | Tel 02 67075801 | www.ristoranteberton.com



142 Restaurant

In occasione del Natale Sandra Ciciriello, patron del ristorante di Corso Colombo 6, propone uno speciale menu disponibile esclusivamente per delivery e asporto, ordinabile fino alle ore 15 del 24 dicembre e consultabile a questo link. Per Capodanno invece le porte del ristorante aprono al pubblico per un originale happy hour al costo di 110 euro. Chi vorrà attendere la mezzanotte al ristorante potrà optare per il menu degustazione che, al costo di 140 euro (vini esclusi), culminerà con cotechino, lenticchie e champagne.



142 Restaurant | Corso Cristoforo Colombo 6 - 20144 Milano | Tel 02 47758490 | www.142.restaurant



Wicky's Innovative Japanese Cuisine

Per gli amanti della cucina giapponese autentica, Wicky's Innovative Japanese Cuisine apre il 24 dicembre a cena proponendo un menu degustazione di sei portate al costo di 180 euro che, in aggiunta all'iconico sushi dello chef Wicky Priyan, comprende una selezione di piatti speciali a base di kobe, caviale e gamberi "dorati".



Wicky's Innovative Japanese Cuisine | Corso Italia 6 - 20122 Milano | Tel 02 89093781 | wicuisine.it



Vasiliki Kouzina

Il celebre ristorante greco di Via Clusone 6 si prepara ad accogliere i suoi ospiti il 24 dicembre a pranzo. Fino a tale data sarà anche possibile ordinare il menu di Natale, al costo di 55 euro (bevande escluse), e altre prelibatezze elleniche tipiche delle festività sia in versione delivery che takeaway.



Vasiliki Kouzina | via Clusone 6 - 20135 Milano | Tel 02 94381405 | www.vasilikikouzina.com



Desco

Anche Desco celebra le festività il 24 e il 31 dicembre sia a pranzo che a cena e con servizio delivery attivo negli orari di apertura. In particolare, per festeggiare in grande stile la notte di San Silvestro, propone due menu speciali, classico e vegetariano, disponibili al costo di 90 euro (bevande escluse).



Desco | Via Bassano Porrone 8 - 20121 Milano | Tel 02 36758360 | descomilano.it

Casual Dining



Aethos Milan

Aethos Kitchen - il ristorante interno all'omonimo boutique hotel di Piazza XXIV Maggio - inaugura le festività con una serie di appuntamenti speciali: dall'Holiday Dinner in programma per sabato 18 dicembre al cenone della Vigilia di Natale, passando per il Christmas Brunch fissato per domenica 26 dicembre. A concludere il 2021, il Cenone di Capodanno e fiumi di cocktail realizzati dai mixologist del Doping Club per dare il benvenuto all'anno nuovo.



Aethos Milan | Piazza Ventiquattro Maggio 8 - 20123 Milano | Tel 02 89415901 | www.aethoshotels.com



Cocciuto

Il 24 dicembre a pranzo apre esclusivamente il locale di Via Melzo, mentre il 1° gennaio tutti e tre i ristoranti dell'insegna milanese aprono per cena con possibilità di servizio delivery. Christmas special: Pizza Vitello Tonnato ispirata a uno dei piatti più amati delle feste.



Cocciuto | Via Melzo, 20129 Milano | Tel 02 36751178 | www.cocciuto.com



Vurria

Imperdibile per le feste la speciale Fiolara, pizza con provola di Agerola, pomodori secchi San Marzano, broccolo fiolaro di Creazzo saltato in padella con scalogno della Romagna Igp e lardo di Colonnata Igp. I due locali di Via Moscova e Via Borsieri aprono il 31 dicembre a pranzo e il 1° gennaio, sia a pranzo che a cena, con possibilità di servizio delivery.



Vurria | Via Pietro Borsieri 28 - 20159 Milano | Tel 02 49423783 | www.vurria.com



Quore Italiano

Per tutto il periodo delle festività la carta di Quore Italiano si arricchisce di una novità: la pizza "Omaggio al Natale del Sud" con pomodoro rosso di Puglia, pomodorini gialli, stracciatella di burrata, filetti di acciughe e polvere di mandorle salate. È possibile assaggiarla in uno dei cinque locali milanesi il 24 e il 31 dicembre per pranzo e il 1° gennaio all day long. Il servizio di delivery è sempre disponibile negli orari di apertura dei ristoranti.



Quore Italiano | www.quoreitaliano.it

Meat

Al Mercato Steaks & Burgers

Lo chef Eugenio Roncoroni si prepara ad aprire il 24 e il 31 dicembre a pranzo e il 1° gennaio sia a pranzo che a cena. Il 24 e il 31 dicembre il locale di Via Sant'Eufemia effettua anche consegne in delivery all'ora di pranzo, mentre l'asporto è sempre disponibile in tutti i locali dell'insegna negli orari di apertura.



Al Mercato Steaks & Burgers | Via Sant'Eufemia 16 - 20122 Milano | Tel 02 87237167 | www.al-mercato.it

Il Mannarino

Per i veri amanti della carne i quattro locali della celebre macelleria di quartiere con cucina, compreso quello di Arcore, sono aperti il 24 e il 31 dicembre a pranzo e il 1° gennaio a cena, anche con servizio delivery.



Il Mannarino | www.ilmannarino.it