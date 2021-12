Milano e dintorni, ecco dove cenare a Capodanno

Le nuove direttive hanno cancellato le feste in piazza, i concerti e le discoteche. Non rimane altro che consolarci con una buona cena tra pochi amici o un tête à tête con il proprio compagno o la propria compagna. Proprio in seguito alla recrudescenza del virus, sono in molti ristoranti a proporre la soluzione di una cena a casa consegnata con il servizio delivery.

Arte, teatro e cultura per un Capodanno insolito

Perché non abbinare l’ultimo giorno dell’anno una visita culturale ad una cena stellata? In questo periodo ci sono molte mostre che meritano, per non parlare dei numerosi musei, come Mudec, Pac, Palazzo Reale o il gioiello d’arte di Casa Boschi. Rimangono aperti fino al pomeriggio e poi la scelta è ampia. Un Capodanno insolito? A teatro e sul ghiaccio. Nel Foyer del Teatro Parenti e ai Bagni Misteriosi si accendono le mille luci del Parenti Bistrot By Gud con un doppio aperitivo pensato dallo chef Stefano Cerveni per un brindisi diverso dal solito. In questo periodo i Bagni Misteriosi si sono trasformati in un elegante chalet di montagna dal sapore rétro, immersi in un’atmosfera incantata. Un luogo dove grandi e bambini possono vivere la magia del periodo in maniera diversa dal solito, anche negli spazi all’aperto attrezzati con sedie a sdraio e coperte. Il 31 dicembre il Teatro Parenti propone una serata spensierata, a seguire un brindisi con assaggi nel nuovo dehor riscaldato vista piscina dei Bagni Misteriosi.

Bagni Misteriosi

Menu di Capodanno al Parenti Bistrot By Gud (a partire dalle 23.30):

cotechino con lenticchie

panettone e pandoro con zabaione al marsala

clementine ed uva

macedonia invernale

calice di Prosecco per il brindisi

Costo del menu 18 euro. La prenotazione è obbligatoria: prenotazioni@gudmilano.com - tel 344 0101739.

Per informazioni: www.gudmilano.com

Per i più piccoli

Pensiamo anche ai bambini: potrebbero rimanere incantati di fronte alle 150 marionette della Compagnia Teatrale Colla & Figli. La compagnia famosa in tutto il mondo propone al Piccolo Teatro Grassi “Le avventure di Pinocchio” di Collodi. Dopo due rinvii dovuti ai lockdown causati dalla pandemia, finalmente Pinocchio nella versione della Carlo Colla & Figli vede il suo debutto sul palcoscenico del Teatro Grassi. La Compagnia Carlo Colla & Figli affronta uno dei capolavori più noti ma anche complessi da interpretare per le marionette: Pinocchio. Un racconto fantastico che affascinerà anche i grandi.

Per informazioni: marionettecolla.org

142 Restaurant

In zona Porta Genova troviamo 142 Restaurant, locale nato a settembre di due anni fa, una struttura multitasking, colorata, allegra e divertente. In questa occasione la clientela ha la possibilità di scegliere tra diverse opzioni e ovviamente costi. Si può mangiare tranquillamente a casa propria con un servizio delivery: 142 Restaurant propone un menu a libera scelta (il costo di un piatto varia da 12 a un massimo di 20 euro). Un esempio: un paté di vitello con pane tostato, ideale per due, a 12 euro. Oppure si ha a disposizione un menu completo. Se invece si vuole cenare al ristorante si ha la possibilità di scegliere il primo turno (dalle 19 fino alle 21), 15 piatti per 110 euro a persona, o il secondo turno con 15 piatti, cotechino con lenticchie e brindisi a mezzanotte per 142 euro.

