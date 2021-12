Torino, la stella di Unforgettable brilla grazie ai vegetali

A Torino brilla una stella in più, quella di Unforgettable, il ristorante torinese di Christian Mandura. Christian, 31 anni, studi all’alberghiero Bobbio di Carignano, esperienze a Revigliasco nella locanda di Frà Fiush e poi a Londra, al Noma di Copenaghen e rientrato a Torino al Cambio e fino a tre anni fa nella cucina della trattoria di famiglia a Chieri, il Geranio.

Nel 2019 apre nel cuore del Quadrilatero romano, poco distante dal santuario della Consolata, il suo ristorante, Unforgettable, che promette esperienze indimenticabili per il luogo: uno spazio underground, uno speakeasy senza finestre se non sul piatto; un bancone giapponese che crea un social table con soli con soli dieci coperti; arredi essenziali, una rivoluzione in sala, niente distinzione tra sala e cucina, tutti cuochi e tutti non cuochi, il servizio non di quelli che ci si aspetta da un ristorante stellato...

Christian Mandura nel suo locale

Cosa si trova in Unforgettable

«Da noi non trovi tavoli sparsi, non trovi menu alla carta, non c’è una figura professionale che fa solo il sommelier, tutti devono sapere fare di tutto. Io stesso spesso servo ai tavoli, sparecchio, vado ai fornelli e racconto le portate. Sono convinto che il merito della stella vada proprio all’idea di condivisione. La sera cuciniamo davanti agli ospiti, a vista dietro al bancone».

Il locale

Esperienza gastronomica indimenticabile: ha cambiato il classico schema culinario mettendo i vegetali al centro delle sue preparazioni e lasciando alla parte proteica, carne e pesce, il ruolo di contorno. Carboidrati praticamente assenti, un menu unico. Piatti di tradizione italiana rivisitati, una cucina che non utilizza il sale, ma distrae il palato con sensazioni piccanti o amare estratte dal vegetale stesso. Le verdure vengono lavorate per concentrazione ed estrazione utilizzando solo prodotti di stagione che arrivano da una azienda agricola di Pecetto, sulla collina torinese.

E i vini?

Carta dei vini classica, inoltre vengono proposti abbinamenti con centrifugati e per arricchire l’esperienza orientale con il sakè. Sono aperti solo di sera con un solo turno. A pranzo in occasione di un gruppo di 10 persone. Chiusi a Natale e Capodanno. Per festeggiare la stella, Christian ha realizzato un cena-evento presso l’appartamento padronale di Palazzo Saluzzo Paesana, uno degli edifici storici dei primi decenni del Settecento, ora sede di rassegne culturali ed eventi privati. Un ritorno in un luogo che lo aveva ospitato per il ciclo di appuntamenti Les Saveurs du Palais prima dell’apertura del suo Unforgettable.

Unforgettable

via Lorenzo Valerio 5b - 10122 Torino

Tel 011 1892 3994

www.unforgettablexperience.info