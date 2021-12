A cena Dal Milanese… tra chicche anni 80 e piatti cult

Ci vuole una certa dose di pelo sullo stomaco per aprire un’attività in piena pandemia, tra curve dei contagi che si alzano e si abbassano e aziende che faticano terribilmente a restare a galla. Sicuramente il coraggio non manca a Luca Guelfi, che lo scorso 26 aprile – con il mondo della ristorazione in balia di zone rosse, arancioni e gialle – ha scelto di lanciare il suo ultimo locale, “Dal Milanese”, per dare un segnale forte e chiaro: la ripartenza passa anche dagli investimenti. Con questo nuovo ristorante l’imprenditore milanese ha provato a reinventare l’idea di trattoria: un luogo informale con una cucina tradizionale dalle origini casalinghe che incontra una curatissima ambientazione internazionale.

Arredo curato e mai banale

Che Guelfi abbia voluto fare le cose per bene lo si nota già guardando l’arredo: neon e insegne storiche, foto originali, quadri, stampe di pubblicità, lampade di Venini e ancora, mattoni a vista, solai in legno dei primi del ‘900, pavimento in parquet a spina di pesce sono solo alcuni degli elementi che, come sempre nelle sue creazioni, riescono a dare un tocco di estro e originalità mantenendo la tipica personalità che contraddistingue i locali firmati Luca Guelfi.



L’idea da cui l’imprenditore è ripartito ha però anche un forte richiamo alla “Milano da bere” degli anni ‘80: ulteriore conferma della storicità del capoluogo lombardo che, oggi come ai tempi, si è sempre contraddistinto per la sua capacità di cavalcare i tempi mostrandosi al mondo come una città moderna e all’avanguardia.



Un locale dedicato a Milano

«Prima di questa pandemia Milano era ormai confermata come una delle capitali avanguardiste del mondo – spiega Guelfi - L’inizio del 2020 stava dando segnali entusiasmanti, grazie ai grandi investimenti internazionali, hotel e ristoranti sempre al completo. Fiere, eventi, moda, design: tutto girava intorno a Milano. Con l’arrivo del Covid la città, e il mondo, si sono fermati e tutti i progetti sono stati cancellati. È stato un anno terribile, soprattutto per la ristorazione. L’idea di aprire un ristorante dedicato alla mia città ha lo scopo di celebrarla e contribuire a farla tornare come l’avevamo lasciata».



La musica? La sceglie l’ospite

Sono 90 i coperti disposti nel palazzo del 1920, in zona Tricolore a Milano, che ospita il “Dal Milanese”: 50 all’interno e 40 all’esterno, tutti circondati da atmosfera, luci e cocktail bar che accompagnano il cliente in un viaggio gustoso cullato da una colonna sonora riprodotta da un giradischi per cui l’ospite stesso sceglie i grandi classici della musica italiana. La proposta parla italiano e può accontentare davvero tutti: da Battisti a Mina passando per Iannacci, Vanoni, Vecchioni e molti altri.

In cucina Emanuele Gasperini

Al timone del locale c’è l’executive chef Emanuele Gasperini, in passato alla guida di Saigon a Milano e Big Sur in Costa Smeralda (sempre del Gruppo Guelfi), che propone un menu che cambia tutti i mesi, in base alla stagionalità, ma mantiene sempre i piatti tipici e imprescindibili della tradizione culinaria milanese; anche la scelta degli ingredienti avviene tra produttori selezionati dell’eccellenza lombarda. Mondeghini con Salsa Tartara dello chef, Fiori di Zucca con ripieno al Taleggio, Cotechino con Lenticchie, Riso al Salto, Risotto Carnaroli con Luganega e Raspadura Lodigiana, Ossobuco alla Milanese con Purea di Patate, Galletto Vallespluga al Mattone con Chips di Patate, Cotoletta di Vitello alla Milanese, sono alcune delle proposte sempreverdi del locale.



Spazio ai classici degli anni ‘80

La sezione “I Piatti della Milano da bere” propone poi alcuni grandi classici della cucina anni 80, come i Cocktail di gamberi in salsa rosa, Farfalle al salmone affumicato, Filetto di manzo al pepe verde con patatine fritte fatte in casa: un’accurata selezione che ricorda con piacevole nostalgia gli anni d’oro della città meneghina.



Ad accompagnare i piatti della nuova trattoria, 80 vini scelti tra solo etichette italiane e 24 bollicine rigorosamente lombarde.



Dal Milanese

Viale Premuda 16 - 29129, Milano

Tel 02 76280457

www.dalmilanese.com