142 Restaurant

Ecco il menu delle feste di 142 disponibile per asporto o delivery:

Paté di vitello con pane tostato

Baccalà mantecato con chips di polenta

Pane burro e acciughe del Cantabrico

Insalata di polpo calamaro e cozze con emulsione ai frutti di mare

Salmone marinato a secco con salsa allo yogurt

Insalata russa

Girello di manzo con salsa tonnata

Capesante su crema di topinambur e topinambur arrosto

Tortelli al cotechino con crema di lenticchie

Culurgiones con sugo di pomodoro e salsa al fiore sardo

Baccalà in umido alla puttanesca con salsa al prezzemolo

Filetto di pescato con crema di cavolfiore, capperi e limone

Agnello crema di ceci con cipolla marinata al balsamico

Ossobuco su crema di patate al burro di bufala

Christams ball: bavarese nocciola e arancio con cremoso bianco

Mont blanc: Pan di Spagna al cacao con ganache montata alla vaniglia, marron glacé e meringa

Crema al mascarpone

Mousse al cioccolato fondente e amarene

Per informazioni: www.142.restaurant

Ristorante Piazza Repubblica

Nicoletta e Matteo Scibilia nel loro ristorante Piazza Repubblica in via Manuzio 11, alle spalle di piazza Repubblica, per le feste propongono un menu à la carte.

Ristorante Piazza Repubblica

Antipasti

Caviale fresco Kaluga con burro salato,

uova sode e crostini

Scaloppa di foie gras d’anatra con cipolle

caramellate e mostarda di fichi

Prosciutto Pata Nera con salsa di peperoni del Piquillo

Insalata tiepida di Cappone con melograno e verdure cotte al vapore

Sfoglia di Cardi con salsa di acciughe

Primi Piatti

Tortellini di Valeggio sul Mincio, fatti a mano, in brodo di Cappone

Lasagnette con ragù di Capriolo

Orecchiette con Cime di rapa e Gamberi

Secondi Piatti

Filetto di Agnello scottato con salsa al vino rosso e purea di Sedano rapa

Cotechino lodigiano con fonduta di Fontina e Tartufo nero

Polpo arrosto su crema di Ceci con olio di Cipolla caramellata

Catalana di Scampi e Gamberi con verdura e frutta fresca

Dessert

Panettone artigianale con crema mascarpone alla Grappa di Amarone

Semifreddo allo Zabaione affogato al caffè

Gelato di Crema con castagne sciroppate

Sorbetto di Cachi con Brandy

Per informazioni: www.piazzarepubblica.com

Daniel Canzian Ristorante

Sul sito di Daniel Canzian si possono vedere le proposte del ristorante per fine anno, mentre nella parte “Emporio” il menu riservato al delivery.

Questo il menu di San Silvestro al Daniel Canzian Ristorante:

Chicche e bon bon di apertura...

Cialde di mais al foie gras e mele cotte

Tartelletta al grano saraceno, caviale ed erba cipollina

Uovo alla Pavese

Insalata Trevigiana, scampi reali e tartufo nero

Agnolotti di fagiano con cime di rapa e tartufo bianco

Astice in umido profumato con melagrana e clementine

Nocetta di vitello in composizione alla Principe Orloff, sfumature vegetali della stagione

Mousse ghiacciata ai mandarini e mentuccia

Soufflé alle arance arrosto, gelato al panettone

Rinforzino di lenticchie, cotechino e cren

Prezzo del menu 180 euro a persona.

Per informazioni: danielcanzian.com

A’ Riccione

Al ristorante A’ Riccione in via Torquato Taramelli 70 la clientela può scegliere a piacere il proprio menu à la carte, ovviamente su prenotazione.

Per informazioni: ristoranteariccione.net

Ristorante Sadler

Nel suo ristorante stellato a Milano, lo chef Claudio Sadler, socio Euro-Toques, propone un menu per trascorrere una serata all’insegna della cucina raffinata ed elegante aspettando l’arrivo della mezzanotte.

