Un Natale insolito a Torino, fra solidarietà e proposte gourmet (anche in delivery)

Tutti «si meritano di festeggiare il Natale, anche attraverso un buon pranzo e una cucina gustosa», racconta lo chef Fabrizio Tesse, 1 stella Michelin del ristorante Il Carignano all’interno del Grand Hotel Sitea di Torino. «Ecco perché ho deciso di dedicare il mio Natale al servizio delle persone meno fortunate. L’obiettivo è quello di porre l'accento su tutte le persone che hanno sviluppato o visto accrescersi sofferenza psicologica in questo periodo di pandemia. Si parla molto della malattia, ma poco degli strascichi che essa comporta». Il cuoco cucinerà il pranzo di Natale alla Casa di Cura Neurospichiatrica San Giorgio di Viverone (Biella) con un menu che rispetta le esigenze della cucina ospedaliera ma regala ai pazienti un pranzo di Natale speciale, da non dimenticare.

La vista su Torino che si può godere da Piano 35 (Fonte: Facebook)

Box di Natale per il Birichin

Il ristorante Birichin di Nicola Batavia propone per queste festività una scatola golosa, ideale per un regali agli amici che amano cucinare. Si chiama Risotto Xmas 21 e contiene gli ingredienti per due persone per preparare Risotto al latte con topinambur e santoreggia, clementine e fave di cacao insieme alla video ricetta dello chef con i consigli per una perfetta realizzazione. Ed ancora bottiglia di Barbera d’Asti Doc 2018 delle Cantine Damilano, bottiglia di olio extravergine di oliva 500 ml selezione dello chef, confettura di clementine, box fave cacao Domori, lattina di riso Acquerello e le informazioni nutrizionali a cura delle dott.ssa Ilaria Pininfarina.

La box preparata per Natale da Il Birichin

La Gastropasticceria Scaiola arriva anche a domicilio

Se non amate cucinare, la Gastropasticceria Scaiola nel quartiere Crocetta di Torino ha realizzato una serie di proposte natalizie che spaziano dall’acquisto al banco, dove scegliere il proprio menu tra innumerevoli ricette, e quello delivery. Un percorso studiato per portare a casa dei clienti la filosofia di vera gastronomia torinese. Oggi con la nuova generazione degli Scaiola, Luca in cucina e Giacomo in pasticceria, la gastronomia ha iniziato un nuovo capitolo della loro storia diventando anche bistro dove consumare la colazione, la pausa pranzo e l’aperitivo. Interessante la loro selezione di vini.

Al lounge bar di Piano 35 street food stellato

Per l’ultimo giorno dell’anno un’atmosfera informale e conviviale con lo street food "stellato": dalle station allestite per l'occasione, i cuochi di Piano35 serviranno le golose proposte street food che esalteranno le eccellenze della cucina sabauda da accompagnare con i cocktail del bartender Simone Sacco, creazioni che pongono l’accento sull’alta qualità del beverage, giocando sui classici e sulle contaminazioni, nel segno dell’essenziale e dell’eleganza.