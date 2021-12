Aperitivo e cena, doppia proposta a Capodanno per Parenti Bistrot by Gud Milano

Una doppia proposta targata Parenti Bistrot by Gud Milano accende il Capodanno del capoluogo lombardo. Location degli appuntamenti, il foyer del teatro Neri Parenti e il dehors dei Bagni Misteriosi. In programma, un aperitivo e una cena per brindare al meglio al nuovo anno.

Doppio appuntamento per Gud Milano a Capodanno: aperitivo al Teatro Parenti e cena ai Bagni Misteriosi

Brindisi per il nuovo anno nel foyer del teatro Neri Parenti

Nel foyer del teatro in via Pier Lombardo dopo gli spettacoli in cartellone, dalle 23.30 si può prenotare un aperitivo in piedi con qualche seduta d’appoggio non servita, che include Cotechino con Lenticchie portafortuna, Panettone e Pandoro (per accontentare tutti) con Zabaione al Marsala, Clementine e Uva di buon auspicio, la Macedonia Invernale e un calice di Prosecco per brindare all’anno nuovo. Costo per persona: 18 euro. Prenotazioni obbligatorie (a questo link).

Ai Bagni Misteriosi l'aperitivo si veste da cena

Ai Bagni Misteriosi, invece, nell’accogliente struttura esterna riscaldata che ricorda le atmosfere di uno chalet illuminato da mille luci di Natale, l’aperitivo si veste da cena, e dalle 19.00 fino al brindisi, la proposta studiata per l’occasione da chef Stefano Cerveni viene servita a buffet, che ciascuno consumerà seduto al proprio tavolo con vista sull’affascinante patinoire. In un viaggio tra le regioni, si spazia dai Ricchi e Poveri (Insalata di Gamberi e Fagioli) alla Culaccia di Parma con Giardiniera e Gnocco Fritto; dalla Bagna Cauda con Verdure al vapore, alle Sarde in Saor con Polenta Abbrustolita; dalla Focaccia di Recco all’immancabile Cotechino con Lenticchie, senza dimenticare il Gratin di Capesante, i Gnocchi alla Gricia, il Carpaccio di Salmone con Caviale di Salmone e Salsa Yogurt oltre la Degustazione di Formaggi Italiani con miele e noci. Anche qui Panettone e Pandoro con Zabaione al Marsala, Clementine e Macedonia Invernale. Il costo a persona è di 45 euro, che include acqua, caffè e una selezione di birra e vino (2 bicchieri). Non c'è servizio al tavolo. Prenotazione obbligatoria (a questo link).