Insalata di scampi al frutto della passione e prosciutto croccante

Carciofo alla Giudia con spuma al dragoncello, animelle croccanti e riduzione di Cynar

Insalata di granchio reale con caviale di cous cous nero e avocado

Ravioli di cotechino, brodo di Grana Padano 24 mesi e lenticchie nere

Gnocchetti di patate con bagnetto giallo piemontese, nocciole e cacao

Petto di cappone, cardi, fonduta di toma piemontese e tartufo

Foresta bianca al mandarino

Veneziana di Capodanno

Costo del menu 250 euro a persona, bevande escluse. Ad un costo aggiuntivo è possibile avere un abbinamento vini fatto dal sommelier.

Per informazioni: ristorantesadler.it

Innocenti Evasioni

Per la serata di Capodanno il ristorante stellato Innocenti Evasioni offre agli ospiti un menu fisso al prezzo di 250 euro a persona, vini inclusi.

Crudo di scampi cachi, maionese di foie gras, cavolfiore, foglia di ostrica

Champagne Brut “Grand Vintage” 2004 - Moët & Chandon

cachi, maionese di foie gras, cavolfiore, foglia di ostrica Champagne Brut “Grand Vintage” 2004 - Moët & Chandon Caviale siberiano crema di ragusano, nocciole Piemonte, estratto di pomodoro e tuorlo d’uovo

crema di ragusano, nocciole Piemonte, estratto di pomodoro e tuorlo d’uovo Ravioli del plin alla mozzarella di bufala fondo bruno di tonno, topinambur e porro croccante

Colli Torinesi Timorasso “Lacrime del Bricco” 2015 - G. Boveri

fondo bruno di tonno, topinambur e porro croccante Colli Torinesi Timorasso “Lacrime del Bricco” 2015 - G. Boveri Gnocchetti di barbabietola, farina di castagne, sugo di anatra e vino rosso

Monferrato Rosso 6D3 2018 - Arrilonga

farina di castagne, sugo di anatra e vino rosso Monferrato Rosso 6D3 2018 - Arrilonga Petto d’anatra zucca, burro di arachidi ed emulsione di bergamotto all’EVO

Lynch-Bages 1990

zucca, burro di arachidi ed emulsione di bergamotto all’EVO Lynch-Bages 1990 O.V.E. un dolce dito medio a quello che c’è stato

un dolce dito medio a quello che c’è stato A mezzanotte cotechino con lenticchie e brindisi con Champagne Carte Blanche Brut - B. Pitois

Per informazioni: innocentievasioni.com

Il Luogo di Aimo e Nadia

Il menu ideato dagli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani per la serata di San Silvestro a Il Luogo di Aimo e Nadia include piatti iconici e proposte inedite studiate ad hoc. È composto principalmente da portate a base di pesce, accanto ad alcune rivisitazioni dei classici del 31 dicembre come Il cappone di Morozzo o la salama con lenticchie di Castelluccio. A questo proposito gli chef commentano: «Quest’anno abbiamo scelto di valorizzare i crostacei, con materie prime di qualità unica come il Gambero “viola” di Sanremo o l’Aragosta fondente. Come in ogni nostra creazione, seguendo la filosofia che da sempre ci muove, abbiamo scelto di esaltare l’italianità degli ingredienti, con le migliori eccellenze di varie regioni del nostro Paese, fra cui Liguria, Puglia, Sicilia e Piemonte, con il Risotto al tartufo bianco d’Alba fresco. La nostra volontà è quella creare un’occasione per far sentire i nostri ospiti a casa, festeggiando con noi l’avvento del nuovo anno in un momento intimo di riunione e condivisone».

Il Luogo di Aimo e Nadia

Menu di San Silvestro:

Ostrica, sedano e bottarga di muggine

Gambero “viola” di Sanremo, cecina croccante e crema del suo corallo

Capasanta nostrana al sale di Mothia, con pisello nano di Zollino e pistacchi

Ricci di mare freschi, uovo di selva, caviale Beluga e patate al coccio

Dentice del Mar Ligure in crosta di cime di rapa e arance ‘sanguinello’ di Sicilia

Aragosta fondente con porri di Cervere e latte di mandorle di Toritto

Risotto Gran Riserva Carnaroli al tartufo bianco d’Alba fresco e cardi di Nizza Monferrato

Il cappone di Morozzo: tortellini farciti con il suo fegatino in brodo di cappone al tartufo bianco d’Alba petto farcito con marroni di Cuneo e gratinato al profumo di timo coscia croccante con mele cotogne Melone “gialletto” e frutto della passione

Soufflé al cioccolato Sur del Lago e olio extra vergine d’oliva nuovo con gelato allo zafferano e arancia candita. Edizione 2021

Prezzo 450 euro a persona (bevande escluse). Abbinamento vini 210 euro.

Per informazioni: www.illuogoaimoenadia.com

Classico Trattoria & Cocktail

Il nuovo progetto imprenditoriale della famiglia Murray, con un ampio giardino interno in pieno stile Liberty, tra tavoli e sedie d’epoca che coniugano dettagli déco a tessuti di tendenza come il velluto, presenta un elegante salotto in un contesto di Vecchia Milano. La sinergia tra cucina e cocktail, le due anime di Classico, è il tratto distintivo del ristorante, da gustare al civico 6 di via Marcona.

Classico Trattoria & Cocktail

Menu della cena del 31 dicembre 2021:

Pane, burro al limone nero e alici di Sciacca

Cruditè di scampi reali su latte di cocco e lamponi

Uovo Pochè 62, fonduta al pecorino, tarallo napoletano e tartufo nero

Tataki di tonno rosso su crema di cavolfiore, puntarelle e vinaigrette

Risotto Carnaroli, cime di rapa, caciocavallo podalico e limone candito

Pacchero “ Gerardo di Nola”, rana pescatrice e pomodorini del Piennolo

Brasato di Manzo e il suo Manzo e il suo fondo con scarola ripassata, olive e capperi

Panettone artigianale con spunta di mascarpone al mandarino

Vino Refosco o Pinot Grigio “Borgo Staijnbech” ogni 2 persone

Prezzo 100 euro a persona.

Per informazioni: classico-bio.com

Testone

Testone è la prima catena dedicata alla tradizionale torta al testo umbra. La torta al testo di Testone riprende l’antica tradizione secolare umbra, la più fedele alle origini. Il motivo è che questa ricetta è discendente diretta del pane azzimo, e parente di primo grado della pita greca, portata dalle truppe dei Romani in Italia al ritorno dal Medio Oriente, passando dai Balcani.

Testone

Menu d’asporto cenone Capodanno:

Taglierino salumi e formaggi

Polenta con ciauscolo e caciotta

Sformato di patate con pancetta e pecorino

Lasagna bianca funghi e tartufo

Arrosto di maiale al forno con patate

Lenticchie e cotechino

Vino della casa (1 bottiglia ogni 4 menù)

Spumante (1 bottiglia ogni 4 menù) 20 euro

Per informazioni: www.magnatestone.it

Grand Hotel et de Milan

Perché non concedersi il lusso di cenare per l’ultimo dell’anno in un ristorante di uno storico hotel a cinque stelle? Il Grand Hotel et de Milan vanta una storia centenaria: inaugurato nel 1863, è situato a pochi passi dal Teatro Alla Scala. È particolarmente caro ai milanesi perché Giuseppe Verdi stabilì la propria dimora nel 1872 nella nota stanza 105 al primo piano, che rimase a lui riservata fino alla sua morte. L’hotel è stato recentemente ristrutturato. Don Carlos, il ristorante dell’hotel, in occasione della serata di Capodanno propone un menu degustazione fisso a 250 euro a persona, bevande escluse (prenotazione obbligatoria).

Don Carlos

Per informazioni: www.grandhoteletdemilan.it - www.ristorantedoncarlos.it

Four Seasons Hotel Milano

Al ristorante del Four Seasons l’executive chef Fabrizio Borraccino propone per la sera del 31 dicembre una cena raffinata a 360 euro. Ecco il menu:

Calice di benvenuto e Tapas

Tonno scottato con salsa crudaiola

Uovo di quaglia crostino e tapenade di olive Taggiasche

Bigné al nero con formaggio morbido e uova di salmone

Tartelletta con stracciatella e gambero rosso

Ceviche di ricciola e scampi marinati allo zenzero e lime

Salmone “Upstream” in olio cottura, topinambur, melograno e spinacino alla senape

Risotto alle ostriche, Champagne, capperi e tartare di tonno

Ravioli del plin, rapa bianca e tartufo nero pregiato

Vitello fondente, purea di patate e cicoria AOP

Tartufo al cioccolato, variegato allo zenzero e ribes nero, cremoso biskelia e cacao

Caffè e frivolezze

Cotechino e lenticchie (verso le 01.00)

Per informazioni: www.fourseasons.com/milan

Ristorante Acanto dell’hotel Principe di Savoia

È il periodo più bello dell’anno, un momento per riunirsi e festeggiare con le persone care. Lo chef Alessandro Buffolino propone diverse opzioni. Il ristorante Acanto dell’hotel Principe di Savoia anche quest’anno si trasforma in un incantevole luogo di festa, dove le candele risplendono in modo invitante e la musica dal vivo s’intreccia con l’atmosfera di magia. La notte di Capodanno il Principe Bar è tra le location più ambite in città. Una serata indimenticabile, con dj set e champagne per dare inizio alla festa. Allo scoccare della mezzanotte il tradizionale cotechino con lenticchie e il caratteristico Panettone, per una vera festa milanese.

Prezzo 380 euro per tavolo, con una bottiglia di Veuve Clicquot Cuvée Saint-Pétersbourg o di Veuve Clicquot Cuvée Brut Rosé; 480 euro per tavolo con una bottiglia di Dom Pérignon Vintage. Gli importi si riferiscono ad un tavolo fino a 4 persone. È necessaria la prenotazione.

Per informazioni: www.dorchestercollection.com

Armani Hotel

Per la festa di fine anno si può scegliere di cenare al Ristorante dell’Armani Hotel con un menu raffinato a 290 euro a persona (bevande escluse).

AMUSE BOUCHE: Macarons al Campari, Falafel gel peperone rosso, Mela, Dim sum

SCAMPO di Sicilia, yuzu, salsa allo Champagne, caviale Oscietra

FOIE GRAS: terrina di foie gras d’anatra, anguilla affumicata, mela verde, pistacchio

TORTELLI all’astice, datterino confit, fondo ristretto al tartufo nero pregiato

ALASKAN BLACK COD marinato al miso, tofu, limone di Amalfi, piccole verdure croccanti

CIOCCOLATO Tulakalum 75%, noci Pecan, agrumi, biscotto speziato

CAFFÈ E FRIVOLEZZE

Per informazioni: www.armanihotelmilano.com

Capodanno a Monza

Un modo alternativo passare il Capodanno alle porte di Milano? A Monza. Prima si potrebbe visitare la splendida cittadina, il Duomo di Monza con la Cappella della Regina Teodolinda dove sono rappresentati 45 episodi della vita della regina. Un Capodanno con gli amici in un ambiente storico: presso la Villa Reale di Monza si tiene un cenone, preceduto da una visita alla Villa, circondata da ampi giardini, un edificio dallo stile neoclassico al cui interno si trovano sale espositive e gli antichi appartamenti reali.

Ristorante Il Moro

Il savoir fair e il gusto per l’accoglienza di una famiglia siciliana coesa come quella dei fratelli Butticè che dal 1996 propone una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana con il Ristorante Il Moro.

Menu per la cena di San Silvestro 2021:

Benvenuto della Famiglia Butticè

Ostrica, caviale e fusillo soffiato

Il mediterraneo, il pistacchio di Raffadali DOP e il pascolo

Crema di zucca Mantovana e alici di Sciacca

Riso carnaroli puro, gamberi e tartufo nero

Guancia di vitellina, patate e verza

Lenticchie verdi di Sarconi e cotechino di Marco D’Oggiono

Panettone dimenticato

Prezzo 80 euro a persona, bevande escluse.

Per informazioni: www.ilmororistorante.it